Attention : évitez les mots de passe les plus utilisés et améliorez la sécurité de vos appareils mobiles et Xiaomi

Nous avons déjà laissé 2022 derrière nous et, comme à chaque fin d’année, de nombreuses entreprises se consacrent à préparer différents classements par rapport aux produits les plus vendus, aux meilleurs gadgets et même à d’autres catégories comme celles des mots de passe les plus utilisés par les utilisateurs. .

C’est justement de ce dernier dont nous allons parler dans ce post, puisque la société NordPass a publié un classement avec les 200 mots de passe les plus utilisés tout au long de l’année 2022. Et oui, comme vous vous en doutez, les mots de passe les plus faciles à retenir ont été les les plus utilisés, et cela entraîne un gros problème que nous devons prendre en compte : il est beaucoup plus facile pour d’autres personnes d’accéder à nos comptes.

Ce sont les mots de passe les plus utilisés au cours de l’année 2022

Comme vous pouvez l’imaginer, nous n’allons pas publier dans cet article la liste complète des mots de passe les plus utilisés au cours de la dernière année, mais vous pouvez y accéder de manière très détaillée via le site officiel de NordPass.

Dans ce cas, il y a un total de 30 pays et 200 mots de passe pour chaque pays que nous pouvons consulter, et cela nous donnera une bonne idée des plus courants, même si vous pouvez sûrement imaginer lesquels. Comme prévu, le plus typique reste « 123456 », mais on en trouve aussi d’autres comme « password » ou « qwerty ».

L’utilisation de ce type d’élément peut poser un problème important au regard de la sécurité de nos comptes, cette liste est donc extrêmement utile pour savoir si le mot de passe que nous utilisons peut devenir plus facilement piratable qu’on ne l’avait pensé au départ.

Cela dit, nous allons vous laisser ci-dessous avec le top 20 des mots de passe les plus utilisés en France et que nous vous recommandons de ne pas utiliser sur vos appareils Xiaomi. Évidemment, si vous n’habitez pas dans ce pays, vous pouvez consulter le lien que nous vous avons fourni précédemment, mais il est toujours bon de savoir quels sont les plus typiques de chaque endroit pour pouvoir les éviter :

123456 123456789 balançoire 12345 12345678 1234 1234567890 000000 mot de passe 1234567 111111 Salut Barcelone AZERTY je t’aime 123123 Andréa 666666 12345678910 Alexandre

Choisir un bon mot de passe est essentiel pour protéger au maximum notre sécurité

Malgré le fait qu’il existe des dizaines de recommandations à l’utilisateur pour éviter d’utiliser des mots de passe simples, nous voyons combien continuent de donner la priorité à la commodité d’accéder rapidement à leurs comptes, laissant de côté leur sécurité, sans aucun doute, une mauvaise idée.

Pour cette raison, nous pensons qu’il est important de vous dire qu’il existe certaines directives que vous pouvez suivre lors du choix de votre nouveau mot de passe et, sans aucun doute, l’une des principales est d’éviter les plus utilisées que nous venons de mentionner, car cela réduira considérablement les chances qu’un pirate informatique puisse accéder à nos comptes.

Notre recommandation est, par exemple, d’éviter d’utiliser simplement notre nom, nos goûts personnels ou toute autre donnée facilement mémorisable et facilement déchiffrable. La meilleure chose est que si nous allons utiliser ce type de méthode, nous ajoutons toujours des caractères supplémentaires tels que des chiffres ou des signes de ponctuation qui rendent l’accès difficile.

De plus, il sera également préférable d’éviter les mots de passe courts ou avec peu d’éléments, tout ce qui nous aide à rendre difficile l’accès à notre compte par d’autres personnes sera le bienvenu. Cela dit, toute prudence est de mise pour atteindre une plus grande sécurité au quotidien, et ce type de conseils peut être vraiment utile pour atteindre cet objectif.

source | Nord Pass

