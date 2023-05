Samsung met à jour deux de ses Galaxy de milieu de gamme les plus populaires avec le correctif de sécurité de mai 2023

La mise à jour Android de mai 2023 est déjà déployée sur le Samsung Galaxy A52 5G et le Galaxy M53 5G avec les versions de firmware A526BXXS3EWD8 et M536BXXS2CWD1, respectivement.

Le Samsung Galaxy A52 5G est disponible en quatre couleurs différentes : blanc, noir, bleu et violet

Samsung a promis qu’il mettrait à jour, dès que possible, tous ses mobiles, haut de gamme et milieu de gamme, avec le dernier correctif de sécurité Android et, un mois de plus, la société coréenne tient sa promesse, comme il l’a été Il le démontre le fait qu’il a déjà déployé la mise à jour Android de mai 2023 sur quatre combinés des séries Galaxy A, Galaxy M et Galaxy F.

Mais Samsung continue de déployer la dernière mise à jour de sécurité Android sur plus d’appareils et ainsi, comme l’a confirmé SamMobile, la firme coréenne a déjà commencé à sortir cette nouvelle version du logiciel sur deux de ses Galaxy milieu de gamme les plus connus, le Samsung Galaxy A52. 5G et Galaxy M53 5G.

Les Samsung Galaxy A52 5G et Galaxy M53 5G reçoivent la mise à jour Android de mai

Samsung a déjà commencé à déployer la mise à jour Android de mai sur le Galaxy A52 5G dans divers pays du monde avec la version de firmware A526BXXS3EWD8 et sur le Galaxy M53 5G en Bolivie, au Brésil, au Chili, au Mexique, au Panama et au Pérou avec le numéro de build M536BXXS2CWD1. De même, on s’attend à ce que les modèles du reste du monde reçoivent cette mise à jour au cours des prochaines semaines.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour logicielle inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige plus de 70 problèmes de sécurité et de confidentialité, corrige quelques bugs d’interface utilisateur généraux précédemment détectés et améliore les performances de l’appareil. .

Si vous possédez l’un de ces deux Galaxy et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà disponible, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle qui se trouve dans le menu Paramètres de votre terminal.

Dans l’éventualité où c’est le cas, il vous suffira de cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre mobile Samsung soit mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android.

