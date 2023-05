Astuces pour améliorer la qualité sonore de vos écouteurs Bluetooth

Nous vous expliquons comment améliorer la qualité de vos écouteurs grâce à quelques astuces basiques et efficaces.

Pressez la qualité de vos écouteurs Bluetooth.

Le marché des casques bluetooth est devenu l’un des plus intéressants ces derniers temps. Il existe de plus en plus d’options avec un rapport qualité-prix très élevé et avec des fonctionnalités qui n’étaient auparavant présentes que dans les aides auditives haut de gamme. Un exemple de ceci est l’inclusion de la suppression du bruit, que nous voyons dans pratiquement tous les modèles. Cependant, afin de profiter d’une qualité sonore élevée, en plus d’acheter de bons écouteurs bluetooth, il existe certaines astuces que vous pouvez mettre en pratique.

Dans les sections suivantes, nous allons expliquer certaines des méthodes les plus recommandées pour améliorer la qualité sonore de vos écouteurs Bluetooth. Les méthodes dont nous vous parlons sont compatibles avec une grande partie des modèles actuellement commercialisés. Par conséquent, si vous voulez tirer encore plus de vos aides auditives, restez avec nous. Nous vous aidons à profiter d’une qualité supérieure.

Vos écouteurs ont-ils une application officielle ? Alors téléchargez-le

La première chose que nous vous recommandons de faire est de télécharger l’application officielle associée à votre casque. Pour savoir si le fabricant a développé un outil de gestion des appareils, consultez le site officiel ou le manuel fourni dans la boîte. Une autre possibilité est que vous vous rendiez sur le Google Play Store et que vous fassiez une recherche avec le nom de votre casque.

Après avoir installé l’application correspondante, vous pouvez généralement faire des choses comme celles-ci :

Activez l’égaliseur. Un outil pour gérer les fréquences qui prévalent lors de l’écoute de musique sur votre téléphone. Sans aller plus loin, cette fonctionnalité permet d’augmenter les graves pour donner plus de corps au son.

Audio spatialisé. Certains modèles comportent ce que l’on appelle l’audio spatial. Cette fonction vous permettra d’écouter votre musique de manière immersive.

Fonctions spéciales. Certains écouteurs ont des fonctions spéciales qui ne peuvent être activées que depuis leur application officielle, comme l’amélioration de la clarté de la voix lors des appels ou l’équilibre entre les deux écouteurs.

Gardez à l’esprit que tous les fabricants ne publient pas de logiciel spécifique pour leurs écouteurs. Certains sont simplement compatibles avec la connexion bluetooth et sont gérés depuis l’interface système.

Nettoyez vos écouteurs pour les garder en parfait état

Garder vos écouteurs propres est également nécessaire si vous cherchez à améliorer la qualité audio. Notre recommandation est de retirer tout élément des aides auditives avec un chiffon sec après chaque utilisation. De cette façon, vous empêcherez la saleté de s’accumuler et de bloquer les voies par lesquelles le son est émis.

Évidemment, cela est fortement recommandé lorsque vous les utilisez pour le sport. Garder vos écouteurs propres empêche la sueur et d’autres agents externes de pénétrer à l’intérieur et de réduire progressivement la qualité du son.

Accédez aux options de l’appareil dans les paramètres mobiles

Certains modèles ont des options supplémentaires qui ne sont pas liées à une application spécifique. Vous les trouverez dans le menu des connexions bluetooth de votre appareil.

Sans aller plus loin, vous devez vous rendre dans cette section si vous souhaitez activer un codec spécifique, tel que AAC. Cela vous aidera à tirer le meilleur parti de vos écouteurs et à en tirer le meilleur parti lorsque vous écoutez de la musique.

Encore une fois, tous les écouteurs n’ont pas la capacité d’activer un codec spécifique, mais cela ne fait pas de mal d’aller dans Paramètres > Connexions > Bluetooth et appuyez sur l’icône des paramètres à côté de votre appareil. De cette façon, vous vérifierez quelles options vous offrent vos écouteurs.

Écoutez de la musique en haute définition

Choisir de la musique en haute définition est un autre moyen d’améliorer la qualité sonore de vos écouteurs. Par exemple, imaginez que vous avez fait un investissement considérable lors de l’achat de vos aides auditives et qu’elles disposent de fonctionnalités audio avancées. Cependant, si vous les utilisez avec certaines plates-formes, la qualité sonore en souffrira.

Quels sont les services de streaming qui offrent de l’audio haute définition ? Voici une liste des plus recommandés :

Marée. C’est l’un des principaux acteurs de cet audio HD. Dès le début, ses fondateurs ont axé le modèle de cette plateforme sur l’offre de la meilleure qualité aux utilisateurs. Pour vous donner une idée, vous pourrez jouer vos chansons préférées en FLAC, un format sans perte.

Amazon Musique HD. Le service d’Amazon dispose également d’une modalité qui offre un son en haute définition. Il inclut également l’option Ultra HD, avec une qualité sonore supérieure à celle d’un CD.

Deezer HiFi. Un autre service conçu pour les connaisseurs du son. La meilleure chose à propos de cette modalité est qu’elle est incluse dans l’abonnement Deezer Premium. Ses caractéristiques sont normales dans ces cas, avec des fichiers FLAC sans perte comparables au son d’un CD.

Apple Musique. ALAC est le codec haute définition qu’Apple inclut dans son catalogue musical. La société propose cette fonctionnalité et d’autres, comme l’audio spatial, sans paiement supplémentaire, au-delà de l’abonnement habituel. Le bémol est l’expérience proposée sur Android, très éloignée de ce que vous trouverez sur les appareils iOS et les AirPods.

Vous risquez de manquer deux concurrents dans les quatre propositions précédentes. Oui, nous parlons de Spotify et YouTube Music. Dans le cas du premier, l’arrivée d’une version avec audio haute définition fait l’objet de rumeurs depuis un certain temps. Pour le moment, son arrivée n’a pas été définitivement confirmée et il faut attendre de voir les mouvements de l’entreprise à cet égard. Pour le moment, la qualité maximale est de 320 kbps avec le codec AAC, disponible uniquement dans vos applications.

Dans le cas de YouTube Music, il se distingue par son énorme catalogue qui comprend des vidéos, des versions et des émissions en direct. Mais sans aucun doute, ce n’est pas la meilleure option si vous voulez obtenir la meilleure qualité possible avec vos écouteurs. Pour le moment, l’alternative de Google porte sa qualité à 256 kbps avec le codec AAC. C’est un énorme changement par rapport à ses concurrents avec des options de lecture sans perte.

