3 applications OnePlus qui valent la peine d’être installées sur votre mobile (même si ce n’est pas un OnePlus)

Ces applications OnePlus sont extrêmement utiles et vous pouvez en profiter que vous ayez ou non un smartphone de la firme.

OnePlus dispose d’un écosystème intéressant d’applications développées par l’entreprise elle-même // Image : Urban Tecno.

Les téléphones et tablettes OnePlus se caractérisent par une expérience unique grâce à la couche de personnalisation OxygenOS. Dans cette expérience, l’écosystème d’applications développé par OnePlus joue un rôle fondamental, installé dès le départ et très utile au quotidien. Même si vous n’avez pas de mobile OnePlus, vous pouvez profiter de ces applications intéressantes, car beaucoup d’entre elles sont disponibles en téléchargement sur le Google Play Store.

Après avoir analysé les options disponibles en téléchargement, nous souhaitons vous recommander d’essayer 3 applications OnePlus sur votre mobile Android, même s’il ne provient pas du fabricant chinois. Vous pouvez les télécharger gratuitement et ils sont très variés, allant de la personnalisation à l’organisation des fichiers sur votre terminal. Si vous souhaitez découvrir de nouvelles applications utiles, celles de OnePlus pourraient vous surprendre.

espace zen

Si vous pensez passer de nombreuses heures par jour à utiliser votre mobile, Zen Space peut être une application très importante pour vous. Avec votre propre consentement, cette application anciennement connue sous le nom de Zen Mode vous aide à vous déconnecter de votre smartphone en bloquant l’accès à d’autres applications. Après la dernière mise à jour, vous pouvez trouver deux modes différents dans Zen Space appelés Deep Zen et Light Zen.

D’une part, Deep Zen bloque toutes les notifications et toutes les applications du terminal qui ne sont pas la caméra, vous pouvez donc vous concentrer à 100% sur la tâche que vous faites sans que votre mobile ne vous dérange. En revanche, Light Zen effectue une restriction plus permissive de l’utilisation du téléphone, puisque vous choisissez les applications bloquées en fonction des différentes scènes. Par exemple, vous pouvez configurer pour bloquer WhatsApp et les réseaux sociaux lorsque vous étudiez, ce qui limitera également leurs notifications.

Alors que le Deep Sen est permanent et ne vous permet pas de sortir, le Light Zen vous permet de le quitter quand vous en avez besoin. En bref, Zen Space est une application très utile si vous souhaitez vous déconnecter de votre téléphone mobile pendant quelques heures ou pour qu’il ne vous dérange pas lorsque vous effectuez une tâche importante.

Google Play Store | espace zen

Pack d’icônes OnePlus

Si vous voulez que votre smartphone ressemble à un OnePlus, même s’il ne l’est pas, vous pouvez télécharger le pack d’icônes OxygenOS. Il s’agit d’une application gratuite qui vous aidera à personnaliser votre mobile avec des icônes au design simple mais moderne. Ils ont une forme arrondie et indiquent clairement l’application qu’ils représentent, ce qui vous permet de trouver rapidement l’application que vous recherchez dans le menu.

OnePlus Icon Pack a été téléchargé plus de 500 000 fois, avec une note moyenne de 4,6 étoiles sur 5. Si vous voulez donner un nouveau look à votre mobile, vous pouvez l’essayer.

Google Play Store | Pack d’icônes OnePlus

Gestionnaire de fichiers OnePlus

Dans l’écosystème d’applications développées par OnePlus, nous trouvons un gestionnaire de fichiers appelé OnePlus File Manager. Avec cet outil, vous pourrez voir tous les fichiers stockés dans le terminal organisés en différentes catégories afin que vous puissiez trouver rapidement ce que vous cherchez. De plus, vous pourrez également voir le stockage gratuit et quel type de fichiers occupent le plus de mémoire (photos, vidéos, audio…).

Google Play Store | Gestionnaire de fichiers OnePlus

Une autre fonctionnalité de OnePlus File Manager est qu’il vous permet de définir un mot de passe pour bloquer l’accès à certains fichiers, afin que vous puissiez protéger vos informations les plus privées. Essayez-le, il deviendra peut-être votre nouvel organisateur de fichiers préféré.

