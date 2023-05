Liste des niveaux Warframe 2023 [All Warframes Ranked]

Les jeux d’action RPG ont et auront toujours la base de joueurs la plus étendue par rapport aux jeux d’autres genres. Warframe est l’un de ces jeux Action RPG auquel tout le monde aime jouer. Warframe est un jeu dans lequel vous jouez en tant que warframe dont l’objectif principal est d’être un guerrier et de continuer à gagner des batailles contre vos ennemis à divers endroits et sur différentes planètes de l’univers. Cela indique que choisir la meilleure Warframe est crucial. Voici donc la liste des niveaux Warframe que vous devriez connaître.

Si vous avez joué Warframe depuis longtemps ou si vous envisagez de commencer à jouer au jeu, il est préférable de savoir quel type de Warframes est le meilleur et lesquels vous devez éviter. Voici notre liste des meilleurs et des pires Warframes du jeu.

Liste des niveaux Warframe

La liste des niveaux Warframe est divisée en 5 niveaux. Le niveau S est le plus haut et le meilleur des personnages et le niveau D a les personnages que vous devriez surtout éviter.

Warframes de niveau S

Gara

Mesa

Nezha

Nova

Octavie

Saryn

Brin

Warframes de niveau A

Baruuk

Chroma

braise

Équinoxe

Gauss

Ivara

Nékros

Protéa

Revenant

Rhinocéros

Trinité

Voidrig

Volt

Xaku

Zéphyr

Warframes de niveau B

Cendre

Excalibur

Garusa

Herse

Hildryn

Inaros

Khora

Magazine

mirage

Nidus

Obéron

Titania

Wukong

Warframes de niveau C

Atlas

Banshee

Veuve osseuse

Caliban

Tourbillon

Hydroïde

Hydrim

Lavos

Limbo

Loki

Valkyr

Vauban

Spectre

Warframes de niveau D

Réflexions finales

Ceci conclut la liste des niveaux pour les meilleures et les pires Warframes que vous devez utiliser ou éviter dans le jeu Warframe 2013. Comme pour les listes de niveaux, ces listes peuvent être différentes d’un joueur à l’autre puisque chaque joueur aura une opinion et une réflexion différentes sur une certaine Warframe. Si vous avez une liste de niveaux différente, n’hésitez pas à les partager dans l’action de commentaires ci-dessous.

