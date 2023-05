Microsoft publie les versions 23451 et 25357 de Windows 11 avec diverses améliorations

Aujourd’hui, Microsoft a publié trois mises à jour pour les canaux d’initiés. Et ici, nous allons partager environ deux nouvelles versions, pour la troisième version, vous pouvez consulter cette page. La nouvelle version Insider est disponible sur le canal Dev et le canal Canary avec la version 23451 et la version 25357, respectivement. Découvrons-en plus sur les nouvelles mises à jour.

Il y a quelques semaines, Microsoft a ajouté une nouvelle chaîne appelée Canary au programme Insider. Ce canal est légèrement différent du canal Dev. Et la plupart du temps, les deux chaînes reçoivent les mises à jour le même jour.

Version de développement Windows 11 23451

Parlons d’abord de Windows 11 build 23451 sur le canal Dev, la mise à jour apporte un volet de détails modernisé dans l’explorateur de fichiers qui permet aux utilisateurs d’accéder facilement au contenu associé, à l’activité des fichiers, etc. Ces détails apparaîtront dans le volet de droite lorsque l’utilisateur cliquera sur n’importe quel fichier.

Microsoft teste différents looks Windows Spotlight dans cette version. Ainsi, les utilisateurs verront différents changements dans l’interface utilisateur de Windows Spotlight.

Narrator sur Microsoft Excel offre désormais une expérience de lecture brève et efficace. Pour activer l’annonce améliorée, les utilisateurs doivent être sur le dernier Insider sur Windows et Office.

Un nouveau Widget est disponible sur le Widget board et il vient de Facebook. Pour ajouter le nouveau Widget, téléchargez d’abord l’application Facebook à partir du Microsoft Store, puis appuyez sur l’icône + dans le tableau Widget et choisissez le widget Facebook.

Modifications et améliorations

[Start menu]

Nous commençons à étendre le déploiement des badges de notification pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Un compte Microsoft est ce qui connecte Windows à vos applications Microsoft, sauvegarde toutes vos données, vous aide à gérer les abonnements et vous permet d’ajouter des mesures de sécurité supplémentaires pour ne jamais être bloqué sur votre compte. Grâce à cette fonctionnalité, nous donnons aux clients un accès rapide aux notifications importantes liées au compte. Ces notifications peuvent être gérées en allant dans Paramètres > Personnalisation > Démarrer.

Nous continuons à travailler sur l’ajout de contenu plus précieux à la section Recommandé du menu Démarrer en réintroduisant des sites Web après avoir essayé cela avec Insiders l’automne dernier. Une amélioration que nous avons apportée consiste à recommander des sites Web plus utiles et personnels en fonction de votre historique de navigation au lieu de sites Web généralement populaires. Les initiés peuvent cliquer avec le bouton droit sur un site Web et choisir de supprimer un site Web individuellement à tout moment. Seuls certains initiés verront cette expérience et, si vous le faites, veuillez partager vos commentaires. Cette fonctionnalité s’appliquera aux utilisateurs qui ont choisi de partager les données de navigation avec Microsoft et qui ont visité suffisamment de sites Web dans Microsoft Edge ou Google Chrome (avec l’importation continue activée). Pour rappel, les paramètres de ce qui est recommandé sur Démarrer peuvent être ajustés via Paramètres > Personnalisation > Démarrer. Les clients commerciaux peuvent gérer cette expérience via une politique.

[File Explorer]

Pour les initiés Windows qui disposent de la Galerie dans l’Explorateur de fichiers (qui a commencé à être déployé avec la Build 23435), nous avons mis à jour l’icône de la Galerie.

[Widgets]

Nous commençons à déployer une nouvelle expérience de sélection de widgets avec une image qui donne un aperçu visuel du widget avant l’épinglage, une capacité de lien profond qui permet aux utilisateurs d’accéder directement au sélecteur depuis l’application/le service du fournisseur ainsi qu’un lien vers la page de collection de widgets Store où les utilisateurs peuvent découvrir plus d’applications avec des widgets.

Nous commençons à déployer des icônes animées pour les widgets sur la barre des tâches. L’animation se déclenche lorsque vous survolez ou cliquez sur le point d’entrée de la barre des tâches Widgets ou lorsqu’une nouvelle annonce de widget s’affiche sur votre barre des tâches. Actuellement, seules quelques icônes météo et financières sont prises en charge.

[Live captions]

La prise en charge des langues a été étendue pour inclure le danois, l’anglais (Irlande), le français (Canada), le coréen et le portugais (Portugal).

[Developer]

L’activation de la tâche de fin en cliquant avec le bouton droit sur une application dans la barre des tâches sous Paramètres> Confidentialité et sécurité> Pour les développeurs fonctionne désormais dans cette version. Le paramètre pour cela est apparu pour la première fois avec la Build 23430 mais la fonctionnalité ne fonctionnait pas.

Windows 11 version canari 25357

Par rapport à la version Dev, elle n’apporte que quelques modifications, notamment la prise en charge d’un nouveau widget Facebook dans le tableau Widget.

Modifications et améliorations

[General]

La nouvelle expérience de mixage de volume dans les paramètres rapides mentionnée ici est désormais disponible pour tous les initiés de Canary Channel.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 et que vous êtes testeur dans le programme Insider, vous pouvez installer la nouvelle version bêta sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

