50h de batterie et un son premium : ces écouteurs Bluetooth de Sony dégringolent pour près de la moitié du prix

Ils ont une remise brutale sur Amazon de 69 euros uniquement en noir.

Ces écouteurs supra-auriculaires sans fil de Sony sont parfaits pour la musique, les appels et les films.

Vous souhaitez un casque bandeau sans fil de qualité ? Aujourd’hui le Sony WH-CH720N baisse son prix à 149.99 81 euros aussi bien sur Amazon que sur MediaMakrt, mais uniquement en noir. Avec le grand nombre d’appareils que nous utilisons pour écouter de la musique ou passer des appels, il est primordial d’avoir des écouteurs de qualité qui offrent un bon son et un confort supérieur.

Ces écouteurs Sony répondent non seulement à ces exigences, mais offrent bien plus. Si vous n’aimez pas la couleur noire et que vous préférez changer de style, vous avez le modèle bleu disponible à 89,99 euros, cependant, le blanc est toujours au prix prohibitif à 146 euros.

Achetez de bons écouteurs Sony avec une réduction de 46 %

L’un des avantages les plus notables de ces écouteurs est la suppression active du bruit. Grâce à sa puce Sony V1, vous pouvez sélectionner jusqu’à 20 niveaux d’isolation acoustique et profiter d’une expérience d’écoute totalement immersive. De plus, son mode ambiant vous permettra d’être au courant de ce qui se passe autour de vous sans avoir à retirer vos écouteurs, chose particulièrement utile en milieu urbain ou dans les transports en commun.

Une autre des caractéristiques remarquables du Sony WH-CH720N est sa technologie DSEE, qui permet d’obtenir un son proche de celui du studio d’enregistrement. Grâce à cela, vous pouvez profiter d’une qualité sonore supérieure à la fois dans la musique et dans les films, avec une clarté des voix qui vous surprendra et des basses puissantes. De plus, ils sont compatibles avec les codecs audio SBC et AAC, ce qui garantit une excellente qualité sonore aussi bien par câble que par Bluetooth. Câblés ils ont une résistance de 325 Hz, ils sont donc faits pour être utilisés avec des amplificateurs ou des DAC.

Quant à la batterie, ces écouteurs sont une vraie merveille. Avec une charge complète de 3,5 heures, vous pouvez profiter jusqu’à 50 heures de musique sans interruption et jusqu’à 35 heures avec la suppression du bruit activée. Ils sont faits pour durer plusieurs jours sans avoir à les recharger. Concrètement, si vous regardez un film par jour d’environ 2 heures, vous devrez les recharger tous les 25 jours environ.

Enfin, les Sony WH-CH720N sont très agréables à porter. Ils sont de style fermé avec des pilotes de 30 mm et ont un design élégant et moderne pour s’adapter à tous les styles. De plus, les commandes de volume et autres commandes tactiles sont parfaitement intégrées dans les oreillettes, ce qui les rend certainement très faciles à utiliser d’une seule main.

Ils constituent un excellent choix pour ceux qui recherchent un son de qualité, un confort et des performances exceptionnelles. N’hésitez pas trop maintenant, car si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous êtes presque convaincu de vous procurer ces écouteurs Bluetooth Sony de haute qualité. L’offre ne durera que peu de temps ou pourra être transférée sur l’un des autres modèles et/ou couleurs.

