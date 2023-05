De nouvelles améliorations arrivent sur les sondages et les photos de WhatsApp : vous pouvez maintenant l’essayer sur votre mobile Xiaomi avec la dernière mise à jour

L’équipe WhatsApp n’arrête pas de travailler, et en fait, ils viennent d’ajouter quelques nouvelles intéressantes que les utilisateurs demandent depuis longtemps. Dans ce cas, ceux-ci ont à voir avec les réponses aux sondages et les commentaires lorsque nous avons joint un fichier au chat, deux aspects qui avaient une large marge d’amélioration.

Mieux encore, ces nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles via la dernière mise à jour de l’application, donc si vous voulez les essayer, il vous suffit d’aller dans la section des mises à jour du Google Play Store et de vérifier si vous avez une application en attente.

Des sondages beaucoup plus fiables et des commentaires modifiables dans les fichiers que nous envoyons

La première chose que nous devons souligner à propos de ces nouveautés, ce sont les sondages qui, enfin, nous permettent de sélectionner que la personne qui vote peut simplement voter pour l’une des options disponibles. C’était assez ennuyeux puisque n’importe qui pouvait voter autant de fois qu’il le voulait, donc ils n’étaient pas des sondages très fiables.

De plus, nous pourrons choisir d’être averti chaque fois qu’une personne a voté dans notre sondage et nous pourrons les trouver rapidement dans n’importe quel chat, car des filtres de recherche spécifiques ont été ajoutés afin que ce ne soit pas une odyssée à être capable de voir l’état de la même chose après un certain temps.

D’autre part, concernant les commentaires dans les fichiers que nous envoyons, la possibilité de pouvoir supprimer, modifier ou ajouter un commentaire personnalisé à chacun d’eux a été ajoutée, ce qui n’était pas autorisé jusqu’à présent dans la dernière version de la demande.

Comme vous pouvez le constater, de petits détails ont été modifiés avec cette mise à jour, mais ils représentent sans aucun doute un bond en avant lorsqu’il s’agit d’améliorer l’expérience utilisateur en offrant de nouvelles options que nous n’avions pas jusqu’à présent. Il vous suffit donc de mettre à jour l’application WhatsApp et de profiter de ces nouvelles fonctionnalités dont vous disposez déjà.

Plus d’informations | But

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :