Pourquoi votre mobile Android est lent Causes et 10 solutions à essayer

Dans ce guide, nous expliquons quelles sont les raisons pour lesquelles votre appareil mobile est lent et quelles sont les solutions les plus efficaces.

Un téléphone avec pratiquement aucune application fonctionne mieux qu’un téléphone qui en contient.

Votre mobile Android est-il lent ? Alors, vous êtes au bon endroit. Nous vous présentons un guide complet dans lequel nous parlons des principales causes de cette situation et de certaines des solutions les plus efficaces pour améliorer les performances de votre terminal. Découvrez avec nous les raisons qui pourraient faire que votre appareil fonctionne si mal et apprenez comment résoudre ce problème étape par étape. Tirez le meilleur parti de votre appareil avec ces astuces !

Pourquoi mon mobile Android est-il lent ?

Avant de passer aux choses sérieuses et de vous expliquer les procédures pratiques de configuration de votre téléphone, il est important de comprendre les raisons des problèmes de performances.

Plusieurs facteurs peuvent influencer votre mobile Android et le ralentir.

Avoir une nouvelle version du système en attente. Garder Android obsolète peut affecter négativement les performances de votre téléphone mobile. Nous sommes conscients que certains modèles ne reçoivent plus de mises à jour du fabricant. Maintenant, si dans le cas de votre appareil, une nouvelle version d’Android est disponible, il est préférable de l’installer. Il s’agit notamment d’améliorations qui optimisent le système.

Exécution de virus ou d’autres programmes malveillants. Le téléchargement de fichiers APK à partir de sites Web tiers peut présenter un risque de sécurité important pour votre appareil mobile. L’infection par un logiciel malveillant est l’une des raisons les plus courantes pouvant entraîner une baisse des performances du système de votre téléphone.

Un échec avec le cache. Le cache système contient des informations temporaires sur le système et les applications. Si cette section de la mémoire interne se remplit trop de données ou contient même des fichiers avec des erreurs, votre téléphone Android rencontre probablement des problèmes de performances.

Ne pas avoir d’espace de stockage interne. Lorsque le stockage interne de votre appareil commence à manquer, il n’est pas rare de rencontrer des problèmes de performances. Cela fait que le système et les applications n’ont pas assez de mémoire pour fonctionner correctement.

Vous exécutez des applications sans fin en arrière-plan. Le nombre d’applications exécutées en arrière-plan sur un appareil peut être énorme. Si certaines sont très utiles, comme une application d’entraînement, d’autres restent simplement ouvertes par manque d’optimisation ou pour effectuer des tâches peu claires.

Mettre trop de widgets et d’autres éléments sur l’écran d’accueil. Un écran rempli d’icônes, d’éléments dynamiques, tels que des fonds d’écran animés ou des widgets, fait baisser les performances d’un mobile.

Comptez le matériel trop ancien. Le temps passe pour tout le monde. Si votre appareil fonctionne lentement, cela peut également être dû au fait que le processeur est obsolète ou que la quantité de RAM est trop faible.

Comment améliorer les performances d’Android étape par étape

Maintenant que vous savez quelles sont les principales raisons qui pourraient ralentir votre appareil Android, il est temps d’apprendre les astuces les plus efficaces pour optimiser votre mobile et retrouver ses performances d’origine.

Redémarrez votre appareil de temps en temps

Éteindre et rallumer votre mobile de temps en temps améliorera les performances du système et des applications. Bien que cela puisse sembler un remède simpliste, la réinitialisation permet au terminal de recharger tous les fichiers nécessaires et de réinitialiser son état.

Libérez de l’espace mémoire interne

Une mémoire interne saturée fait que votre logiciel mobile ne fonctionne pas aussi vite. Bien sûr, avant de supprimer des fichiers, nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde des vidéos, photos et documents que vous souhaitez conserver.

De notre point de vue, il existe deux manières de nettoyer efficacement son mobile :

Suppression manuelle des fichiers. Utilisez un navigateur ou la propre application de galerie de l’appareil. Principalement, ce qui occupe le plus sur votre téléphone, ce sont les vidéos, surtout si vous enregistrez habituellement en haute résolution.

Outil de nettoyage. La plupart des marques incluent une application, généralement dans la section Maintenance, qui est chargée de supprimer les fichiers qui ne sont plus nécessaires et de vider le cache de l’application.

Supprimez complètement toutes les applications que vous n’utilisez pas

Pour supprimer une application, il suffit d’appuyer longuement sur son icône et de cliquer sur le bouton Désinstaller. Le mieux est que vous fassiez une sorte d’inventaire des applications que vous n’utilisez plus et que vous les éliminiez.

Ceci est extrêmement important, car cela tuera les processus d’arrière-plan inutiles et vous permettra de récupérer plusieurs Go de mémoire interne.

Mettre à jour toutes les applications

Avoir les dernières versions d’applications, telles que WhatsApp, est une bonne idée si vous recherchez les meilleures performances. Le plus courant est que les développeurs publient de nouvelles versions avec des améliorations de performances.

Le canal le plus pratique pour ce faire est le Google Play Store, qui distribue généralement les mises à jour des applications avant tout autre référentiel.

Télécharger toutes les mises à jour du système

Une recommandation courante en cas de problèmes de performances sur Android consiste à télécharger les dernières mises à jour du système. La chose normale est qu’il y a des améliorations et des optimisations par le fabricant.

Faites-le de la manière suivante :

Ouvrez les paramètres Android. Appuyez sur Système ou À propos de ce téléphone. Recherchez la section des mises à jour et entrez-la. Attendez que l’appareil recherche une nouvelle version du système. Installez toutes les mises à jour en attente.

Démarrer le mobile avec le mode sans échec activé

Le mode sans échec charge le système sans applications tierces. Bien sûr, nous ne nous attendons pas à ce que vous utilisiez toujours votre appareil de cette manière. Cependant, si vous rencontrez des problèmes de ralentissement, l’utilisation de cet outil vous permet de savoir si les applications ont un impact notable sur les performances. Imaginez que vous démarrez en mode sans échec, l’appareil fonctionne correctement. Ensuite, vous aurez détecté que les problèmes sont causés par des applications tierces.

Il est facile d’entrer en mode sans échec, bien que la procédure varie selon le fabricant.

Faire disparaître les widgets et les arrière-plans animés

Peut-être, si vous vous êtes consacré à supprimer des applications de votre téléphone, vous aurez déjà supprimé une bonne poignée de widgets. Dans l’ensemble, c’est toujours une bonne idée de vérifier votre écran d’accueil pour tous les éléments inutiles.

Désactivez tous les arrière-plans animés et supprimez les widgets dont vous n’avez pas vraiment besoin. Cela donnera une pause au processeur et à la RAM.

Installer un navigateur avec un bloqueur de contenu

La navigation sur Internet est généralement l’une de ces tâches de base effectuées avec des appareils mobiles. Malheureusement, de nombreux sites sont remplis de publicités invasives et clairement sur-suivis. Ce sont des éléments qui pénalisent l’expérience utilisateur et consomment beaucoup de ressources.

Et quelle est la solution ? Utilisez un navigateur qui bloque les publicités et les trackers. Il y en a de très bons, comme Brave, Edge ou Samsung Internet. Une autre possibilité, pour éviter de sauvegarder l’historique, est d’opter pour une proposition comme Firefox Focus.

réinitialiser l’appareil

Réinitialiser votre appareil indique supprimer toutes les données utilisateur, y compris les comptes avec lesquels vous êtes connecté et les applications. Sans aucun doute, c’est une solution efficace pour remettre le téléphone dans son état d’usine. Mais, si vous n’avez pas fait de sauvegarde, vous risquez de perdre des données.

Si vous êtes sûr que toutes vos informations sont en sécurité, suivez ces étapes :

Entrez Système, dans les paramètres. Cliquez sur Options de récupération. Choisissez l’option Effacer toutes les données. Suivez les étapes à l’écran pour terminer l’opération.

Contactez le fabricant si quelque chose ne va pas

Si vous remarquez que quelque chose ne fonctionne pas correctement sur votre appareil mobile, surtout s’il est encore sous garantie, n’hésitez pas à contacter le fabricant. Il est crucial que vous le fassiez lorsque vous remarquez un comportement étrange, surtout après avoir suivi les conseils de ce guide. Lorsque vous contactez le service client ou le SAT, expliquez la situation et suivez les instructions fournies.

N’oubliez pas qu’à partir de 2022, tous les produits électroniques commercialisés en France bénéficient d’une garantie de 3 ans. En tant que consommateur, vous avez le droit de profiter de la couverture du fabricant si vous constatez que les performances de votre mobile sont anormalement médiocres.

