8 nouvelles applications pour Android qu’il ne faut pas ignorer

Vous en avez assez des applications Android habituelles ? Découvrez 8 nouvelles applications du Play Store qui valent vraiment la peine.

Applications sur un mobile Android

Chaque semaine, un bon nombre d’applications gratuites en tout genre débarquent sur le Google Play Store et comme nous le faisons chaque week-end depuis plusieurs mois, nous vous apportons aujourd’hui les meilleures nouvelles applications qui sont arrivées sur le Google Store au fil des années. jours.

Comme d’habitude, nous avons sélectionné pour vous un total de 8 nouvelles applications Android que nous pensons que vous devriez essayer, car elles sont toutes gratuites et très utiles.

convertfiles.ai

La première nouvelle application pour Android que nous vous recommandons d’essayer est Convertfiles.ai, un outil pratique avec lequel vous pourrez convertir n’importe quelle image vers un autre format comme PNG, JPEG ou WEBP.

Convertfiles.ai est une application entièrement gratuite, sans publicité ni achat intégré, que vous pouvez télécharger à partir du lien direct vers Google Play que nous laissons ci-dessous.

Téléchargement gratuit de Convertfiles.ai

Télécommande pour Fire TV et FireStick

Si vous avez un Fire TV ou un Amazon FireStick sur l’un de vos téléviseurs, vous devriez essayer Remote for Fire TV & FireStick, une application tierce pour contrôler votre appareil multimédia depuis votre mobile qui vous permettra d’utiliser votre smartphone comme télécommande contrôler, envoyer des photos et des vidéos du téléphone vers la Fire TV, accéder rapidement à vos chaînes et applications préférées et utiliser son clavier intégré pour rechercher et saisir plus facilement le nom d’utilisateur et le mot de passe de vos comptes.

Cette application gratuite est compatible avec une grande variété d’appareils Amazon tels que Fire TV, Fire TV Stick, Fire TV Box ou Fire TV Cube.

Téléchargement gratuit de la télécommande pour Fire TV et FireStick

DuoLine : deuxième numéro de téléphone

DuoLine est une application gratuite qui vous fournit un numéro de téléphone aléatoire pour vous inscrire sur les réseaux sociaux et autres plates-formes telles que les clients de messagerie dans lesquels vous ne souhaitez pas donner votre numéro personnel, car, de cette manière, le SMs de vérification atteindra ce nouveau numéro et non votre numéro habituel et personne ne connaîtra votre vrai numéro.

Mais ce n’est pas tout car avec ce deuxième numéro de téléphone, vous pouvez également passer des appels et envoyer des SMs sans frais supplémentaires et, aussi, si vous appelez ou envoyez des messages à l’étranger, ceux-ci seront moins chers.

Téléchargement gratuit DuoLine : deuxième numéro de téléphone

Gestionnaire de fichiers

Si vous n’êtes pas convaincu par le gestionnaire de fichiers natif de votre mobile, essayez File Manager, un gestionnaire de fichiers gratuit et facile à utiliser avec lequel vous pouvez gérer rapidement et facilement toutes les photos, vidéos et documents que vous avez sur votre mobile .

Téléchargement gratuit du gestionnaire de fichiers

Notes d’application – Bloc-notes, Bloc-notes

Si vous recherchez une application de prise de notes simple et fonctionnelle, vous devez essayer App Notes – Notebook, Notepad, un outil gratuit qui vous permettra d’écrire tout ce que vous voulez et de créer des listes de tâches et des rappels avec une grande facilité.

Les notes d’application vous donnent la possibilité de personnaliser vos notes avec différentes polices et couleurs, de les organiser dans des dossiers et de définir des rappels pour les tâches ou les notes qui sont importantes pour vous.

Téléchargement gratuit des notes d’application – Bloc-notes, Bloc-notes

Image : Diffusion stable

Pixture est une application gratuite avec laquelle vous pourrez créer des images incroyables à partir de descriptions textuelles grâce à l’utilisation de l’IA.

Cette application utilise des outils populaires comme Midjourney, Dall-e, Stable Diffusion et Jasper Art pour générer n’importe quelle image que vous voulez en quelques secondes.

Téléchargement gratuit de l’image : Diffusion stable

Téléchargeur de vidéos Dailymotion

Dailymotion Video Downloader est un outil gratuit avec lequel vous pouvez télécharger n’importe quelle vidéo Dailymotion en haute qualité (HD, Full HD ou 4K) rapidement et facilement.

Dailymotion Video Downloader est une application totalement gratuite avec des publicités que vous pouvez télécharger à partir du bouton que nous vous laissons sous ces lignes.

Téléchargement gratuit du téléchargeur de vidéos Dailymotion

Galerie – Galerie de photos

Et nous terminons cette compilation avec Gallery – Photo Gallery, une application tout-en-un qui vous permet de gérer toutes les photos et vidéos que vous avez enregistrées sur votre mobile, car elle est compatible avec une grande variété de formats tels que JPEG, GIF, PNG, SVG, MP4, MKV ou RAW.

De plus, cette application gratuite dispose d’un éditeur photo et vidéo complet avec lequel vous pouvez facilement recadrer, faire pivoter, redimensionner, appliquer des filtres et flouter, et compresser n’importe quelle image ou clip.

Galerie de téléchargement gratuit – Galerie de photos

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :