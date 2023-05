iOS 17 Beta, date de sortie, fonctionnalités, appareils pris en charge, etc.

Apple a travaillé avec diligence sur la prochaine génération de système d’exploitation pour iPhone – iOS 17. Le système d’exploitation mobile n’a pas encore été annoncé officiellement, mais des rumeurs et des spéculations sur la prochaine version du système d’exploitation mobile circulent déjà.

Dans cet article, nous examinerons de plus près ce que nous savons jusqu’à présent sur iOS 17, y compris ses fonctionnalités supposées, ses appareils compatibles, sa feuille de route, etc.

Apple organise son premier grand événement de 2023 – la World Wide Developer Conference alias WWDC en juin. L’événement débutera le 5 juin et durera jusqu’au 9 juin. Apple devrait annoncer son prochain système d’exploitation mobile – iOS 17 lors du même événement.

Appareils pris en charge par iOS 17 (selon la rumeur)

Bien qu’il soit encore tôt, il est prudent de supposer que la plupart des modèles d’iPhone récents seront compatibles avec iOS 17. Voici les appareils qui devraient être éligibles pour la mise à jour :

iPhone 15

iPhone 15 Pro

iPhone 14 Pro/Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 13 Pro/Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Mini

iPhone 12 Pro / 12 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 Mini

iPhone 11 Pro/Pro Max

iPhone 11

iPhone XS / XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2022)

Conformément aux tendances précédentes, nous pouvons nous attendre à ce que tous ces modèles reçoivent la nouvelle mise à jour. Certaines fuites suggèrent également la même chose. Il y a des fuites laissant entendre qu’iOS 17 fonctionnera sur tous les iPhones fonctionnant sous iOS 16, ce qui indique que l’iPhone X, l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus recevront également la nouvelle mise à jour.

Fonctionnalités iOS 17

iOS 17 devrait venir avec une multitude de nouvelles fonctionnalités ainsi que des outils d’accessibilité. Mark Gurman de Bloomberg laisse entendre la même chose dans sa newsletter Power On du mois dernier. Il a dit, iOS 17 pour inclure les fonctionnalités les plus demandées que les utilisateurs attendaient. Cependant, il reste à voir quelles fonctionnalités Apple considère comme essentielles.

Outre ces modifications, iOS 17 pourrait apporter des modifications au centre de contrôle, à Dynamic Island, ainsi qu’aux widgets. Voici la liste complète des changements à venir avec la prochaine mise à jour du logiciel iOS 17.

Remarque : Toutes les fonctionnalités mentionnées ci-dessous sont basées sur les fuites apparues en ligne ces derniers jours, rien n’est encore confirmé.

Écran verrouillé

Apple a réorganisé l’écran de verrouillage de l’iPhone avec iOS 16 l’année dernière. L’écran de verrouillage a fait l’objet d’une refonte majeure qui inclut un certain nombre de polices pour l’horloge, l’effet de profondeur, les widgets, etc. La société devrait apporter quelques améliorations aux modifications de l’écran de verrouillage en incluant de nouvelles polices, en modifiant la taille de la police, ainsi que d’autres améliorations.

On peut également s’attendre à pouvoir partager un écran de verrouillage avec ses amis et sa famille.

Île dynamique

Dynamic Island, le plus gros point fort de l’iPhone 14 Pro de l’année dernière, pourrait également bénéficier de quelques améliorations avec la prochaine mise à jour iOS 17. Selon les rumeurs, la société prévoit d’ajouter plus de fonctionnalités à Dynamic Island, qui seront introduites avec l’iPhone 15 Pro parallèlement à la mise à niveau du logiciel iOS 17.

Centre de contrôle

Le centre de contrôle n’a pas connu de mise à jour majeure depuis iOS 11. Outre les changements d’interface utilisateur, nous pouvons nous attendre à ce que de nouvelles fonctionnalités arrivent dans le centre de contrôle. Pour le moment, aucune information n’est disponible sur les changements, nous partagerons plus de détails une fois disponibles.

Prise en charge du chargement latéral

Apple pourrait apporter la prise en charge du chargement latéral des applications avec iOS 17. Cependant, cette fonctionnalité sera limitée à l’Europe. Selon Marc Gurman, iOS 17 permettra aux utilisateurs de télécharger des applications hébergées en dehors de l’App Store sur leur iPhone. Ce changement à lui seul fera d’iOS 17 une mise à niveau majeure pour de nombreux utilisateurs, en particulier les développeurs, car ils n’auront pas à payer la réduction de 30 % à Apple.

Widget dynamique

Apple a introduit des widgets sur iPhone avec iOS 14 et certains rapports font allusion à des widgets dynamiques à venir sur l’iPhone. Cependant, le nouveau changement sera limité à l’écran d’accueil. Les widgets actifs ou dynamiques peuvent permettre aux utilisateurs d’utiliser des widgets avec un seul clic, des curseurs ou même plus.

Application de journalisation

Apple travaille sur une nouvelle application, nommée Journaling. L’application est conçue pour permettre aux utilisateurs de suivre et d’enregistrer leurs activités ainsi que d’autres données. Selon Le journal de Wall Street, l’application analysera le comportement et les activités des utilisateurs tout au long de la journée. L’application remplacera le système actuel sur l’iPhone.

Modifications de l’interface utilisateur d’Apple Music

Apple Music a reçu une fonctionnalité de chant avec la mise à niveau incrémentielle d’iOS 16, et il y a des rumeurs selon lesquelles Apple pourrait apporter des améliorations de l’interface utilisateur à l’application Apple Music, ce qui rendra l’application plus facile à utiliser.

Intégration AR/VR

Le casque Apple Mixed Reality VR devrait également sortir cette année et nous pouvons nous attendre à ce que le casque soit pris en charge avec la prochaine mise à jour du logiciel iOS 17.

Dossiers de la bibliothèque d’applications

La bibliothèque d’applications peut également recevoir des modifications mineures et des indices de fuite lors du changement de nom de dossier. Mais je pense qu’Apple devrait permettre aux utilisateurs de créer manuellement un dossier dans la bibliothèque avec les applications que l’utilisateur souhaite y ajouter.

Recherche et Spotlight améliorés

Avec chaque mise à jour iOS, Apple a apporté quelques améliorations à la recherche et à Spotlight, et la même chose est attendue avec la prochaine mise à jour iOS 17. Les détails ne sont pas encore disponibles.

L’année dernière, Apple a présenté un aperçu du prochain CarPlay et on s’attend à ce qu’Apple ajoute plus de fonctionnalités et de fonctionnalités au nouveau CarPlay. Les nouvelles fonctionnalités peuvent être les widgets, la prise en charge de plusieurs appareils, etc. Le nouveau CarPlay sortira avec iOS 17 lui-même, car les voitures compatibles devraient sortir à la fin de cette année.

Améliorations du bien-être numérique

Nous pouvons nous attendre à d’autres améliorations du mode Focus et d’autres fonctionnalités qui contribuent à améliorer la qualité de vie.

Ce ne sont pas les seuls changements apportés avec iOS 17. Apple a récemment modifié le système pour accéder aux mises à jour bêta avec la mise à niveau iOS 16.4. Avec le nouveau système, Apple empêchera les utilisateurs d’installer des profils bêta de développeur gratuits, le changement fait disparaître les anciens profils de configuration bêta. Le profil bêta du développeur n’est pas disponible gratuitement, à la place, vous devez vous inscrire au programme pour développeurs Apple, puis modifier les paramètres.

Vous ne pouvez pas essayer gratuitement les versions bêta du développeur iOS 17 sur votre iPhone.

Autres changements

Outre les modifications énumérées ci-dessus, nous pouvons nous attendre à des améliorations apportées à l’affichage permanent, à l’interface utilisateur des notifications, aux filtres du mode de mise au point, à CarKey, à Apple Maps, aux modifications de l’application Apple Wallet, à Find My, etc.

En dehors de cela, nous pouvons nous attendre à des améliorations à l’échelle du système. iOS 16 a été l’une des mises à jour les plus terribles pour l’iPhone, en raison des versions initiales de bugs. Espérons qu’Apple a appris des expériences passées et publiera des mises à niveau plus stables cette année.

Roadmap iOS 17 bêta

Donc, oui, Apple présentera la prochaine génération d’iOS à la WWDC le mois prochain. Et nous pouvons nous attendre à la première version bêta des développeurs immédiatement après la WWDC le 5 juin ou le lendemain.

L’année dernière, Apple a publié la première version bêta publique après un mois de première version bêta pour les développeurs et nous pouvons nous attendre à la même chose cette année.

La version publique finale est évidemment prévue après le lancement de l’iPhone de nouvelle génération – l’iPhone 15. Oui, la version stable sera publiée en septembre dans le cadre du lancement de l’iPhone 15.

iOS 17 Beta – Comment installer

Une fois la version bêta d’iOS 17 sortie, la mise à jour de votre appareil sera un processus simple. Si vous êtes un développeur, vous pouvez sélectionner la version bêta du développeur iOS dans les mises à jour bêta à l’intérieur de la mise à jour logicielle, la même chose peut être faite pour les mises à jour bêta publiques une fois disponibles. Une fois cela fait, vous recevrez les nouvelles mises à jour en direct et les installerez en accédant à Paramètres > Général > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Donc, tout cela concerne l’iOS 17. Si vous avez encore des questions sur l’iOS 17, laissez un commentaire dans la zone de commentaire. Aussi, partagez cet article avec vos amis.

Articles Liés:

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.