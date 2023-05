103 phrases pour féliciter la fête des mères 2023 par WhatsApp

Ce sont les meilleures phrases pour féliciter la fête des mères

La fête des mères est une date clé du calendrier et nous ne pouvons pas oublier de féliciter toutes ces mères qui nous entourent.

La fête des mères est l’une des plus importantes de l’année. Il n’est donc pas surprenant que chaque année nous ayons l’occasion de rappeler à notre mère ou à ceux qui nous entourent de la manière la plus originale et la plus belle possible. Tout comme il existe des phrases bonjour pour WhatsApp et même des phrases pour flirter, il faut s’attendre à ce que nous ayons aussi une bonne batterie de phrases originales pour célébrer la fête des mères et apporter de la joie à la personne qui nous a donné naissance.

Les meilleures félicitations pour la fête des mères

Les meilleures félicitations pour la fête des mères

Les mères sont une pièce très importante dans nos vies. Ils sont un élément clé de notre développement et, en fait, il est difficile de penser à ce que serait la vie sans eux. Pour cette raison, il est nécessaire de rappeler chaque année leur figure et de la vanter comme ils le méritent, car ils sont fondamentaux dans notre développement en tant qu’êtres humains.

Les dates de la fête des mères sont :

France : le premier dimanche de mai.

Colombie, Pérou, Chili, Uruguay, Équateur, Cuba, Honduras, Venezuela, Porto Rico et États-Unis : le deuxième dimanche de mai.

Bolivie : 27 mai.

Paraguay : 15 mai.

Mexique : 10 mai.

Panamá : 8 décembre.

C’est pour cette raison que nous avons compilé les meilleures phrases pour féliciter la fête des mères sur WhatsApp.

16 phrases classiques à envoyer par WhatsApp pour la fête des mères

Félicitations pour ta journée, maman. Merci de m’avoir donné la vie et d’avoir fait de moi la personne que je suis.

On dit qu’il y a sept merveilles dans le monde, et je pense que tu es la huitième.

Une mère est celle qui peut prendre la place de tout le monde, mais personne ne peut prendre sa place.

L’expression « maman qui travaille » est redondante, vous ne pensez pas ? Merci pour tout ce que tu fais pour moi, maman !

Une mère n’est pas une personne sur laquelle s’appuyer, mais une personne sur laquelle il est inutile de s’appuyer.

La meilleure chose à propos de moi, c’est ma mère.

Maternité : Tout amour commence et se termine là.

Mère est un verbe. C’est quelque chose que vous faites, pas quelque chose que vous êtes.

Merci d’être ma lumière chaleureuse et lumineuse. Je t’aime maman!

Les mères sont comme de la colle. Même quand vous ne les voyez pas, ils soutiennent toujours la famille.

La maison est là où se trouve votre mère.

Mère : le plus beau mot sur les lèvres de l’humanité

De super petites choses d’une super maman : des solutions pour tout, des soins, de la patience, des conseils, du sens de l’humour et beaucoup d’amour. Bonne journée M’man!

En ce jour spécial, je veux vous envoyer tout mon amour sous la forme d’un texte. Avec tous mes vœux et mon amour le plus profond. Toutes nos félicitations.

Que cette journée et toute votre vie soient remplies des bons moments et des sourires que je souhaite y voir apparaître. J’espère contribuer à sa réalisation. Félicitations, maman!

Cela peut sembler un cliché, mais il est vrai que vous êtes la meilleure mère du monde. Je t’aime maman! Félicitations pour votre journée !

52 phrases de mères qui se battent

L’idée d’une femme, d’une mère et d’une combattante va généralement de pair. Ce n’est pas surprenant, car beaucoup de gens considèrent leur mère comme un exemple de persévérance, de persévérance et de combat. Ces phrases sont dédiées à cette caractéristique très importante des mères. Comme les phrases de la Journée de la Femme Travailleuse, celles-ci justifient l’esprit combatif de nombreuses femmes.

Guerrière, travailleuse et courageuse… c’est ma mère.

La force d’une mère est plus grande que les lois de la nature.

La meilleure mère du monde est la mienne… il n’y a plus rien à dire !

La force d’une mère est plus grande que le destin lui-même.

Ma mère se bat pour moi comme elle le ferait pour un trésor.

L’amour d’une mère pour son enfant est sans égal : il ne connaît aucune loi, aucune sanction.

Personne ne connaît l’effort qu’il faut pour s’occuper d’une maison, sauf une mère.

De ma mère, j’ai appris à ne pas craindre les risques.

Ma mère était mon meilleur professeur; professeur de compassion, d’amour et de courage.

Une mère est quelqu’un qui peut faire le travail de tout le monde, mais dont personne ne peut faire le travail.

L’art d’être mère est l’art d’apprendre à vivre à ses enfants.

Ma mère m’a appris que le succès n’est pas facile, mais ce n’est pas impossible non plus.

La vie m’a récompensée en permettant à la femme la plus fougueuse de ce monde d’être ma mère.

Les années ne font qu’accroître la valeur de ma mère.

Aucune langue n’est capable d’exprimer la force, la beauté et l’héroïsme d’une mère.

L’amour d’une mère pour un enfant ne peut être comparé à rien d’autre au monde. Il ne connaît ni loi ni pitié, il ose tout et écrase tout ce qui s’oppose à lui.

Parfois, les super-héros ne portent pas de capes… tu en es la preuve, maman.

Quand je n’ai pas la force de me battre, ma mère le fait pour moi.

La seule chose que j’ai toujours su quand on m’a demandé ce que je voulais être quand je serais grand, c’est que je voulais avoir la force de ma mère.

Ni rock stars ni célébrités inaccessibles… mon idole c’est toi !

Parce que quand la mère embrasse un fils bien-aimé, elle embrasse en même temps l’amour dont il est né

A toi mon guerrier invincible, à toi combattant infatigable. Je t’aime maman.

Dans les nuits les plus sombres de ma vie, tout m’a manqué, sauf un câlin de maman.

Dieu ne pouvait pas être partout à la fois et c’est pourquoi il a créé les mères.

Ma mère est mon rocher; Je l’ai vue surmonter l’insurmontable.

Je me bats pour mes rêves parce que ma mère m’a montré que c’est la meilleure façon d’être heureux.

Ma mère me fait me sentir capable de tout… Je me demande si elle sait que je le lui dois.

L’expression « maman qui travaille » est redondante, vous ne pensez pas ? Merci pour tout ce que vous faites !

Le cœur de la mère est le seul capital sentimental qui ne se brise jamais et sur lequel on peut toujours et à tout moment compter en toute sécurité.

Dieu ne pouvait pas être partout et par conséquent, il a créé les mères.

Grâce à votre exemple, je sais qu’aucun obstacle ne m’empêche d’aller aussi loin que je veux.

Il n’y a pas de plus grande combattante que ma mère, et elle fait face à tout avec un sourire aux lèvres.

Maman, tu as créé de tes mains tout ce qui compte dans cette vie : un foyer, une famille et un bonheur éternel.

Mère… je vais te suivre… tu vas de l’avant, tu me donnes l’exemple, je vais le faire tout de suite.

Une centaine d’hommes peuvent faire un camp, mais il suffit d’une femme pour faire un foyer.

Les mots d’encouragement d’une mère peuvent être le fondement sur lequel se construit la grandeur.

Qui a besoin d’un super-héros quand ils ont une super maman.

Si en grandissant je peux devenir la moitié de la mère que tu as été, je serai satisfaite.

Ma mère est comme le gouvernail qui donne la direction à ma vie.

Les mères sont comme de la colle, même quand vous ne les voyez pas, elles soutiennent toujours la famille.

J’ai eu la chance de grandir avec le meilleur modèle : merci maman !

Le courage de ma mère est le moteur qui me pousse chaque matin.

Ma mère est un miracle ambulant.

Je suis le résultat des efforts constants de ma mère.

22 phrases amusantes pour célébrer la fête des mères

Il n’y a rien de plus typique des enfants que de célébrer la fête des mères avec humour, en appréciant ces messages qui représentent la relation mère-enfant de manière décontractée et humoristique. Voici quelques-unes de ces phrases amusantes à envoyer par WhatsApp.

Nothing n’est vraiment perdu tant qu’une mère ne peut pas le trouver.

En ce jour je veux féliciter le plus bel être de la vie, mais j’ai perdu son numéro, pouvez-vous me le transmettre ?

Derrière un bon fils, il y a toujours une grande mère. Bonne journée M’man!

J’ai toujours été la plus responsable de mes frères et sœurs, et c’est pourquoi je voulais être la première à vous féliciter pour la fête des mères. Blague à part, je voulais exprimer par écrit tout ce que je t’aime. Félicitations, maman!

Décrire ma mère reviendrait à écrire sur un ouragan dans toute sa puissance.

Maman, ton amour est vraiment aveugle parce que tu as commencé à m’aimer avant même d’avoir vu mon visage.

Maman, tu te souviens comment ces années pleines d’amour ont été ? Si la réponse est oui, il n’y a pas de quoi s’inquiéter, malgré les années, votre mémoire est toujours intacte. Bonne journée.

Il y a des amours qui vous marquent à vie. Cette marque ici vient des tongs qui m’ont redressé, maman.

Ma mère m’a appris l’ophtalmologie : ‘Tu verras quand on rentrera à la maison…’

Merci pour ces « discours » que je ne veux jamais entendre. Je t’aime maman!

J’ai dû hériter de vêtements usagés, j’ai dû étudier avec des livres usés et j’ai dû supporter que mon frère aîné m’appelle « nain ». Malgré cela, je t’aime beaucoup, maman. Merci d’avoir fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Tu es la mère la plus merveilleuse du monde.

Maman, merci d’avoir été dans les pires moments pour me serrer dans mes bras et me dire : « Je te l’avais bien dit ».

Les mères sont les seules ouvrières qui n’ont jamais de vacances.

A chaque fois que tu m’as demandé « Qui penses-tu que je suis ? », j’aurais dû répondre « la meilleure mère du monde ».

Qui a besoin d’un réveil, avoir une mère qui si vous lui demandez de se lever à 8h00, elle vous réveille à 7h00 en disant qu’il est 9h00.

Maman, j’ai dit que je t’aime, point final.

Peu importe à quel point la vie est dure, au moins vous n’avez pas d’enfants laids.

Aucune loterie ne me donnera la chance de t’avoir comme maman.

Maman! Toutes nos félicitations! Cet après-midi je vais te voir et te faire un super gros câlin. Combien de « tuppers » dois-je transporter ?

Merci maman d’avoir supporté tant de maux de tête. Quelle patience vous devez avoir !

Qui a besoin d’un réveil, avoir une mère qui si vous lui demandez de se lever à 8h00, elle vous réveille à 7h00 en disant qu’il est 9h00.

Maman, bien des années plus tard, j’admets que tu avais raison.

13 phrases courtes pour la fête des mères

La force de ton amour est plus grande que le destin lui-même, maman.

La vie ne vient pas avec un manuel, elle vient avec une mère.

Les mères sont les étoiles qui brillent le plus.

Maman, tu es synonyme d’amour sans limite dans ma vie.

Merci d’être ma lumière chaude et lumineuse, maman.

L’amour de la mère est la paix.

Tout ce que je suis et espère être, je le dois à ma mère.

La maison est là où se trouve votre mère.

On dit qu’il y a sept merveilles dans le monde, et je pense que tu es la huitième, maman.

Les mères sont les étoiles qui brillent le plus.

J’appelle mon héros maman.

La meilleure chose à propos de moi, c’est ma mère.

Pour moi, tu es mon monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :