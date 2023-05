Procédures que vous pouvez effectuer en ligne via l’administration électronique

Nous vous indiquons quelles sont les principales démarches que vous pouvez effectuer grâce à l’administration électronique et l’ensemble des Sièges de chaque administration.

L’administration électronique présente de nombreux avantages par rapport aux bureaux physiques.

Nous allons vous expliquer quelles démarches vous pouvez effectuer par le biais de l’administration électronique. Cette façon d’interagir avec les institutions est devenue un outil essentiel pour mener à bien les démarches depuis chez soi et sans se déplacer. Actuellement, en France, la plupart des procédures de l’administration publique peuvent être effectuées via Internet grâce à ce que l’on appelle le siège électronique.

Mais, en plus de vous montrer quelles sont les procédures les plus populaires que vous pouvez faire dans l’administration électronique, nous parlons de quatre méthodes d’identification. Tous sont indispensables pour pouvoir accéder aux plateformes correspondantes et pouvoir effectuer des démarches en ligne.

11 procédures disponibles dans l’administration électronique espagnole

Avant de parler des méthodes de vérification disponibles, nous analysons plus d’une dizaine de démarches que vous pouvez effectuer à distance grâce à l’administration électronique.

payer des amendes de circulation

L’une des procédures pouvant être effectuées dans l’administration électronique est le paiement des amendes routières. Dans ce cas, vous devez le faire via le siège électronique de la Direction générale de la circulation (DGT). D’autre part, rappelez-vous que vous pouvez également accéder aux démarches liées à votre permis de conduire et à vos véhicules, dont la gestion des amendes, depuis l’application miDGT.

Demande d’extrait de casier judiciaire

Une autre démarche qui peut se faire en ligne est la demande d’extrait de casier judiciaire. Ce document peut être obtenu auprès du Bureau électronique du Ministère de la Justice, sans avoir besoin de se rendre dans un bureau. Le certificat est valable pour toute autre procédure qui le requiert.

Renouvellement du permis de conduire

Le renouvellement du permis de conduire est une autre démarche qui peut se faire en ligne. Par le biais du siège électronique de la DGT, vous pouvez demander le renouvellement du permis. Dans ce cas, il y a quelques choses que vous devez savoir :

Tests médicaux. Évidemment, vous devrez vous rendre dans un Centre de reconnaissance des conducteurs pour faire les tests médicaux appropriés et obtenir un rapport d’aptitude psychophysique qui expire dans 90 jours.

Téléchargez le programme Autofirma. Avec votre certificat électronique, vous devez signer un document PDF correspondant à la demande.

Suivez les étapes expliquées par la DGT. Des instructions très précises sont publiées sur son site internet, sous la rubrique Quels moyens avez-vous pour renouveler ?

Demande de rendez-vous préalable à la Sécurité Sociale

Pour effectuer les démarches en face à face liées à la Sécurité Sociale, telles que la demande de prestations ou l’obtention d’informations, il est nécessaire de demander un rendez-vous. Cette gestion peut se faire en ligne, via le Bureau électronique de la Sécurité sociale, sans qu’il soit nécessaire d’avoir une attestation électronique ou de s’identifier. Bien entendu, vous trouverez les instructions au secrétariat électronique de l’INSS.

Traitement des allocations de chômage

Les chômeurs peuvent demander des prestations en ligne. Pour ce faire, il vous suffit d’accéder au Bureau électronique du Service public de l’emploi de l’État (SEPE) et de suivre les étapes indiquées. Dans ce cas, vous aurez besoin d’une attestation électronique ou d’un accès à la plateforme [email protected]

Rappelons que, bien que le SEPE soit en charge du paiement des prestations, ce sont les communautés autonomes qui sont responsables des politiques de l’emploi. Par conséquent, pour renouveler la grève, vous devez vous rendre au siège électronique correspondant du service autonome pour l’emploi.

Présentation des déclarations fiscales et des autocotisations

C’est une autre procédure très courante et confortable. Nous nous référons à la présentation du compte de résultat et au reste des auto-évaluations fiscales. Grâce au Bureau électronique de l’Agence fiscale, vous pouvez présenter les différentes taxes et redevances qui correspondent. De même, l’AEAT dispose de sa propre application pour Android qui vous aide à effectuer les procédures plus confortablement.

Demande de carte européenne d’assurance maladie

Les citoyens espagnols qui ont besoin de la carte européenne de santé (TSE) pour voyager en Europe peuvent en faire la demande en ligne. Pour ce faire, ils doivent accéder au Bureau électronique de la sécurité sociale et suivre les étapes indiquées. À partir de ce site Web, il est possible de demander le certificat provisoire de remplacement, qui a les mêmes effets et vous permet de voyager en toute tranquillité, même si votre carte n’est pas encore arrivée.

Demande d’aides et subventions aux entreprises et entrepreneurs

Les entreprises et les entrepreneurs peuvent également effectuer des démarches en ligne, telles que la demande d’aides et de subventions. Dans la plupart des communautés autonomes, des aides et des subventions sont disponibles et peuvent être demandées via le bureau électronique correspondant.

Consultation des données fiscales dont dispose le Trésor

Une autre chose qu’il est possible de faire dans l’administration électronique est de consulter vos données fiscales. Vous y parviendrez avec le Siège Électronique de l’Agence des Impôts. Pour ce faire, vous avez besoin d’un certificat numérique ou d’un compte chez [email protected] PIN. Parmi les données consultables figurent les informations sur le compte de résultat, la TVA et les autres taxes.

Demande d’actes de naissance, de mariage et de passage

Les certificats de naissance, de mariage et de passage sont des documents importants qui peuvent être demandés en ligne. Cela doit être fait par l’intermédiaire du Bureau électronique du ministère de la Justice, en demandant le certificat nécessaire. Pour cela, il est nécessaire de disposer d’un certificat numérique ou d’un code PIN [email protected]

Interroger les prescriptions et autres données médicales

La consultation des ordonnances et autres données médicales est également possible via l’administration électronique espagnole. Cependant, dans ce cas précis, il est nécessaire de se rendre au siège électronique correspondant au système de santé de votre communauté autonome. En plus de l’accès au Web, la plupart disposent d’une application pour surveiller les problèmes liés au service de santé fourni. Bien sûr, la chose normale est que vous pouvez demander des rendez-vous médicaux et obtenir des informations sur la carte de santé.

Tous les moyens d’accéder à ces procédures

Pour accéder aux procédures disponibles dans l’administration électronique espagnole, il existe différentes formes d’authentification. Tous vous permettent d’accéder en fonction de la sécurité et de la confidentialité requises dans chaque procédure.

Parlons de chacun d’eux en profondeur:

Certificat électronique. Document numérique qui prouve l’identité du propriétaire et permet d’effectuer les démarches en toute sécurité sur Internet. Pour l’obtenir, il faut s’adresser à une entité de certification, telle que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, et suivre les étapes indiquées sur leur site internet. Une fois le certificat obtenu, vous devez installer le certificat sur votre mobile Android. Ensuite, lors du choix de cette méthode de vérification, le navigateur vous demandera de sélectionner le certificat le plus adapté.

DNIe (Document d’Identité Électronique National). C’est une autre forme d’identification. Pour utiliser le DNIe dans l’administration électronique, il est nécessaire d’avoir un lecteur compatible avec la puce DNIe ou de convertir votre mobile Android en un.

Système [email protected] Cette plateforme d’identification créée par le Gouvernement et gérée par l’Agence des Impôts, facilite l’accès des citoyens aux services électroniques de l’administration publique. Mieux encore, cela ne vous oblige pas à avoir un certificat numérique. Avant d’utiliser cette solution, il est nécessaire de s’enregistrer dans [email protected]

Procédures sans authentification requise. Ce n’est pas, en soi, un moyen d’identification. En fait, ces procédures sont disponibles sans avoir besoin d’un certificat ou d’un système équivalent. La chose normale est qu’ils servent à consulter des informations publiques ou à la réalisation de certaines demandes. Sans aller plus loin, n’importe qui pourra identifier un bien et ses caractéristiques grâce au Bureau Électronique du Cadastre.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :