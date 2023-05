La raison pour laquelle Samsung a interdit à ses employés d’utiliser ChatGPT

Les problèmes causés par cette intelligence artificielle au sein de Samsung ont conduit à l’interdiction de son utilisation.

Samsung a choisi d’interdire l’utilisation de ChatGPT et d’autres intelligences artificielles dans ses bureaux.

ChatGPT a capturé une bonne partie de l’actualité ces dernières semaines, même si tout n’est pas positif. Comme l’a rapporté Bloomberg, Samsung a choisi d’interdire cette intelligence artificielle et d’autres immédiatement après avoir découvert qu’un membre de son équipe avait partagé des informations confidentielles avec ChatGPT.

La société sud-coréenne craint que ses employés partagent des données privées avec les chatbots actuellement populaires, qui incluent également Bing et Google Bard. Comme il est hébergé sur des serveurs externes, il est très difficile de récupérer ces informations afin de les supprimer, il est donc possible qu’elles finissent par être divulguées publiquement. Pour éviter que cela ne se reproduise, ChatGPT et d’autres intelligences artificielles similaires ont été bannies des bureaux de Samsung.

Samsung interdit l’utilisation de ChatGPT et d’autres IA à ses employés

Samsung a récemment détecté qu’un de ses employés avait partagé un code confidentiel avec ChatGPT. Le constat n’est pas bien passé dans les hautes sphères de l’entreprise, consciente que ce fait peut entraîner la publication de ces informations car elles sont hébergées sur des serveurs externes non accessibles par Samsung.

Pour éviter que des cas similaires ne se reproduisent à l’avenir, la société a envoyé la semaine dernière une note aux membres de l’une de ses divisions les plus importantes à laquelle ils ont eu accès depuis Bloomberg News. Comme l’a rapporté le média, la note a confirmé l’interdiction d’utiliser ChatGPT et des systèmes d’intelligence artificielle générative similaires pour les employés de Samsung en raison des risques de sécurité qu’une telle utilisation implique.

À l’heure actuelle, les employés de l’entreprise ne peuvent pas accéder à ces IA à partir d’ordinateurs, de tablettes et de téléphones portables appartenant à Samsung, ainsi que sur leurs réseaux internes. Les employés peuvent utiliser ChatGPT et similaire à partir de leurs appareils personnels, mais en faisant particulièrement attention à ne pas partager d’informations confidentielles sur l’entreprise pour laquelle ils travaillent ou de données personnelles qui pourraient affecter Samsung.

Si un membre ne respecte pas cette nouvelle règle, il pourrait être renvoyé. Voici comment l’entreprise l’explique dans le message envoyé :

« Nous vous demandons de respecter scrupuleusement nos directives de sécurité et le non-respect de cette consigne peut entraîner une violation ou une compromission des informations de l’entreprise entraînant des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. »

L’interdiction de ChatGPT et d’autres intelligences artificielles génératives similaires n’indique pas que Samsung rejette complètement l’utilisation de ces technologies. En effet, l’entreprise travaille déjà à la création de sa propre intelligence artificielle pour la traduction et le résumé de documents, ainsi que pour le développement de logiciels. Par ailleurs, il prépare également un outil qui empêche le téléchargement d’informations confidentielles sur des serveurs externes.

« Cependant, jusqu’à ce que ces mesures soient préparées, nous restreignons temporairement l’utilisation de l’IA générative », conclut Samsung dans la note. Comme nous pouvons le voir, l’interdiction est temporaire, mais très importante compte tenu de la pertinence de ChatGPT aujourd’hui.

