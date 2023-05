Nothing Phone (2) : fonctionnalités et première image de « rendu » dévoilée

Depuis la Chine, nous prévoyons le matériel et l’apparence d’un Nothing Phone (2) qui sera très similaire à son prédécesseur, bien qu’avec une approche plus « flagship killer » que Carl Pei connaît déjà bien.

Le protagoniste « Glyph Interface » de Nothing Phone, capable de refléter des motifs lumineux pour nous informer des événements majeurs.

Après un Nothing Phone (1) plus plébiscité par la critique que par ses résultats en store, la vérité est que Carl Pei nous a déjà annoncé lors du Mobile World Congress 2023 que sa deuxième itération avec Android serait plus premium et tenterait de convaincre de une approche plus phare, nous laissant entrevoir quelques détails tout en cachant tout ce qui est vital en attendant de déplacer la machine multimédia, ce que le fondateur de OnePlus a toujours excellé.

Maintenant, il semble que la date d’atterrissage du Nothing Phone (2) approche, et c’est que la roue des rumeurs a commencé à tourner en Asie d’abord avec une brève annonce officielle dans laquelle ils ont seulement confirmé qu ‘ »il arrivera en été » et ce sera _premium, bien qu’accompagnant cette information d’un teaser qui n’a quand même pas montré grand chose, comme vous allez le voir…

Prime. Le téléphone (2) arrive à l’été 2023. Inscrivez-vous pour les mises à jour : https://t.co/FEJL4Jb2Aw pic.twitter.com/Nj8YONbYvm -Nothing rien) 3 mai 2023

Ce sera le Nothing Phone (2), d’après les premiers leaks

En tout cas, comme nous l’ont dit les amis de GizmoChina, nous n’avons pas du tout attendu les prochaines nouvelles concernant le Phone (2) de Nothing, et c’est que ses supposées spécifications sont apparues dans des forums en Chine alors qu’il a également été publié. a divulgué un rendu de ce à quoi devrait ressembler l’arrière de l’appareil, qui conservera évidemment son « interface glyphe » différentielle.

Apparemment, le design sera très similaire à celui du Nothing Phone (1), avec un verre semi-transparent et un dos soigné et attrayant dans lequel se détachent les petites bandes LED de l’interface lumineuse, dont nous ne savons pas pour l’instant si il évoluera avec les couleurs RVB ou il redeviendra vierge.

La construction sera plus premium, avec un châssis en aluminium et un ensemble de verre dans une finition générale similaire à celle de l’iPhone, avec des cadres plats privilégiant l’apparence à l’ergonomie.

En ce qui concerne le matériel, les commentaires nous conduisent à un panneau AMOLED de 6,55 pouces avec une résolution FullHD+ 1 080p, également avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 hertz et un capteur d’empreintes digitales intégré en dessous.

L’écran mettra l’accent sur l’expérience utilisateur et ses spécifications sont convaincantes, bien que pour l’encourager, nous ne trouverons pas le Snapdragon 8 Gen2 de Qualcomm mais un Snadpragon 8+ Gen1 qui permettra à Nothing de réduire les coûts et de maintenir les prix à un niveau beaucoup plus compétitif.

La mémoire sera de 8 ou 12 Go avec la technologie LPDDR5, tandis que le stockage pourra être choisi entre 128 et 256 Go, avec des puces UFS 3.1 hautes performances.

Les sources mentionnent qu’il ne manque aucun type de connectivité, y compris NFC, bien qu’elles parlent également de certains appels par satellite dont nous resterons dans le doute pour l’instant, car nous pensons qu’ils augmenteraient trop le prix d’un mobile, qui doit être très compétitif pour réussir.

Dans la partie multimédia, nous verrons un capteur principal de 50 mégapixels ainsi que deux autres capteurs non encore décrits, nous comprenons qu’au moins un ultra grand angle et un macro ou téléobjectif, en plus de haut-parleurs stéréo et de plusieurs microphones pour la suppression du bruit comme ainsi que l’amélioration de la capture audio lors de l’enregistrement vidéo.

Tout cela avec de l’énergie grâce à une généreuse batterie de 5 000 mAh, qui pourra être rechargée sans fil et aura évidemment une charge rapide. Enfin, la fuite mentionne d’autres aspects intéressants tels que NFC, nous avions déjà cette connectivité, ainsi que la prise en charge des connexions satellites qui semblent devenir le nouveau cheval de bataille du haut de gamme, même si pour l’instant c’est quelque chose dont nous ne sommes pas trop sûrs environ parce que cela augmenterait considérablement le coût de ce Nothing Phone (2).

Ça a l’air bien, mais pour l’instant, il va falloir être patient avec Nothing…



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :