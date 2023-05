Microsoft veut que vous quittiez Google pour toujours grâce à ces 6 nouvelles brutales de Bing

Bing est sorti de l’ostracisme pour mener l’opposition à la recherche Google

Bing devient rapidement une véritable alternative à Google

Microsoft et Google sont les principaux concurrents dans le domaine de l’IA. Mais en même temps que l’IA a été appliquée aux moteurs de recherche, Google a constaté que Microsoft pourrait mettre fin à son empire à cause de Bing avec ChatGPT-4. Ainsi, nous sommes à un tournant historique dans lequel Google pourrait perdre son trône en tant que moteur de recherche le plus utilisé au monde, et tout cela grâce à l’utilité d’avoir une IA opérant dans le moteur de recherche de Microsoft. Par conséquent, ce sont toutes ces nouvelles qui vont arriver chez Bing dans les mois à venir ou qui arrivent en ce moment.

Alors que l’IA de Google, connue sous le nom de Google Bard, n’est pas encore arrivée en France, voyons ce que comprend son plus grand concurrent : Bing avec GPT.

Toutes les innovations que Microsoft Bing apportera

Bing a publié hier une vidéo dans laquelle nous pouvions voir toutes les nouvelles qui étaient sur le point d’arriver sur le moteur de recherche avec IA intégrée. Ces améliorations en font progressivement l’un des meilleurs moteurs de recherche du marché. Les nouveautés sont les suivantes :

Bing toujours actif sur le côté.

Historique des discussions et exports.

Envoi d’images.

Il nous illustrera en fournissant des images.

Arrivée des plugins pour Bing avec ChatGPT.

Bing toujours sur le côté

L’une des améliorations les plus intéressantes qui sont déjà arrivées est la possibilité que Bing soit toujours actif dans la barre latérale. Ainsi, même si nous naviguons, nous pouvons continuer à poser les questions que nous voulons. De quoi se révéler très pratique pour booster notre productivité et pouvoir garder un œil sur différents aspects de notre travail ou de nos projets personnels sans avoir à avoir plusieurs onglets ouverts.

Historique des discussions et exportations

Nous pouvons facilement consulter nos anciens chats avec Bing afin de travailler avec lui de la meilleure façon possible. On peut même reprendre les enjeux du passé sans aucun problème en même temps qu’on en a besoin. Quelque chose de très intéressant si l’on tient compte de la valeur ajoutée que cela nous offre et que nous pouvons également exporter nos données vers Word ou PDF sans aucun problème.

Bien que cela puisse sembler petit, c’est l’une des améliorations que les utilisateurs demandent depuis le plus longtemps et elle est déjà disponible.

Maintenant, il répond également en fournissant des images

Jusqu’à présent, Bing nous donnait toujours une réponse sous forme de texte. Quelque chose qui est essentiel pour un chatbot, mais que dans certaines questions, nous pourrions être un peu courts, car nous avions peut-être besoin d’être illustrés par une image pour être plus descriptifs. L’entreprise était consciente de cette situation, alors maintenant Bing vous répond également en prenant des photos de sa propre banque d’images du moteur de recherche. De cette façon, nous pouvons avoir une idée de ce que l’endroit que nous allons visiter peut nous offrir, par exemple.

Vous pouvez télécharger des images sur Bing

Depuis que nous avons pu tester GPT-4, un des points les plus intéressants est que les IA ont pu comprendre les images que nous leur envoyions et les tester. De cette façon, il est maintenant déployé de manière transparente sur Bing, nous pourrons donc vous envoyer une image et notre assistant comprendra sans aucun doute. Une fonction qui devient fondamentale en devenant infiniment plus visuelle.

L’arrivée de plugins pour personnaliser davantage l’expérience

C’est sans aucun doute la meilleure de toutes les nouvelles à venir. Pouvoir installer des plugins dans votre IA pour l’améliorer encore plus.

Microsoft a annoncé que ceux qui trouveraient leur IA limitée pourront installer des plugins créés par des développeurs. Comme ils le soulignent dans XDA Developers, de Microsoft, ils ont donné l’exemple d’une intégration avec OpenTable pour pouvoir faire des réservations de restaurant sans aucun problème, cela devient donc une option vraiment intéressante et à prendre en compte. Cela peut être étendu dans la limite de l’imagination des développeurs, donc cela finira sûrement par aller encore plus loin.

Une amélioration pour l’avenir : fusionner Bing Create avec Bing

Microsoft n’a encore rien dit à ce sujet, mais il semble que ce soit l’une des idées qui peuvent arriver à un meilleur portage. Demander à l’IA de piocher quelque chose directement depuis le moteur de recherche et sans devoir passer par Bing Create peut être l’occasion de nous faire gagner beaucoup de temps. Bien que cela nécessiterait l’intégration de DALL-E et GPT, on ne sait pas dans quelle mesure cela serait possible.

Dans tous les cas, c’est une option incroyable, car Bing Create est l’une des meilleures applications pour créer des images avec l’IA.

