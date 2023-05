Il est dans le top depuis un an : ce mobile Xiaomi est toujours le best-seller

Le terminal leader des ventes reste en haut du podium d’Amazon depuis plus d’un an.

Le Redmi Note 11S ne cesse pas sa domination, même si nous avons une nouvelle génération à vendre.

Si vous recherchez un smartphone qui offre de grandes performances à petit prix, le Xiaomi Redmi Note 11S est définitivement une option à considérer. Depuis son lancement il y a plus d’un an, ce smartphone a dominé les ventes sur Amazon et a conquis le cœur de nombreux utilisateurs.

C’est la version avec connectivité 4G qui a évincé les autres téléphones Xiaomi et Samsung du haut du tiroir. De plus, il a réussi à y placer deux couleurs (noir et bleu) devant les autres terminaux de la famille Redmi et Redmi Note. Actuellement, ce modèle peut être acheté pour environ 185 euros sur Amazon dans la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, ou pour 196 euros sur AliExpress.

Xiaomi Redmi Note 11S 4G (6/128 Go)

Achetez le mobile le plus vendu de l’année à moins de 200 euros

L’une des principales raisons pour lesquelles le Xiaomi Redmi Note 11S est si populaire est son impressionnant écran Amoled de 6,43 pouces avec une résolution Full HD+. La qualité d’image est nette et claire, grâce également à une luminosité maximale de 1000 nits, ce qui rend les médias époustouflants. Il dispose également d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui indique que l’écran se met à jour plus rapidement et que l’expérience utilisateur est beaucoup plus fluide à la fois lors de la navigation et du visionnage de séries et de films.

Une autre caractéristique remarquable du Xiaomi Redmi Note 11S est son processeur Mediatek Helio G96, capable de gérer sans problème toutes les applications les plus exigeantes. Même les jeux les plus intenses fonctionnent sans problème grâce à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible avec des cartes micro SD. De plus, la batterie de 5 000 mAh du téléphone dure deux jours avec une seule charge rapide de 33 W. La charge est terminée en moins d’une heure.

Le Xiaomi Redmi Note 11S dispose également d’une caméra arrière à quatre objectifs avec un capteur principal Samsung S5KHM2 de 108 MP, un grand angle Sony IMX355 de 8 MP, un objectif macro et un autre pour le mode portrait. Les photos sont nettes et détaillées, et la fonction mode nuit vous permet de prendre des photos de haute qualité même dans des conditions de faible luminosité. La caméra frontale de 16 MP est également impressionnante et est parfaite pour les selfies et les appels vidéo.

En ce qui concerne le logiciel, le Xiaomi Redmi Note 11S exécute déjà MIUI 14 basé sur Android 13. Cela indique que vous aurez accès aux dernières fonctionnalités du système Google et aux améliorations de sécurité. Cela garantit que votre téléphone est compatible avec les dernières applications et fonctionnalités, de sorte qu’il reste pertinent plus longtemps.

Xiaomi Redmi Note 11S 4G (6/128 Go)

Son écran impressionnant, son processeur puissant, sa batterie longue durée et ses appareils photo de haute qualité en font un téléphone idéal pour tous ceux qui recherchent un smartphone de milieu de gamme. Alors si vous voulez avoir le smartphone le plus vendu de l’année dernière, n’hésitez pas, ce Redmi Note 11S (4G) est un excellent investissement en ce moment.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

