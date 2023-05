Téléphones Xiaomi sans support officiel tout ce que vous devez savoir

Dans ce guide, nous vous montrons une liste de téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui n’ont plus de support officiel. Nous expliquons également comment connaître les derniers modèles ajoutés à ce groupe d’appareils

Découvrez si votre mobile Xiaomi bénéficie toujours d’un support officiel.

Le monde technologique est éphémère. Et, à certaines occasions, c’est trop. Il est fréquent qu’un fabricant laisse un ou plusieurs de ses téléphones portables sans support. Dans le cas de Xiaomi, Redmi ou POCO, cela arrive également. Mais qu’implique exactement cette situation ? Si votre téléphone n’est plus pris en charge par la marque, restez avec nous. Dans cet article, nous expliquons quelles implications cette situation a, en particulier, dans les appareils de la firme chinoise.

Comment savoir si mon Xiaomi a un support officiel ?

La première question à résoudre est de savoir comment savoir si votre téléphone Xiaomi est à court de support officiel. Vous pouvez résoudre cette question en consultant la liste que nous vous laissons ci-dessous.

Liste complète des téléphones Xiaomi qui n’ont pas de support officiel

Nous allons commencer par les appareils de la marque principale de l’entreprise, c’est-à-dire tous les mobiles portant le logo Xiaomi. Voici la liste des appareils abandonnés :

mon 1

Mes 2

Mon 2A

Mi 3

Mi 4

mes 4s

mon 4C

Mi 5

mes 5s

Mon 5S Plus

Mon 5C

Mon 5X

Mi 6

Mon 6X

Mi 8

Mi 8 Lite

Mon 8SE

Mi 8 ud

Mi 8 Pro

Mi 8 Explorer Édition

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 Pro 5G

Mon 9T Pro

Mon 9SE

Mon CC 9

Mon CC 9e

Mon CC 9 Pro

ma note

Ma note 2

Ma note 3

Ma note Pro

MÉLANGER

MIX 2

Mon MAX

Mon MAX 2

Mon MAX 3

Mon A1

Mon A2

Mon A2 Lite

Mon A3 (Android One)

mon tampon

Ma tablette 2

Ma tablette 3

Ma tablette 4

Mon Pad 4 Plus

MIX 2S

Mon MIX 2S

MIX 3

Mon MIX 3

Mon jeu

Mi Note 10

Liste complète des téléphones Redmi qui n’ont pas de support officiel

Redmi est une marque secondaire de l’entreprise qui a acquis une grande notoriété. En fait, il apparaît généralement dans les listes de téléphones Xiaomi bons et bon marché. Malheureusement, rien n’est éternel, et ces modèles ne reçoivent plus de mises à jour :

Redmi 1

Redmi 1S

Redmi 2

Redmi 2A

Redmi 3

Redmi 3S

Redmi 3X

Redmi 4

Redmi 4X

Redmi 4A

Redmi 5

Redmi 5Plus

Redmi 5A

Redmi Note 1

Redmi Note 1s

Redmi Note 2

Redmi Note 2 pro

Redmi Note 3

Redmi Note 4

Redmi Note 4X

Redmi Note 5

Redmi Note 5A

Redmi Note 5 pro

Redmi Pro

Redmi 6

Redmi 6 Pro

Redmi 6A

Redmi Note 6 Pro

Redmi s2

Redmi y2

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7s

Redmi Note 7 Pro

Redmi K20

Redmi 7

Redmi y3

Redmi K20 Pro

Redmi 7A

Redmi 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi 8A

Redmi 8A double

Redmi Note 8

Redmi K30

Redmi K30 5G

Vitesse Redmi K30 5G

Liste complète des mobiles POCO qui n’ont pas de support officiel

Enfin, Xiaomi est aussi connu pour sa filiale POCO, qui lance des téléphones avec un rapport qualité prix parfois imbattable. Voici la liste des téléphones de l’entreprise qui ne sont plus mis à jour :

Découvrez les derniers modèles Xiaomi qui ont été laissés sans support officiel

Nous sommes convaincus que les listes ci-dessus vous aideront à déterminer si votre modèle n’est plus pris en charge officiellement. Malheureusement, au fil du temps, de nouveaux terminaux viennent s’ajouter à la redoutable liste des modèles abandonnés par la marque. Comment se tenir au courant ?

Vous pouvez trouver la réponse sur le site Web de Security Center. Il s’agit d’une page créée par le fabricant lui-même où figurent les noms des téléphones obsolètes de la marque. En fait, nous en avons tiré les informations pour cet article.

Le fait est que ce site Web est mis à jour de temps en temps. En fait, dans le pied de page, vous trouverez la date exacte à laquelle il a été modifié pour la dernière fois. Les téléphones que nous avons mentionnés dans la section précédente sont restés sans support officiel, c’est confirmé. Maintenant, si vous voulez toujours vous tenir au courant à ce sujet, nous vous recommandons d’ajouter le centre de sécurité Xiaomi aux favoris de votre navigateur.

Que se passe-t-il si mon mobile Xiaomi n’a pas de support officiel ?

Supposons que vous ayez consulté les informations de ce guide et que vous ayez découvert que votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO n’est plus officiellement pris en charge. Que se passe-t-il dans ces cas ?

Eh bien, même si l’appareil fonctionnera normalement, il ne recevra plus de mises à jour. Cela vous affecte de deux manières :

Nouvelles de MIUI. Étant donné que votre modèle ne reçoit pas de nouvelles versions du système d’exploitation, il ne bénéficie pas des fonctionnalités ou des outils que la marque ajoute dans ses mises à jour. Par exemple, imaginez que Xiaomi lance de nouveaux widgets pour afficher des informations sur l’écran d’accueil. Pour implémenter cette fonctionnalité, il publie une mise à jour de sa couche de personnalisation. Bien sûr, seuls ceux qui recevront les nouvelles versions apprécieront ces widgets. Ce n’est qu’un exemple de ce que cela indique de ne pas avoir de support officiel.

Correctifs de sécurité Android. La plupart des utilisateurs apprécient les nouveautés apportées par les mises à jour. Mais la sécurité est également touchée car avec les dernières versions, les correctifs Android officiels sont également inclus. Ceux-ci sont chargés de combler les lacunes dont les attaquants externes pourraient profiter.

Erreurs persistantes. Un autre problème causé par le manque de support officiel est que les bugs logiciels de votre appareil vont y rester indéfiniment. Pensez à un Xiaomi dans lequel, pour une raison étrange, l’application thématique ne s’ouvre jamais. Ce désagrément pourrait bien être corrigé avec une mise à jour. Cependant, sans support officiel, cela ne viendra jamais. Encore une fois, il s’agit d’un cas hypothétique qui vous aide à comprendre la situation.

Est-il recommandé de changer un Xiaomi sans support officiel ?

La dernière question que nous analysons est de savoir s’il est conseillé de remplacer un téléphone Xiaomi qui n’est plus officiellement pris en charge par un nouveau. Et la réponse est généralement un non catégorique.

Si vous estimez que votre téléphone remplit les fonctions que vous lui confiez avec solvabilité, qu’il fonctionne bien et ne présente pas d’erreurs graves, la fin du support officiel ne devrait pas vous poser de problème.

Mais n’est-ce pas un risque pour votre sécurité ? Il est vrai que les correctifs Android mensuels sont utiles pour protéger votre appareil. Cependant, rappelez-vous que de nombreux composants du système continueront d’être mis à jour grâce à Google Play. Vous continuerez également à disposer de Play Protect et des versions corrigées de toutes vos applications préférées.

Si vous avez généralement de bonnes habitudes en termes de sécurité, que votre téléphone fonctionne bien et ne présente pas de bugs logiciels notables, prolonger la durée de vie utile de votre appareil malgré l’absence de support est une bonne idée. En revanche, dans l’éventualité où vous souhaitez avoir les dernières nouveautés Android, vous pouvez toujours télécharger une ROM personnalisée pour mettre à jour votre Xiaomi.

