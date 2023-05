Je l’ai essayé et cela semble être un très bon achat : ce nouveau Xiaomi milieu de gamme est déjà en baisse de prix

Il dispose d’un écran de qualité, de bonnes performances, d’un bon appareil photo principal et d’une bonne autonomie avec une charge rapide de 67W, ainsi qu’une belle remise.

Ce Xiaomi milieu de gamme que je recommande a été mon mobile personnel pendant quelques semaines // Image : .

Xiaomi a complètement réussi à créer le nouveau leader de son milieu de gamme, ou du moins il me semble après avoir eu l’occasion de tester le Redmi Note 12 Pro 5G pendant quelques semaines. C’est un smartphone avec un écran de qualité, de bonnes performances, un appareil photo principal qui prend de bonnes photos et une bonne autonomie avec une charge rapide de 67W. Bref, le Redmi Note 12 Pro 5G me semble être un très bon achat si vous cherchez un mobile polyvalent et de qualité.

Je recommande également ce modèle car, bien qu’il soit sorti récemment, il est déjà possible de l’acheter beaucoup moins cher. Concrètement, je fais référence au modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui passe de 399,99 euros à 339 euros chez Amazon, chez PcComponentes et chez MediaMarkt. Par conséquent, le Redmi Note 12 Pro 5G vous offre la possibilité d’obtenir un très bon mobile de milieu de gamme et, accessoirement, d’économiser environ 60 euros à l’achat.

Redmi Note 12 Pro 5G, le leader du milieu de gamme qui baisse de prix

Le Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G est un terminal au design moderne que vous pouvez acheter dans les couleurs noir minuit, bleu ciel et blanc polaire, chacune avec son charme particulier. Il mesure 7,9 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 187 grammes, deux caractéristiques essentielles pour une utilisation confortable. Si vous souhaitez le protéger et que son dos ne se salisse pas autant, je vous recommande personnellement d’utiliser la housse de protection que vous trouverez dans la boîte.

L’un des points forts de ce terminal est l’écran AMOLED de 6,67 pouces qui domine sa façade, car il offre une très bonne qualité. Les images sont nettes grâce à la résolution Full HD+ et fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 hertz. De plus, c’est un front très bien utilisé grâce aux marges réduites, ce qui permet une expérience plus immersive lors de la visualisation du contenu. Vous pouvez utiliser le Redmi Note 12 Pro 5G pour regarder des vidéos, des séries ou écouter de la musique, car ses images et son son sont de qualité.

Le processeur MediaTek Dimensity 1080 5G est celui qui fonctionne à l’intérieur et, pour être honnête, il m’a laissé un très bon sentiment même lorsque j’ai demandé plus de puissance. Grâce à ces bonnes performances, vous pouvez utiliser le terminal pour parler sur WhatsApp, afficher les réseaux sociaux, jouer à des jeux ou éditer des photos sans problème. D’autre part, il se place carrément parmi les meilleurs téléphones Xiaomi avec 5G, vous pouvez vous connecter à ces réseaux plus rapides.

Bien sûr, le Redmi Note 12 Pro 5G est également une bonne option si vous souhaitez prendre des photos et des vidéos, car sa caméra arrière de 50 mégapixels réalise des captures de bonne qualité. Vous pouvez également obtenir des résultats corrects avec son ultra grand angle, surtout pendant la journée. Quant aux selfies, le comportement de la caméra frontale de 16 mégapixels est très bon.

L’autonomie fait également partie de la liste des points forts du Redmi Note 12 Pro 5G. La batterie de 5 000 mAh atteint une journée et demie d’autonomie avec une utilisation légère, se réduisant à une journée complète lorsque nous en demandons plus. Pour le recharger, il est préférable d’utiliser le chargeur fourni dans la boîte, puisqu’il a une puissance de 67W et qu’il faut un peu moins d’une heure pour atteindre 100%.

La conclusion est que ce nouveau smartphone Xiaomi a tout ce dont vous avez besoin pour un peu plus de 300 euros, de l’écran à l’autonomie ils vous offrent une bonne expérience. Aussi, rappelez-vous que son prix est déjà en forte baisse sur Amazon, dans PcComponentes et dans MediaMarkt, vous pouvez généralement l’acheter pour environ 339 euros.

