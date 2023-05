Ce sont les téléphones Xiaomi qui seront mis à jour vers MIUI 14 au deuxième trimestre de l’année

MIUI 14 atteindra près de trente appareils Xiaomi, Redmi et POCO au cours du deuxième trimestre 2023.

Le Redmi Note 9 Pro est l’un des mobiles de la firme chinoise qui recevra MIUI 14 avant le mois de juillet

À la fin de l’année dernière, Xiaomi a annoncé MIUI 14, la nouvelle version de sa couche de personnalisation pour Android, et depuis lors, une bonne poignée d’appareils de marque ont déjà reçu cette nouvelle variante de MIUI, qui se distingue par l’inclusion d’améliorations importantes telles que le l’élimination de la publicité et des bloatwares, l’incorporation de la reconnaissance de texte dans les photos ou le retour du coffre-fort applicatif.

Mais le géant chinois n’oublie pas ses appareils plus anciens et continue de déployer la nouvelle version de MIUI dans une série de terminaux de son catalogue qui sont sur le marché depuis un certain temps et c’est pourquoi Xiaomi vient de confirmer quels téléphones mobiles et tablettes seront être Ils seront mis à jour vers MIUI 14 au deuxième trimestre de l’année.

Téléphones Xiaomi, Redmi et POCO qui recevront MIUI 14 avant fin juin

La marque chinoise vient de publier la liste complète des appareils Xiaomi, Redmi et POCO qui seront mis à jour vers MIUI 14 tout au long du deuxième trimestre 2023. Ci-dessous, nous décomposerons cette liste par marque afin qu’il vous soit plus facile de vérifier si votre smartphone ou tablette est dessus :

Xiaomi

Redmi

BIT

Comme vous pouvez le voir dans ces listes, parmi les près de 30 appareils qui seront mis à jour vers MIUI 14 au troisième trimestre de l’année figurent plusieurs smartphones de trois ans tels que le Redmi 9T, le Redmi Note 9, le POCO M3 et le POCO F2. Pro., qui ne recevra probablement plus les nouvelles versions de MIUI.

