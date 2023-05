Cette batterie avec une charge de 65W et plusieurs sorties chute de 43% du jour au lendemain

C’est l’un de ces gadgets idéaux à emporter en voyage ou en week-end.

Avec une batterie portable comme celle-ci, vous aurez de l’énergie pour tenir plusieurs jours sans prise à proximité.

Êtes-vous fatigué de manquer de batterie sur vos appareils mobiles lorsque vous en avez le plus besoin ? Je vous apporte la solution parfaite pour vous : la batterie externe Baseus d’une capacité de 20 000 mAh. Aujourd’hui, vous pouvez l’obtenir pour seulement 51 euros sur Amazon, une chute brutale par rapport aux 89,99 euros officiels. En revanche, sur AliExpress, vous l’avez pour 63 euros, une bonne économie, mais pas aussi bête que celle d’Amazon.

Toujours pas convaincu ? C’est l’une des meilleures batteries portables que vous puissiez acheter, et elle sera parfaite pour ceux qui sont constamment en déplacement et qui ont besoin d’une charge d’urgence à tout moment. Il est idéal pour les longs trajets, pour les amateurs de sports de plein air ou pour ceux qui sont tout simplement toujours sur la route.

Pourquoi cette batterie portable est-elle si bonne ?

Ce powerbank dispose d’un écran LCD qui affiche le pourcentage de batterie restant, ainsi que la tension de charge active et l’ampérage actuel utilisé. Cela dépend du nombre de fois que vous appuyez sur le bouton prévu à cet effet. La batterie, pour avoir autant de capacité, est assez compacte, à 15,4 cm, 6,5 cm de large et seulement 2,7 cm d’épaisseur, avec un poids de 520 grammes. Vous pouvez le transporter dans votre sac à dos ou votre sac lors de vos voyages ou sorties sur le terrain.

Il dispose de trois ports de charge : deux ports USB Type-A et un port USB-C. Lors de l’utilisation du port USB-C, la charge atteint 65W. Même lorsqu’il est combiné avec les autres ports USB-A, la puissance maximale est toujours de 65W. Par exemple, si nous utilisons le port USB-C et un port USB-A, nous aurons une puissance combinée de 45W et 18W, respectivement. Si, en revanche, nous utilisons les deux ports USB-A, la puissance combinée maximale sera de 15W. Les ports USB-A prennent en charge la charge rapide 4.0.

De plus, le port USB-C secondaire est utilisé pour charger le powerbank lui-même. Il est même livré avec le câble dont vous avez besoin pour le charger, bien que l’adaptateur mural ne soit pas fourni. Et avec cette capacité de 20 000 mAh, la powerbank Baseus est capable de recharger un iPhone 14 4,5 fois ou un Samsung Galaxy S23 jusqu’à 5 fois pleines. Mais il ne se contente pas de recharger les téléphones portables, car vous pouvez l’utiliser pour faire fonctionner un ordinateur portable pendant de nombreuses heures ou une tablette avec une grande batterie.

L’une des bonnes choses à propos de cette batterie portable est la façon dont elle est construite. Avec un châssis en métal, vous aurez un meilleur refroidissement lorsque vous utiliserez toute votre puissance de charge. Imaginez que c’est l’été, que vous sortez à la piscine et que vous et deux autres amis avez besoin de recharger la batterie de vos téléphones portables. En plein soleil, ce serait très difficile et dangereux à faire. Mais avec cette bonne réfrigération, vous ne devriez pas vous inquiéter.

Profitez plus que jamais de cette opportunité d’achat, il n’est pas normal qu’une batterie avec de tels avantages baisse autant de prix en si peu de temps. Et attention, car l’offre pourrait durer encore quelques heures.

