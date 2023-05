L’un des SSD les plus rapides du marché devient le leader des ventes cette semaine

Si votre disque dur commence à ralentir ou si vous avez besoin d’un stockage externe, cette option d’achat est sans aucun doute une merveille.

Les disques SSD accélèrent nos vies à un rythme inhabituel, et ce Crucial est très rapide et spacieux.

Si vous recherchez un SSD haute vitesse et haute capacité, le Crucial P3 Plus de 1 To est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Ce modèle a été le best-seller de la section informatique sur Amazon la semaine dernière, et à juste titre. Si vous avez besoin d’un disque portable, ce SSD peut être utilisé avec un boîtier spécial pour les disques de type M.2, ce qui en fait une option très polyvalente.

Que vous ayez besoin d’une extension mémoire, d’un disque externe ou d’une amélioration du démarrage de votre PC, ce SSD est votre prochain achat, je vous le recommande. De plus, son prix est fortement réduit sur Amazon pour moins de 60 euros. Si vous avez besoin d’un peu plus de vitesse, il existe d’autres modèles pour un peu plus d’argent comme le Crucial P5 Plus.

Crucial P3 Plus (1 To)

Crucial P5 Plus (1 To)

Achetez le disque SSD le plus vendu du moment

L’un des principaux avantages du Crucial P3 Plus est sa compatibilité avec les cartes mères dotées d’un connecteur de type 2280. Ce port est disponible sur une grande variété d’ordinateurs disponibles aujourd’hui. Si vous construisez un PC ou souhaitez remplacer le lecteur SSD de votre ordinateur portable, assurez-vous que vous disposez de ce port. De plus, sa capacité de 1 To est idéale pour stocker un grand nombre de fichiers sans se soucier de manquer d’espace. A mon avis, un disque SSD vous servira plus de disque pour le système d’exploitation et pour les applications lourdes.

Mais ce qui distingue vraiment le Crucial P3 Plus, c’est sa vitesse. Avec des vitesses d’écriture allant jusqu’à 4 200 Mbps et des vitesses de lecture allant jusqu’à 5 000 Mbps, ce SSD est 43 % plus rapide que les SSD conventionnels. Cela indique que vous pourrez démarrer votre ordinateur en quelques secondes et charger des programmes presque instantanément. Pour le stockage de fichiers, je ne le recommande pas, sauf si vous le rendez portable avec un étui compatible. Dans ce cas, vous auriez l’un des meilleurs SSD externes du marché.

Un autre avantage du Crucial P3 Plus est sa cote MTTF (Mean Time To Failure), qui indique qu’il dure plus de 1,5 million d’heures d’utilisation. Cela indique que vous n’aurez pas à vous soucier de la possibilité que le disque tombe en panne dans un proche avenir.

De plus, le Crucial P3 Plus utilise la technologie NVMe (PCI express Gen4), ce qui en fait l’un des SSD les plus rapides du marché. Grâce à cette technologie, vous pouvez profiter pleinement de la vitesse de votre ordinateur et effectuer des tâches exigeantes rapidement et efficacement.

Alors que le prix des SSD peut être une préoccupation pour certains, le Crucial P3 Plus de 1 To est actuellement en vente à 57,99 €, contre 128,99 € officiels. Cela en fait un excellent rapport qualité-prix pour un disque SSD de haute qualité. Le même modèle est en vente chez PcComponentes pour 82 euros.

Il est également important de noter que si vous avez besoin de plus ou moins de capacité, le Crucial P3 Plus est disponible dans une gamme de capacités de stockage, de 500 Go à 4 To. Cela indique que vous pouvez choisir le modèle qui convient le mieux à vos besoins spécifiques.

Crucial P3 Plus (1 To)

Crucial P5 Plus (1 To)

Le Crucial P3 Plus de 1 To est un SSD de haute qualité qui offre vitesse, capacité et durabilité, le tout à un prix abordable. Si vous cherchez à mettre à niveau votre plate-forme ou si vous avez simplement besoin de plus d’espace de stockage, ce modèle (ou sa version vitaminée P5 Plus) est définitivement un excellent achat.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :