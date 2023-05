C’est le nouveau mobile OnePlus que je recommande pour peu d’argent en ce moment

C’est un terminal milieu de gamme qui dispose de nombreuses fonctionnalités de haut niveau au prix de 269 euros.

Présenté le mois dernier, ce OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est une belle option d’achat aux alentours de 300 euros.

Vous êtes à la recherche d’un nouveau mobile, qui vient de sortir sur le marché et à un prix pas cher ? Mais vous voulez aussi qu’il soit assez bon pour vous durer plusieurs années sans perdre en performances. Officiellement au prix de 329 € et disponible pour moins de 300 € dans des stores comme MediaMarkt et AliExpress, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre une multitude de fonctionnalités impressionnantes pour sa gamme de prix.

Nous l’avons vu pour environ 260 euros sur AliExpress avec un chargeur officiel inclus, ou également en vente sur MediaMarkt pour 269 euros. Si je devais acheter un mobile à environ 300 euros, voire moins, je penserais à ce OnePlus, ainsi qu’à d’autres comme le Pixel 6a, le realme 10 Pro+ ou le POCO X5 Pro.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (8/128 Go)

Acheter un bon smartphone à moins de 300 euros

À commencer par sa conception, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est doté d’un corps en plastique de seulement 8,3 mm d’épaisseur et pesant 195 grammes, ce qui le rend confortable à tenir et à utiliser pendant de longues périodes. Il est également étanche grâce à sa certification IPX4, ce qui indique qu’il est capable de résister aux éclaboussures et à une pluie légère. Son lecteur d’empreintes digitales latéral offre un accès facile et sécurisé à l’appareil.

L’écran de ce OnePlus est un panneau IPS de 6,72 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui le rend idéal pour les amateurs de jeux vidéo et de visionnage de contenus multimédias tels que des séries et des films. L’écran est également résistant aux rayures et offre une luminosité élevée allant jusqu’à 950 nits, ce qui le rend plus confortable à utiliser à l’extérieur, même les jours avec beaucoup de lumière naturelle.

Concernant ses performances, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 695 6 nm, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne extensible avec des cartes micro SD, ce qui lui permet d’obtenir un score de 402 000 points dans l’Antutu test. Le téléphone de OnePlus est capable d’effectuer plusieurs tâches en douceur et d’exécuter des applications lourdes sans décalage.

La triple caméra arrière de ce OnePlus est une autre caractéristique qui se démarque dans cet appareil, avec un capteur principal Samsung HM6 de 108 MP f/1.7, un mode portrait et un objectif macro. La caméra frontale de 16 MP est parfaite pour prendre vos autoportraits les plus personnels et passer des appels vidéo avec votre famille et vos amis.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G (8/128 Go)

La batterie du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est de 5000 mAh avec une charge rapide à 67W que vous pouvez compléter à 100% en moins de 40 minutes. Son autonomie peut atteindre 2 jours pleins. Par ailleurs, il est livré avec Android 13 et OxygenOS 13, les dernières versions de Google et OnePlus, respectivement. Il dispose également d’une connectivité 5G, NFC, port casque, GPS, Dual SIM, WiFi 5 et Bluetooth 5.1. C’est un smartphone impressionnant qui offre de nombreuses fonctionnalités à un prix très raisonnable.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :