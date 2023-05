Pourquoi votre tablette Android est lente causes et solutions possibles

Nous vous expliquons quelles sont les meilleures méthodes pour récupérer les performances sur une tablette. De plus, nous vous montrons quelles sont généralement les raisons derrière ce problème.

Il y a encore de l’espoir si votre tablette est sous-performante !

Vous avez l’impression que votre tablette Android ne fonctionne plus aussi bien qu’avant ? Alors restez avec nous jusqu’à la fin. Dans ce guide complet, nous expliquons les causes possibles qui ralentissent votre appareil et nous vous proposons des solutions efficaces pour que vous puissiez améliorer ses performances. Apprenez avec nous les raisons des mauvaises performances de votre tablette et découvrez comment les résoudre étape par étape. Tirez le meilleur parti de votre tablette en la faisant fonctionner à nouveau comme une neuve grâce à ces astuces !

Pourquoi ma tablette Android est-elle si lente ?

Avant d’exposer les indications pour améliorer les performances de votre tablette, il est essentiel que vous compreniez quelles sont les causes possibles derrière ses problèmes de performances. Divers facteurs peuvent influencer les performances de votre appareil Android et le ralentir.

Voici une liste des plus fréquentes :

Manque d’espace de stockage. Si votre appareil manque de mémoire interne, il est normal que vous rencontriez des problèmes de performances. Les applications auront peu de marge de manœuvre pour gérer vos données et, par conséquent, les performances seront médiocres.

Trop d’applications exécutées en arrière-plan. Il existe une infinité d’applications qui s’exécutent en arrière-plan. Certains sont très courants et utiles, comme les lecteurs de musique. Cependant, d’autres sont simplement maintenus ouverts en raison d’un manque d’optimisation de la part du développeur ou pour exécuter des tâches que vous n’avez pas demandées.

Mises à jour du système d’exploitation en attente. Un système d’exploitation obsolète pourrait diminuer les capacités de votre tablette. Il existe des modèles qui ont tout simplement cessé d’être pris en charge par le fabricant. Maintenant, si une nouvelle version d’Android est disponible, il est préférable de l’installer. Dans la plupart des cas, les marques les publient pour optimiser les performances.

Présence de virus ou de programmes malveillants. Si vous téléchargez souvent des fichiers APK sur Internet, il y a de fortes chances que votre appareil ait été infecté. Nous parlons de l’une des raisons les plus fréquentes qui ralentissent une tablette.

Problèmes de cache. Le cache contient des informations jetables provenant des applications et du système. S’il y a une accumulation de fichiers corrompus dans cette section de la mémoire ou si elle est saturée de trop de données, des problèmes de performances apparaîtront sûrement sur votre tablette.

Utilisation excessive de widgets et de fonds d’écran animés. Ces éléments obligent le processeur à mettre à jour plus fréquemment les informations affichées à l’écran, augmentant la consommation de ressources. Si votre tablette priorise ces tâches par rapport aux plus importantes, il est logique que l’ouverture des applications devienne une tâche fastidieuse.

Quincaillerie ancienne ou usée. Il est évident que l’usure et les composants obsolètes empêchent également votre tablette de fonctionner comme elle le faisait au début. Parfois, de graves ralentissements du système sont simplement dus au fait que l’appareil a déjà quelques années.

Les meilleures astuces pour améliorer les performances de votre tablette Android

Compte tenu des raisons ci-dessus, voyons quelles sont les méthodes que vous pouvez mettre en œuvre pour essayer d’inverser cette situation désagréable, à savoir que votre tablette est très lente.

redémarrer l’appareil

Éteindre et rallumer régulièrement votre tablette peut être une bonne pratique pour améliorer les performances. Le redémarrage de votre appareil tue les processus d’arrière-plan inutiles et libère des ressources qui aident votre système et vos applications à fonctionner plus facilement.

Désinstallez toutes les applications que vous utilisez

Un autre conseil que nous devrions vous donner est de supprimer les applications que vous n’utilisez plus. Pour ce faire, appuyez longuement sur l’icône de n’importe quelle application et appuyez sur Désinstaller ou Désactiver. En plus de libérer de l’espace, cela arrêtera également les processus en arrière-plan. Pour garder votre appareil en parfait état, passez régulièrement en revue les logiciels de votre tablette dont vous pouvez vous passer.

Supprimer tous les éléments superflus de l’écran d’accueil

Faire revitaliser votre tablette, c’est parcourir l’écran d’accueil à la recherche d’éléments qui ne sont pas nécessaires. Assurez-vous de désactiver tous les arrière-plans animés et de supprimer les widgets dont vous n’avez pas besoin. De cette façon, vous libérerez des ressources processeur et mémoire RAM, ce qui améliorera la rapidité et la fluidité de l’appareil

Libérez de l’espace en supprimant des fichiers

Comme nous vous l’expliquions précédemment, une mémoire interne saturée peut ralentir le fonctionnement de votre tablette. Avant de supprimer des fichiers, il est essentiel de sauvegarder les données importantes telles que les photos et les documents.

Supprimez ensuite manuellement les fichiers inutiles à l’aide de l’application de galerie ou d’un explorateur de fichiers. N’oubliez pas que les vidéos et la musique téléchargées, formats largement utilisés sur les tablettes, ont tendance à occuper le plus d’espace.

Par contre, n’oubliez pas d’utiliser un outil de nettoyage. La plupart des marques incluent une application de maintenance qui s’occupe de supprimer les fichiers obsolètes et le cache de l’application.

Installer les mises à jour du système d’exploitation

Lorsque vous rencontrez des problèmes de performances sur un appareil Android, il est recommandé de télécharger les dernières mises à jour du système d’exploitation. Ces mises à jour incluent souvent des améliorations et des optimisations qui peuvent aider à améliorer les performances. Pour ce faire, suivez ces étapes :

Ouvrez les paramètres de la tablette. Recherchez la section À propos ou Informations sur l’appareil. Appuyez sur Mise à jour du logiciel ou une section équivalente. Si une mise à jour est disponible, suivez les instructions à l’écran pour télécharger et installer la mise à jour. Assurez-vous d’être connecté à un réseau Wi-Fi stable et d’avoir une autonomie suffisante avant de lancer la mise à jour.

Mettre à jour toutes les applications

Il est essentiel d’avoir toujours les dernières versions des applications installées sur votre tablette si vous voulez des performances optimales. Les développeurs publient généralement des mises à jour avec des améliorations de sécurité, des corrections de bugs et une optimisation des performances. Pour obtenir les mises à jour, il est conseillé de se rendre sur ce que nous identifions tous comme la boutique officielle d’applications Android, le Google Play Store.

Entrer en mode sans échec

Des applications tierces peuvent affecter le système. Comment savoir? Un bon moyen est d’utiliser le mode sans échec, qui charge le système sans ces applications. Si les performances s’améliorent lorsque vous l’allumez, il est probable qu’un logiciel tiers soit à l’origine du problème.

Pour entrer en mode sans échec, la procédure varie selon le fabricant de l’appareil, mais en général, vous pouvez procéder comme suit :

Éteignez l’appareil. Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que le logo du fabricant apparaisse. Relâchez le bouton d’alimentation et maintenez enfoncé le bouton de réduction du volume jusqu’à ce que l’appareil démarre en mode sans échec.

Utiliser un navigateur avec un bloqueur de contenu

Utilisez un navigateur qui bloque les publicités et les trackers, tels que Brave, Edge ou Samsung Internet. Cela améliorera l’expérience utilisateur et réduira la consommation de ressources dans l’une des applications les plus élémentaires du système.

réinitialiser l’appareil

Réinitialiser votre tablette indique effacer toutes vos données, y compris les applications et les fichiers en mémoire. Bien qu’il s’agisse d’une solution efficace pour remettre la tablette dans son état d’usine, il existe un risque de perte de données. Par conséquent, il est essentiel que vous fassiez une sauvegarde.

Si vous confirmez que toutes vos données sont en sécurité, procédez comme suit :

Entrez les paramètres de la tablette. Cliquez sur Système. Recherchez la section Options de récupération. Choisissez l’option Effacer toutes les données. Terminez le processus en suivant les étapes à l’écran.

En cas de comportement anormal, adressez-vous au fabricant

N’hésitez pas à vous adresser au fabricant si quelque chose ne va pas avec votre appareil, surtout si la tablette est encore sous garantie. Si vous remarquez un comportement étrange, en particulier après avoir essayé les conseils de ce guide, contactez le service client et demandez de l’aide.

N’oubliez pas que, depuis 2022, tous les produits électroniques commercialisés en France bénéficient d’une garantie de 3 ans. Vous êtes en droit de profiter de la couverture du fabricant si vous considérez que les performances de votre tablette ne sont pas celles attendues.

