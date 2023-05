Cette application Microsoft alimentée par l’IA veut tuer Canva et c’est incroyable de voir de quoi elle est capable

Les IA continuent de nous apporter de la joie grâce à l’engagement de Microsoft à les mettre en œuvre

Microsoft Designer est arrivé pour essayer de tuer Canva

Les IA deviennent de plus en plus effrayantes. En fait, Bill Gates a prédit les emplois qui vont disparaître et il semble qu’OpenAI le soutienne dans ces avis. En tout cas, pour le moment, ce qu’ils font, c’est nous faciliter la vie, et l’une des entreprises qui parie clairement là-dessus est Microsoft en s’alliant à OpenAI pour adopter ChatGPT dans Bing et ainsi pouvoir l’utiliser comme assistant de recherche . En dehors de cela, il a également lancé d’autres applications d’IA assez incroyables comme le cas qui nous occupe aujourd’hui : Microsoft Design.

Par conséquent, nous allons examiner quelles sont les fonctions de cette application et à quoi elle peut être utilisée.

Microsoft Design, parfait pour créer des conceptions rapides

Microsoft Design est une application en ligne qui nous permet de créer des conceptions rapides et instantanées basées sur l’IA. Par conséquent, il est très simple et ne nécessite aucune connaissance pour l’utiliser.

La façon de l’utiliser est très simple et il prend en charge l’français. Nous mettons simplement une « invite » c’est un message dans lequel nous décrivons le type d’image que nous voulons, comment nous la voulons et l’idée que nous avons en tête. Plus ce message sera descriptif, plus il sera facile pour l’IA de nous comprendre et de s’adapter à nos goûts et demandes. Évidemment, si nous demandons quelque chose de très générique, ce ne sera pas si intéressant. La bonne chose est qu’après le travail de l’IA, nous pouvons personnaliser cette création à notre goût grâce à un système de réglage simple.

Ainsi, Microsoft Design est probablement l’une des options les plus intéressantes si nous voulons créer des conceptions très rapidement. Le fait que l’image puisse ensuite être personnalisée nous permet d’améliorer les aspects qui nous semblent les plus faibles ou, tout simplement, que nous décidons de mettre nos couleurs préférées dans l’image.

En revanche, Canva est beaucoup plus complexe et permet de faire des designs plus intéressants, mais pour cela il faut savoir bien mieux s’en servir. Par conséquent, pour le moment, ce n’est pas un Canva Killer, mais à l’avenir, cela peut être assez effrayant.

Voici les raisons pour lesquelles vous pourriez vous retrouver avec Canva :

Lui donner quelques lignes directrices nous permettra de faire un design plutôt complexe et intéressant.

Il peut être personnalisé très facilement.

Il est aussi facile à utiliser qu’une IA.

Il permet une série de fonctions qui manquent à Canva, bien que ce dernier soit plus complexe et ouvre beaucoup plus le champ d’utilisation.

Il est parfait pour créer des mises en page rapides si vous n’avez aucune connaissance en conception graphique.

D’un autre côté, il a quelques problèmes d’IA qui doivent encore être peaufinés :

Certains modèles sont un peu douteux.

La vérité est que les conceptions rappellent trop Microsoft PowerPoint et sa conception intelligente.

Nous pouvons utiliser Microsoft Designer totalement gratuitement sur sa page designer.microsoft.com, les options sont infinies et vous pouvez sûrement penser à quelques façons de tirer le meilleur parti de cette application.

Utiliser le concepteur Microsoft

