Enfin, les développeurs peuvent désormais éviter la fameuse taxe Apple de 30 %

Récemment, le journaliste de Bloomberg, Mark Gurman, a rapporté qu’Apple autorisera les utilisateurs d’iPhone à télécharger des applications. Ce sera la première fois qu’une telle chose se produira sur l’iPhone. Cependant, les utilisateurs d’iPhone ne pourront pas le faire avant l’arrivée d’iOS 17. Cela indique également que les développeurs d’applications peuvent être exemptés de payer des frais pour répertorier les programmes dans l’App Store d’Apple. Les applications de chargement latéral signifient que les utilisateurs peuvent télécharger des applications à partir de canaux autres que l’App Store officiel sans répertorier le programme sur l’App Store d’Apple. Cela indique que les développeurs sont exemptés de payer les frais habituels de 15% à 30% pour répertorier leurs programmes sur l’App Store d’Apple.

Apple a déclaré que l’ajout du chargement latéral compromettrait les protections de la vie privée et de la sécurité. La société affirme que des millions d’utilisateurs d’iPhone comptent sur ses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité. Il fait valoir que le chargement latéral des applications rendra les utilisateurs vulnérables aux logiciels malveillants, aux escroqueries, au suivi des données et à d’autres problèmes.

Cependant, la loi sur le marché numérique (DMA) de l’UE, entrée en vigueur le 1er novembre 2022, oblige Apple à ouvrir ses services et ses plateformes. Apple s’exposera à de lourdes amendes s’il enfreint les lois de l’UE. La pratique pourrait s’étendre au-delà de l’UE si d’autres pays introduisent une législation similaire. Par exemple, les États-Unis envisagent une législation obligeant Apple à autoriser le chargement latéral.

Commentaire de l’éditeur :

Ce changement peut avoir un certain impact sur les développeurs et Apple. Les développeurs peuvent télécharger des applications pour éviter de payer des frais pour répertorier leurs programmes dans l’App Store d’Apple. Cependant, Apple devra peut-être apporter quelques modifications pour se conformer à la loi sur le marché numérique de l’Union européenne. Dans le même temps, ce changement peut également avoir un certain impact sur la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, et les utilisateurs sont tenus de l’utiliser avec prudence. Eh bien, les utilisateurs ont depuis fait valoir que quiconque télécharge des applications est bien conscient des risques. Si Apple est vraiment sincère, tout ce dont il a besoin est un avertissement rapide aux utilisateurs du risque de chargement latéral avant d’installer une application.

Taxe sur les pommes – l’histoire

La réduction de 30 % de toutes les transactions effectuées sur l’App Store d’Apple est un sujet de controverse depuis des années. Regardons l’histoire de la réduction de 30 %, communément appelée Apple Tax. Il y a aussi des problèmes autour de cette « taxe » et des changements récents apportés par Apple pour résoudre ces problèmes.

Apple a popularisé la réduction de 30 %, en appliquant ce taux sur tous les achats d’une application en 2008. Puis, un an plus tard, toutes les transactions à l’intérieur des applications pour les biens et services numériques, comme une monnaie virtuelle dans un jeu ou un abonnement à une musique, TV , ou application de rencontre. Apple ne prend pas une part des ventes d’annonces ou de produits physiques des applications. À l’époque, il y avait beaucoup moins de refus de la part des développeurs d’applications, en partie parce que l’App Store était si naissant et que les transactions numériques étaient complexes sans l’aide d’Apple. Avec Apple, « c’était à peu près un clic et c’était tout », a déclaré Phillip Shoemaker, un ancien cadre supérieur de l’App Store, qui a quitté Apple en 2016.

Critiques de la taxe Apple

La réduction de 30 % a été critiquée par les fabricants d’applications comme la société de jeux Epic et le service de musique Spotify. Ils soutiennent qu’il est trop élevé et que le droit d’Apple à une forte réduction de ses ventes est injuste. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également critiqué les frais de l’App Store d’Apple, qualifiant la réduction qu’Apple prend des développeurs de « certainement pas acceptable » et la comparant à une « taxe de 30% sur Internet ». Musk a également déclaré que les frais étaient « littéralement 10 fois plus élevés qu’ils ne devraient l’être ».

En 2020, la commission a fait l’objet d’un différend juridique entre Apple et Epic Games, le développeur du jeu populaire Fortnite. Epic Games a fait valoir que la commission était anticoncurrentielle et l’affaire a mis en lumière la question de la commission de l’App Store.

Modifications récentes apportées par Apple

En septembre 2021, Apple a accepté d’autoriser les applications multimédias, y compris les journaux et les services de streaming, à ajouter des liens de paiement externes pour éviter de payer au fabricant d’iPhone une réduction de 30 % des achats effectués via l’App Store, dans un contexte de surveillance croissante de ses pratiques. Ces entreprises pourront contourner le système de paiement intégré d’Apple en partageant un lien vers leur site Web avec les utilisateurs de l’App Store qui souscrivent à un abonnement. Apple perçoit des frais de 30% pour les paiements que les utilisateurs effectuent sur ces applications pour s’abonner à leurs services.

Le programme App Store Small Business d’Apple permet aux développeurs qui réalisent moins d’un million de dollars par an de ventes sur l’App Store de recevoir une commission de 15 % par le biais du programme tant qu’ils sont éligibles. Ce programme a été introduit en novembre 2020 pour accorder aux petits développeurs des concessions tout en conservant sa réduction de 30 %.

Impact sur le marché de la téléphonie mobile

La taxe Apple a eu un impact énorme sur le marché de la téléphonie mobile, la stratégie de tarification premium d’Apple influençant la tarification des autres appareils. De nombreuses marques Android ont introduit des appareils haut de gamme avec des prix similaires ou plus élevés que les appareils Apple. Cela a entraîné une évolution vers des téléphones mobiles plus chers.

La stratégie de tarification haut de gamme a également contribué à la part de marché d’Apple, la société détenant une part importante du marché des téléphones mobiles haut de gamme. Cependant, cela a également suscité des critiques de la part de certains utilisateurs qui estiment qu’ils paient trop cher pour les produits Apple.

Ces dernières années, la concurrence s’est intensifiée sur le marché de la téléphonie mobile, de nombreuses marques Android introduisant des appareils haut de gamme à des prix inférieurs. Cette concurrence a mis la pression sur Apple pour justifier sa stratégie de prix premium, et la société a réagi en introduisant des appareils moins chers, tels que l’iPhone SE.

Conclusion

En conclusion, la réduction de 30 % de toutes les transactions effectuées sur l’App Store d’Apple est un sujet de controverse depuis des années. Alors que certains soutiennent que les frais sont trop élevés, d’autres pensent qu’ils sont justes en raison de la commodité et de la facilité d’utilisation qu’offre l’App Store. Le programme App Store Small Business et la décision récente d’autoriser les applications multimédias à ajouter des liens de paiement externes sont des mesures qu’Apple a prises pour répondre à certaines des préoccupations soulevées par les développeurs. Cependant, le débat sur la réduction de 30 % devrait se poursuivre à mesure que l’économie des applications continue de croître et d’évoluer.

