Voici le chiffre : combien cela coûte-t-il d’exécuter ChatGPT en une seule journée ?

Selon SemiAnalysis, faire fonctionner ChatGPT coûte beaucoup plus cher que son rendement économique, puisqu’on parle de chiffres de plus de 700 000 $ par jour.

Vous pouvez maintenant utiliser ChatGPT-4 d’OpenAI sur votre mobile gratuitement, mais vous devez savoir que cela n’est pas très écologique et très, très cher.

Il ne fait aucun doute que les stars de l’industrie technologique de ces dernières semaines ont beaucoup à voir avec l’IA, et c’est que les possibilités de ChatGPT-4 ont laissé tout le monde sans voix, même Google lui-même, qui s’est empressé de présenter son service Bard, toujours à ses balbutiements, et qui annonçait quelques jours plus tard l’unification de ses départements de recherche et développement en intelligence artificielle pour renforcer et mieux cibler ses prochains objectifs et avancées.

La vérité est que discuter avec ChatGPT est surprenant, presque incroyable, mais bien qu’à ce jour nous ayons toujours pu accéder au service gratuitement, avec des ressources limitées, oui, nous savons tous (ou avons l’intuition) qu’il n’est pas gratuit de garder le chatbot conversationnel en cours d’exécution le plus populaire du moment, qui est en fait certainement cher.

Mais à quel prix, la plupart d’entre vous se demandent peut-être déjà ? Eh bien, beaucoup, en fait, car comme nous le disaient il y a quelques jours les collègues de GizmoChina, une étude a révélé que faire fonctionner ces modèles de machine learning à grande échelle nécessite beaucoup de ressources de calcul, qui peuvent être traduites en énergie et donc en énergie .coût d’entretien.

Le chiffre est de 700 000 $ par jour selon SemiAnalysis, et ce n’est que pour ChatGPT-3

Le modèle de traitement du langage naturel (TAL) d’OpenAI nécessite beaucoup de puissance de calcul et du matériel performant, dont le prix de maintenance journalière s’élève à environ 700 000 $ environ, toujours selon les coûts analysés par la société SemiAnalysis, qui selon les mots de Dylan Patel , son analyste en chef, il a ajouté plusieurs notes supplémentaires.

Le premier et le plus important est que les coûts estimés se réfèrent uniquement au modèle ChatGPT-3, moins puissant et fonctionnel que l’itération « 4 », qui aura sûrement un prix de maintenance nettement plus élevé et encore inconnu.

De plus, il faut savoir que le devis inclut le coût élevé des serveurs nécessaires pour fournir des réponses aux utilisateurs, en plus du coût de traitement et d’optimisation des données pour offrir toutes sortes d’informations, ainsi que le coût de la formation requise par le système.

Faire fonctionner ChatGPT coûte très cher, car dans sa troisième génération, il coûtait déjà environ 700 000 dollars par jour en raison de l’argent que coûtent les serveurs et de la puissance dont ils ont besoin pour leurs calculs.

Il est évident qu’avec ces chiffres, il ne fait aucun doute que le maintien de ChatGPT et autres coûte pour l’instant plus cher que son rendement économique, même si ses possibilités anticipent une infinité de modèles commerciaux potentiels qui permettront de tirer parti de ce type de la technologie.

Pour le mettre en contexte, le jeu AI Dungeon de la société Latitude avait un coût de maintenance d’environ 200 000 $ par mois en 2021, un prix qui comprend l’achat de serveurs dans le cloud Amazon AWS, l’exécution de l’IA et l’exploitation de le produit.

Sûrement que petit à petit ces coûts vont diminuer, cela ne fait aucun doute, il sera donc temps de garder une trace de la façon dont ce type d’intelligence artificielle se démocratise et à quoi elle finira par être utilisée dans un futur proche… Vous vous attendiez à une telle frais?

