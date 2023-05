16 téléphones Android qui seront présentés ce mois de mai

Google, realme et Motorola font partie des fabricants qui présenteront de nouveaux mobiles au cours de ce mois de mai.

En ce mois de mai, un grand nombre de téléphones de différents fabricants seront présentés.

Ce mois de mai 2023 s’annonce comme l’un des plus chargés de l’année sur le marché de la téléphonie mobile. Et c’est que jusqu’à 16 nouveaux mobiles seront présentés tout au long du mois, avec la participation de fabricants aussi importants que Google, Motorola, realme ou POCO. Ces téléphones qui iront sur le marché atteindront les différents segments du marché, du bas de gamme au haut de gamme.

Ci-dessous, nous passons en revue les 16 téléphones Android qui seront présentés en ce mois de mai, ainsi que les données que nous connaissons à leur sujet à ce jour. Nous vous recommandons de prendre en compte ces informations si vous envisagez d’acheter un nouveau mobile, qui sait si l’un de ces nouveaux venus a tout ce que vous recherchez et devient votre prochain smartphone.

GooglePixel 7a

Le Google Pixel 7a sera la vedette de l’un des grands lancements de ce mois de mai, avec la présentation prévue pour le 10 mai lors de Google I/O 2023. Les spécifications de ce Google Pixel 7a ont déjà été entièrement révélées, nous savons donc qu’il équipera sûrement un processeur Tensor G2, un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 hertz, un appareil photo principal de 64 mégapixels et une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 20 W.

Pour le moment, tout indique que ce nouveau Google Pixel 7a aura un prix de vente conseillé d’environ 550 euros en un seul modèle avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Google I/O 2023 approche à grands pas, nous n’aurons donc pas à attendre longtemps pour le Pixel 7a complet.

Pliage Google Pixel

Lors de la Google I/O 2023 du 10 mai, la présentation du Google Pixel Fold est également attendue, qui serait le premier mobile pliable de Google. Pour le moment, nous avons pu voir la première vraie vidéo du Pixel Fold, dans laquelle nous voyons comment il se plie et qu’il sera disponible en noir et blanc.

Tout semble indiquer que ce Pixel Fold aura le lecteur d’empreintes digitales sur le côté, ainsi qu’une caméra arrière dont on n’a qu’une vue fugace. Bien que nous n’en sachions pas beaucoup plus à ce sujet, nous pouvons confirmer que ce sera l’une des grandes sorties de l’année.

Sony Xpéria 1V

Le prochain mobile haut de gamme de Sony sera le Sony Xperia 1 V, qui a déjà fuité en images. On y voit que le constructeur s’est engagé à maintenir l’esthétique des modèles précédents, avec des lignes droites et un module de caméra vertical situé dans la partie supérieure gauche de l’arrière. Compte tenu des fuites, ce Xperia 1 V devrait avoir le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 à l’intérieur comme processeur.

Parmi les spécifications du terminal, nous trouverions également un écran OLED de 6,5 pouces, une batterie de 5 000 et une caméra arrière principale de 48 mégapixels, en plus de ne pas renoncer au port de 3,5 millimètres. Sa présentation est prévue pour le 11 mai prochain, nous pourrons donc bientôt connaître officiellement toutes ses caractéristiques.

POCO F5 et POCO F5 Pro

Si nous entrons sur le site officiel de Xiaomi, nous voyons une image principale qui annonce la présentation du POCO F5 Pro et du POCO F5 pour le 9 mai à 14h00. (heure espagnole). D’une part, le POCO F5 Pro aura toute la puissance du Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, on peut donc en attendre de très bonnes performances. La fuite du POCO F5 Pro indique également un écran AMOLED de 6,67 pouces, une triple caméra arrière de 64 MP et une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 67 W et une charge sans fil de 30 W.

Plus conservateur sera le POCO F5, qui équipera le Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 comme cerveau. Nous savons également qu’il aura sûrement un écran de 6,67 pouces, une batterie de 5 000 mAh et Android 13 avec MIUI 14 comme système d’exploitation. Ce mardi 9 mai, c’est la présentation officielle des POCO F5 Pro et POCO F5, qui promettent de devenir un succès dans les ventes.

OPPO A98 5G

En ce mois de mai, aura également lieu la présentation de l’OPPO A98 5G, un terminal de milieu de gamme qui sera mis en vente dans le monde entier. Grâce aux fuites, nous savons qu’il montera un processeur Qualcomm Snapdragon 695 5G, un écran LCD de 120 hertz, un appareil photo principal de 64 mégapixels et une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 67 W.

HONOR 90

Honor sera également l’un des fabricants à lancer un nouveau terminal sur le marché ce mois-ci. L’arrivée du Honor 90 est attendue, un haut de gamme propulsé par le processeur Snapdragon 8+ Gen 1, un écran incurvé avec un taux de rafraîchissement élevé et, surtout, un appareil photo avancé de 200 mégapixels développé par Samsung. Il n’y a toujours pas de date de présentation officielle, elle pourrait donc être reportée à juin.

Motorola Edge 40

Mai pourrait être un mois très chargé pour Motorola avec la présentation de jusqu’à 3 terminaux. D’une part, le Motorola Edge 40 intégrera un processeur MediaTek Dimensity 8020 qui sera accompagné d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz, d’un appareil photo principal de 50 mégapixels et d’une batterie de 4 400 mAh avec une charge rapide de 68 W et une charge sans fil. De plus, il aura un dos en cuir et une résistance à l’eau, deux points très importants de sa conception. L’analyse du Motorola Edge 30 nous a laissé de très bonnes sensations, on n’en attend donc pas moins de ce nouveau modèle.

Série Motorola RAZR 2023

Parmi les grandes versions de Motorola se trouve également la série Motorola RAZR 2023, qui semble comporter deux versions différentes. D’une part, il y aura le Motorola RAZR+ 2023, également connu sous le nom de Motorola RAZR 40 Ultra, avec un grand écran externe qui nous rappelle le OPPO Find N2 Flip. Les fuites du Motorola RAZR+ 2023 révèlent également qu’il sera disponible en différentes couleurs, comme un rouge accrocheur.

De l’autre côté devrait se trouver le Motorola RAZR Lite, une version plus abordable qui n’aura pas un si grand écran externe. Les photographies révèlent également qu’il aura deux caméras arrière, bien que nous sachions peu de choses sur le terminal.

Royaume 11 Série

Le 10 mai aura lieu la présentation de la nouvelle famille numérique realme, la série realme 11. Pour le moment, nous savons qu’il aura 3 modèles : realme 11 Pro+, realme 11 Pro et realme 11. Comme d’habitude, la plus avancée sera la version Pro Plus, qui aura même un dos en cuir de litchi. De plus, il disposera de la puissance du processeur MediaTek 7050 et d’une caméra arrière de 200 mégapixels.

Série OPPO Reno 10

OPPO sera un autre des fabricants qui renouvellent complètement l’une de ses gammes les plus importantes avec l’arrivée des OPPO Reno 10 Pro+, OPPO Reno 10 Pro et OPPO Reno 10. On ne sait pas grand-chose sur ces terminaux au-delà des processeurs qu’ils équiperont . Le modèle Pro Plus pourrait opter pour le Snapdragon 8 Gen+ 1, le modèle Pro pour le MediaTek Dimensity 8200 et le modèle standard pour le populaire Qualcomm Snapdragon 778G.

La présentation de la famille Reno 10 est prévue pour ce mois de mai en Chine, il faudra donc attendre encore un peu pour pouvoir les acheter sur le marché mondial.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :