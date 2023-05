Cette nouvelle fonction MIUI prolonge la batterie de votre appareil Xiaomi presque à l’infini : 50 jours sans passer par le chargeur est une réalité

Les courbes arrivent dans MIUI, et c’est que Xiaomi teste un nouveau mode dans certains de ses appareils qui nous permettra d’économiser beaucoup de batterie pendant que nous ne les utilisons pas. C’est ce qu’on appelle la « suspension profonde » et donne d’excellents résultats dans certains produits, offrant une autonomie de près de 50 jours sans passer par le chargeur.

En fait, comme nous avons pu l’apprendre grâce à ITHome, cet outil utilise le stockage UFS 3.1 dont certains équipements Xiaomi doivent pouvoir démarrer le système rapidement et efficacement, bien que le principal problème soit que pour l’instant ils sont quelques gadgets de marque compatibles avec elle.

Si vous ne touchez pas votre Xiaomi, vous aurez près de 50 jours d’autonomie garantie

Comme vous pouvez l’imaginer, ce mode est spécialement conçu pour les appareils que nous n’utilisons pas constamment, comme un ordinateur portable ou une tablette. En fait, pour l’instant, il n’est compatible qu’avec les nouveaux Xiaomi Pad 6 et Xiaomi Pad 6 Pro, mais tout semble indiquer que d’autres modèles seront ajoutés au fur et à mesure que ce mode sera développé plus en profondeur.

Grâce à cette implémentation, le Xiaomi Pad 6 donne des résultats allant jusqu’à 49,9 jours d’autonomie totale, tandis que le modèle Pro peut atteindre un maximum de 47,9 jours, des chiffres incroyables qui nous permettront de ne pas avoir à éteindre la tablette pendant que nous sommes ne pas l’utiliser, un handicap que les appareils Android ont historiquement eu.

En fait, une fois que nous activons ce mode, la tablette entre dans un mode veille complet dans lequel nous ne pourrons effectuer aucune autre action, mais lorsque nous voudrons l’utiliser, elle s’allumera presque instantanément. C’est l’un des avantages offerts par des mémoires de stockage aussi rapides, c’est pourquoi Xiaomi a décidé d’en tirer parti dans la mesure de ses possibilités.

Pour l’instant, on ne sait pas si ce mode sera implémenté sur les smartphones de la marque dans les futures mises à jour, mais ce serait sans aucun doute une excellente nouvelle pour tous les utilisateurs qui n’utilisent pas constamment leur téléphone portable ou qui ne veulent pas l’éteindre la nuit, car cette autonomie ne souffrirait guère si nous ne l’utilisions pas.

