Cette fois, un fabricant de batteries a sorti un téléphone avec une batterie de 18 000 mAh

C’est l’histoire d’un mobile appelé à révolutionner le marché avec sa grosse batterie d’Energizer.

L’Energizer Power Max P18K Pop avait une grosse épaisseur et un poids inconnus à ce jour // Image : Urban Tecno.

L’Energizer Power Max P18K Pop a été l’un des principaux protagonistes du Mobile World Congress 2019 qui s’est tenu à Barcelone. Tous les regards étaient tournés vers ce qui promettait d’être le mobile doté de la plus grosse batterie du marché. De plus, il avait la particularité d’avoir été créé par le fabricant américain de batteries Energizer en collaboration avec la société française Avenir Telecom.

La présentation de ce smartphone doté d’une batterie de 18 000 mAh n’a pas entraîné sa sortie officielle sur le marché. Pour que le lancement ait lieu, Energizer a affirmé qu’il devait d’abord atteindre un objectif de financement fixé à 1,2 million de dollars. Malheureusement, la campagne n’a pas eu le support nécessaire du public, de sorte que le lancement de l’Energizer Power Max P18K Pop a été annulé avant qu’il n’ait eu lieu.

Ce qui promettait d’être un téléphone mobile qui allait révolutionner le marché est devenu, en quelques mois, l’histoire d’un échec dont on se souvient dans cet article.

Energizer Power Max P18K Pop, une histoire d’échec

C’est début 2019 qu’Energizer a présenté au monde son Energizer Power Max P18K Pop, qui aspirait à être le mobile avec la plus grande batterie au monde grâce à une capacité de 18 000 mAh. En pratique, cela se traduit par une autonomie qui pourrait atteindre 4 jours en écoute de musique, 2 jours en visionnage de vidéos et presque 4 jours en conversation au téléphone.

En utilisation normale, le terminal a pu dépasser une semaine d’autonomie avec une seule charge et atteindre jusqu’à 50 jours d’autonomie. Comme vous pouvez le voir, ce sont des chiffres incroyables pour un smartphone, l’alternative idéale pour les utilisateurs qui détestent devoir recharger leur mobile de temps en temps.

Nous n’avons jamais connu le poids de l’Energizer Power Max P18K Pop, mais nous savions qu’il faisait 18 millimètres d’épaisseur. Comme vous pouvez l’imaginer, ce n’était pas le téléphone le plus confortable du marché, mais son épaisseur était justifiée par cette énorme batterie de 18 000 mAh qu’il équipait. Son design a également attiré l’attention sur l’écran, qui occupait tout l’avant grâce à de très petites marges, et la caméra frontale avec un mécanisme « pop-up ».

Le processeur qui lui a donné vie était le MediaTek Helio P70, soutenu par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. D’autre part, il était livré avec Android 9 comme système d’exploitation et avait une triple caméra arrière dirigée par un capteur de 12 mégapixels. En bref, c’était un mobile équilibré qui attirait principalement l’attention pour sa grande batterie.

Sa présentation n’impliquait pas son lancement sur le marché, qui dépendait de l’atteinte de l’objectif de financement de la campagne disponible sur le site Indiegogo. L’Energizer Power Max P18K Pop était disponible pour 549 $ (environ 480 $ au taux de change de l’époque), c’est-à-dire qu’il avait une remise de 21 % sur ce qui devait être son prix de vente recommandé (699 $).

Energizer prévoyait de commencer à être expédié en octobre 2019, mais le smartphone n’a pas reçu la réponse attendue du public. L’objectif de financement n’a pas été atteint et la sortie de l’Energizer Power Max P18K Pop sur le marché a donc été annulée. Peut-être que les utilisateurs n’ont pas trouvé pratique d’utiliser un mobile d’une épaisseur de 18 millimètres et d’un poids considérable au quotidien, ou qu’ils n’étaient pas disposés à payer autant d’argent pour cela.

L’Energizer Power Max P18K Pop est resté un projet qui a échoué, mais aujourd’hui, il est possible d’acheter des smartphones qui ont une batterie encore plus grande et une épaisseur beaucoup plus petite. Vous pouvez les trouver parmi les mobiles avec le plus de batterie en ce moment, des modèles qui ne vous feront pas défaut si ce que vous recherchez est une autonomie de plusieurs jours.

