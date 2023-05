Microsoft publie la version bêta de Windows 11 22624.1690 avec un nouveau widget Facebook

Microsoft vient de publier les premières versions de prévisualisation de Windows 11 pour ce mois-ci. Et si vous êtes un testeur bêta dans le programme Windows Insider Preview, vous pouvez mettre à jour votre PC vers la nouvelle version bêta. Comme d’habitude, la société a publié deux nouvelles versions bêta, la version d’aujourd’hui est étiquetée avec la version d’aperçu de Windows 11 22621.1690 et 22624.1690. Lisez la suite pour en savoir plus.

La nouvelle version d’aperçu est mise en ligne sur le canal bêta avec le numéro de version KB5026447. Les nouvelles fonctionnalités et modifications sont limitées à la version 22624.1690, les fonctionnalités sont désactivées sur la version 22621.1690. Si vous êtes un testeur bêta, vous pouvez facilement mettre à jour votre PC avec les dernières versions bêta.

Pour les changements, la version d’aujourd’hui apporte un nouveau widget Facebook, vous pouvez télécharger l’application à partir du Boutique Microsoft pour essayer le nouveau widget.

Outre ce changement, Microsoft met à jour la page Paramètres> Comptes et donne des alertes aux utilisateurs pour qu’ils ajoutent un e-mail ou un numéro de téléphone de récupération à leur compte Microsoft. Un autre changement que vous pouvez voir dans la dernière version bêta est l’étiquette Pour vous au lieu de Recommandé dans le menu Démarrer.

Voici la liste complète des modifications et des correctifs fournis avec les nouvelles versions d’aperçu de Windows 11 22621.1690 et 22624.1690.

Windows 11 Insider Preview Build 22624.1690 – Correctifs

Saisir Un autre correctif a été apporté au plantage sous-jacent affectant la possibilité de lancer le clavier tactile / l’entrée du code PIN sur l’écran de connexion.

Avis Correction d’un autre modèle de code 2FA qui n’était pas reconnu. Si vous en voyez d’autres, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires !

Gestionnaire des tâches A fait du travail pour aider à résoudre un problème qui entraînait parfois le regroupement de processus aléatoires sous Microsoft Edge même s’ils n’étaient pas liés. Correction d’un problème affectant la fiabilité du gestionnaire de tâches. L’icône de recherche devrait être plus facile à voir maintenant lorsque vous utilisez un thème de contraste. Rendu le volet de navigation un peu plus étroit. Dans le cadre de ce changement, si nécessaire, le texte sera désormais encapsulé. La création du sous-menu de fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct a maintenant des clés d’accès. Appuyer sur Entrée lorsque le focus du clavier est sur l’une des sections (comme la mémoire) de la page Performance devrait maintenant changer de section. Le redimensionnement du Gestionnaire des tâches à partir du haut de la fenêtre devrait fonctionner maintenant.



Si votre PC fonctionne sous Windows 11 et que vous êtes testeur dans le programme Insider, vous pouvez installer la nouvelle version bêta sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

