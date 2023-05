La chute de Brydge : la société de claviers pour iPad se replie, laissant le personnel impayé et les commandes des clients non exécutées

Brydge, une startup autrefois florissante fabriquant des accessoires de clavier populaires pour les produits iPad, Mac et Microsoft Surface, cesse ses activités. Selon près d’une douzaine d’anciens employés de Brydge qui ont parlé à Netcost-security.fr, Brydge a subi plusieurs séries de licenciements au cours de l’année écoulée après au moins deux acquisitions ratées.

Dans l’état actuel des choses, les employés de Brydge n’ont pas été payés depuis janvier. Les clients qui ont précommandé le produit le plus récent de la société ont également été laissés dans l’ignorance depuis lors. Son site Web a été complètement déconnecté plus tôt cette année, et ses comptes de médias sociaux sont également restés silencieux depuis lors.

Ces anciens employés de Brydge attribuent en grande partie l’échec de l’entreprise à une mauvaise gestion pendant la croissance, aux déclarations trompeuses de ses deux co-PDG et à un environnement de travail généralement hostile qui a entraîné un taux de roulement élevé.

HengeDock

En janvier, Brydge a ouvert les précommandes pour une nouvelle version de son ProDock, l’accessoire d’accueil compatible Thunderbolt que Brydge a commencé à vendre après son acquisition de HengeDocks en 2019.

Cette acquisition s’est déroulée aussi bien qu’un tel accord peut, ont indiqué des sources. Les supérieurs de HengeDock sont restés à Brydge pour assurer une transition en douceur de la propriété intellectuelle et d’autres nécessités logistiques. Le PDG et fondateur de HengeDock, Matthew Vroom, a quitté l’entreprise en novembre 2019, peu de temps après la finalisation de cette acquisition.

Une fois l’acquisition de HengeDock finalisée, Brydge disposait d’une gamme de produits croissante qui s’étendait au-delà des claviers iPad de haute qualité inspirés d’Apple qui ont conduit au succès initial de l’entreprise. Un sentiment d’optimisme croissant se répandit au sein de l’entreprise.

Pont Pro+

Brydge était un concurrent direct des accessoires de clavier d’Apple pour iPad, mais la société se distinguait par des matériaux en aluminium de meilleure qualité, une charnière et un design (form factor) de style ordinateur portable et un rétroéclairage du clavier. Brydge pourrait coexister sur le marché en tant qu’alternative aux accessoires Smart Keyboard Folio d’Apple, qui ressemblent moins à un ordinateur portable.

Dans les coulisses, Brydge travaillait également sur une extension majeure de sa gamme de produits : une version de ses accessoires de clavier pour iPad avec un trackpad intégré. Brydge, sur la base de rapports précédents, travaillait sur des versions de ses claviers iPad avec trackpads depuis 2018.

En octobre 2019, la société a donné un aperçu de l’accessoire clavier et trackpad Pro + pour iPad Pro, tout en intentant une action en justice contre Libra pour ce qu’elle prétendait être une contrefaçon de son produit. Le procès a été réglé à l’amiable lorsque Libra a accepté de modifier sa conception pour éviter la contrefaçon du brevet Brydge. À l’intérieur de Brydge, les brevets de l’entreprise étaient l’un de ses atouts les plus précieux, ont expliqué les gens.

Brydge a officiellement annoncé le Pro + au Consumer Electronics Show en janvier 2020. La société avait un stand au CES où elle a présenté le nouvel accessoire, permettant aux participants de passer du temps avec le produit. Brydge a ouvert les précommandes pour le Pro + et il a commencé à être expédié peu de temps après.

Début difficile

La réponse à la première itération du Brydge Pro + a été au mieux mitigée. À ce stade, iPadOS 13 n’offrait pas de prise en charge native du trackpad, donc Brydge a été obligé de s’appuyer sur une solution de contournement utilisant la fonction d’accessibilité Assistive Touch d’Apple. C’était loin d’être une solution idéale, et les premières critiques l’ont clairement montré.

Par exemple, Jason Snell de Six Colors a critiqué le trackpad comme n’étant pas « à distance proche des trackpads d’Apple en classe ». Il a décrit le produit final comme étant une « expérience imprécise et saccadée » qui n’était tout simplement « pas bonne ».

À peine trois mois plus tard, Brydge a été frappé par une surprise majeure lorsque Apple a dévoilé le Magic Keyboard pour iPad Pro, son premier accessoire de clavier pour iPad avec un trackpad intégré. Parallèlement à cela, Apple a publié iPadOS 13.4 avec prise en charge native du trackpad sans utiliser la fonction d’accessibilité Assistive Touch.

Cependant, iPadOS 13.4 n’a pas mis à la disposition de tiers comme Brydge la suite complète de fonctionnalités de trackpad offertes par le Magic Keyboard. D’autres entreprises n’ont pas été en mesure d’exploiter les gestes à trois doigts pour le multitâche et le changement d’application. Cela a donné au Magic Keyboard un avantage significatif par rapport à ce que Brydge était en mesure d’offrir.

Les critiques du Magic Keyboard d’Apple pour iPad Pro ont prouvé ce point. Le produit, malgré son prix plus élevé, a été largement salué pour son expérience de trackpad de pointe, sa conception unique et polyvalente en porte-à-faux et son port USB-C intégré pouvant être utilisé pour charger l’iPad Pro.

Concurrence inattendue

Pire encore pour Brydge, Apple travaillait en étroite collaboration avec Logitech. Lorsque iPadOS 13.4 a été annoncé avec la prise en charge du trackpad, Logitech a dévoilé son propre étui à clavier avec intégration du trackpad pour iPad et iPad Air avec prise en charge complète des fonctionnalités du trackpad multi-touch d’Apple.

Brydge n’avait aucune indication qu’Apple travaillait sur le Magic Keyboard ou avec Logitech, ont déclaré les gens. Cela a conduit à une frustration interne chez Brydge, ont déclaré à Netcost-security.fr des personnes familières avec la période. Le sentiment parmi les dirigeants et les employés de Brydge était qu’Apple les laissait sécher tout en donnant à Logitech un accès spécial à son logiciel.

Apple a ensuite directement contacté Brydge pour commencer à travailler sur l’ouverture de son cadre de trackpad, ont indiqué les sources. Le PDG de Brydge, Nicholas Smith, aurait pris les devants dans cette relation grâce à un contact qu’il avait chez Apple.

L’implication d’Apple

Apple voulait que Brydge prenne l’initiative de déballer son cadre utilisé par le Magic Keyboard d’une manière qui permette l’utilisation d’accessoires tiers. La société a essentiellement mis toute la pression sur Brydge pour qu’il donne un sens à son cadre.

À l’intérieur de Brydge, c’était encore un énorme pas dans la bonne direction, ont expliqué d’anciens employés. La société avait le micrologiciel dont elle avait besoin d’Apple, et c’était son travail de prendre ce micrologiciel et de l’adapter au Pro+. Un ancien ingénieur de Brydge l’a décrit comme l’un des moments forts de son passage dans l’entreprise.

C’était un défi de taille, mais qui aurait des avantages majeurs à long terme pour Brydge et sa relation avec Apple s’il réussissait.

À un moment donné des premières conversations entre Apple et Brydge, Apple s’est demandé si Brydge était finalement le bon partenaire pour ce projet, ont déclaré les gens. Aux yeux d’Apple, Brydge avait besoin de son aide trop tôt dans le processus. C’était poser les mauvaises questions et au mauvais moment.

La relation s’est finalement transformée en un système de va-et-vient où Brydge faisait tout ce qu’il pouvait avec le micrologiciel fourni par Apple, puis cherchait l’aide des ingénieurs d’Apple. Lorsqu’il se heurtait à un barrage routier, il contactait Apple et expliquait le problème. Les ingénieurs d’Apple enquêteraient et donneraient aux ingénieurs de Brydge des suggestions sur la façon de résoudre les problèmes.

Pourtant, Apple a gardé bon nombre de ses outils hors de portée de Brydge. Apple a refusé de donner à Brydge toute sorte d’outils de débogage ou d’informations supplémentaires, ont indiqué des sources. C’était un processus de va-et-vient entre les deux sociétés.

Alors que le travail sur la prise en charge complète du trackpad se poursuivait à l’intérieur de Brydge, la société a continué à vendre et à promouvoir la version du Pro + avec des critiques mitigées. Plusieurs anciens employés qui ont parlé à Netcost-security.fr ont indiqué qu’il s’agissait d’une décision controversée. Le Pro+ qui était sur le marché ne pouvait tout simplement pas rivaliser avec le Magic Keyboard. Il a également souffert d’un taux de retour élevé de plus de 20 %.

La position de trésorerie de Brydge au cours de cette période en 2020, cependant, était incroyablement serrée. Il était impossible pour l’entreprise de suspendre les ventes de Pro+, car le produit était sa principale source de revenus. L’entreprise n’aurait pas survécu sans ces ventes.

Dans le même temps, Brydge était tenu à une stricte confidentialité dans le cadre de sa relation avec Apple. Il était impossible pour la société de suspendre les ventes de Pro +, mais elle ne pouvait pas non plus promouvoir activement le nouveau micrologiciel dont elle savait qu’il était en développement et qu’il constituerait une mise à niveau majeure pour le produit.

Brydge a finalement livré une prise en charge complète du trackpad multi-touch en février 2021. C’était près d’un an après qu’Apple ait sorti son Magic Keyboard et que Logitech ait sorti son Combo Touch Keyboard Case with Trackpad. Même s’il rattrapait son retard, Brydge avait atteint son objectif et avait travaillé en étroite collaboration avec Apple pour déployer une mise à niveau majeure de son produit le plus vendu.

Polariser les PDG

Nicholas Smith, co-PDG de Brydge

Brydge a toujours fonctionné sous une structure à deux PDG dirigée par Nicholas Smith et Toby Mander-Jones. Lors de conversations avec Netcost-security.fr, d’anciens employés ont décrit Smith comme le plus passionné par les produits et le marketing, tandis que Mander-Jones se souciait davantage de l’aspect financier de l’entreprise.

Au sommet de l’entreprise, Mander-Jones et Smith étaient considérés comme des PDG très polarisants.

Plusieurs anciens employés de Brydge ont décrit les deux comme ayant de grandes personnalités, de la fierté et des ego gonflés. Certains employés de Brydge ont interprété cela comme une passion pour l’entreprise et la croissance, ce qui profiterait à tous. Ce ne sont peut-être pas les personnes les plus faciles à travailler, mais Brydge a réussi et le salaire était bon.

D’autres personnes, cependant, ont déclaré que cela a conduit à un environnement de travail très hostile. Plusieurs employés ont particulièrement souligné Smith comme étant extrêmement difficile à travailler et autoritaire, avec un style de gestion malsain qui s’est propagé aux gestionnaires et aux employés de niveau inférieur. Mander-Jones, d’autre part, était tout aussi passionné et fier de lui-même et de Brydge, mais était largement considéré comme le « bon flic » par rapport à Smith, ont déclaré plusieurs anciens employés.

Toby Mander-Jones, co-PDG de Brydge

La différence dans la façon dont les anciens employés se souviennent du leadership de Smith et Mander-Jones dépend en grande partie du niveau de chaque employé. Les dirigeants de haut niveau, y compris ceux de la suite C, étaient plus disposés à repousser les deux PDG. Beaucoup de ces personnes sont venues à Brydge après des emplois lucratifs dans d’autres startups et étaient plus que familières avec la façon de gérer un leadership ambitieux et bruyant.

Les hauts dirigeants, cependant, ont déclaré à Netcost-security.fr qu’ils savaient que Smith était sujet à des explosions et à des décisions erratiques. Alors que les cadres supérieurs faisaient de leur mieux pour isoler leurs équipes du comportement de Smith, cela n’était pas toujours possible. Plusieurs employés ont partagé des histoires de Smith sortant de son bureau au siège de Park City pour réprimander un employé avec des jurons, généralement de niveau subalterne.

D’un autre côté, Smith avait des employés au sein de l’entreprise avec lesquels il s’entendait. Mais d’autres anciens employés ont confirmé que si vous étiez du mauvais côté de Smith, vous étiez du mauvais côté pour de bon.

Ce style de leadership, en partie, a conduit Brydge à avoir un taux de roulement plus élevé que les entreprises typiques – même d’autres startups technologiques de taille similaire. De nombreux employés ne sont pas restés chez Brydge plus d’un an.

Les anciens employés ont également attribué le taux de roulement à un changement de politique de travail à distance qui a eu lieu à la mi-2021. Pendant la pandémie de COVID-19, Brydge a autorisé une politique de travail hybride. Les employés devaient travailler au moins deux jours par semaine au bureau. C’était un point de critique parmi les travailleurs de Brydge.

Brydge a abandonné la stratégie de travail hybride en août 2021 et a obligé les employés à reprendre le travail en personne à temps plein. Cela a entraîné une poignée de départs pour les employés qui n’étaient pas encore à l’aise ou capables de travailler dans un bureau partagé cinq jours par semaine, ont déclaré les gens.

Nouveaux dirigeants de la suite C

Le travail avec Apple jusqu’en 2020 a été décrit comme un point positif par plusieurs employés de Brydge qui ont travaillé sur le projet et ses campagnes marketing associées. La société, selon toutes les indications, était financièrement saine et ses deux PDG ne voyaient aucune raison pour que la croissance ne puisse pas se poursuivre.

Alors qu’il continuait à pousser les ventes de Pro + jusqu’en 2020 et 2021, Brydge a considérablement augmenté ses dépenses de marketing. Le destin de l’entreprise dépendait en grande partie du succès du produit Pro+. Ces revenus financeraient le développement de futurs produits et les dépenses de marketing. Après tout, le produit a mis des années à se fabriquer et était très attendu par les premiers clients de Brydge.

Au cours de cette énorme phase de croissance, Smith a considérablement élargi l’équipe qui travaillait autour de lui. À partir d’août 2021, Smith a embauché plus de 10 gestionnaires pour occuper divers postes au niveau de la suite C dans les six mois, ont déclaré d’anciens employés.

L’ajout de la suite C a entraîné une restructuration des équipes au sein de Brydge, y compris l’équipe marketing, qui a vu le départ de plusieurs employés de longue date.

L’accent mis sur la croissance – en particulier sur les revenus – s’est poursuivi tout au long de 2021. Lorsque 2022 est arrivé, cependant, les choses ont commencé à empirer à l’intérieur de Brydge.

Un manque de transparence (et de CFO)

Selon plusieurs anciens employés de Brydge, Mander-Jones et Smith ont toujours surveillé de très près les données financières de l’entreprise. On pense que très peu de personnes au sein de l’entreprise – voire aucune – connaissaient la véritable situation financière de Brydge.

Un drapeau rouge que plusieurs anciens employés ont cité était une période notable au cours de laquelle Brydge n’avait pas de directeur financier. Comme le confirment les informations publiques sur LinkedIn, Brydge a eu un directeur financier de janvier 2020 à octobre 2021, bien que cette personne n’ait aucune expérience de directeur financier. Au lieu de cela, Brydge a promu en interne quelqu’un de son rôle de responsable des finances pour agir en tant que directeur financier.

Lorsque cette personne a quitté l’entreprise en octobre 2021, Brydge n’a pas pourvu le poste, malgré une augmentation significative du niveau C-suite pendant cette période. Au lieu d’embaucher un nouveau directeur financier, Mander-Jones et Smith se sont fortement appuyés sur le contrôleur comptable de l’entreprise pour remplir les fonctions habituellement assumées par un directeur financier.

Plusieurs anciens employés ont déclaré que même le contrôleur comptable savait qu’ils ne devaient pas gérer les tâches qui leur étaient confiées. À un moment donné, les employés ont déclaré que le contrôleur comptable avait menacé de quitter l’entreprise parce que ce que Mander-Jones et Smith leur demandaient de faire était tout simplement trop. Les deux PDG ont réussi à les convaincre de rester avec une augmentation significative, n’ayant aucune intention d’embaucher un vrai directeur financier.

Les employés de Brydge n’avaient aucune idée que Mander-Jones et Smith masquaient la véritable situation financière de l’entreprise. Ils ont fait confiance à leurs PDG, qui ont qualifié l’entreprise de saine.

Selon plusieurs anciens employés de Brydge, les PDG ont annoncé que l’entreprise réaliserait 25 millions de dollars de revenus en 2021. Leur objectif d’entreprise était plus du double que l’année suivante. Étant donné que Brydge n’est pas obligé de déclarer publiquement ses revenus et n’a pas été transparent avec les employés, il est possible que le chiffre de 25 millions de dollars ne soit pas exact. Pourtant, c’est le nombre d’anciens employés de Brydge qui disent avoir été informés.

Mander-Jones et Smith ont également indiqué aux employés que Brydge était rentable, ont déclaré les employés, ce qui s’est avéré faux alors que des signes de difficultés de trésorerie ont commencé à apparaître.

Flux de trésorerie et objectifs d’acquisition

Au sein de l’entreprise, l’objectif a toujours été d’être acquis, disaient d’anciens salariés. La société a été très près d’atteindre cet objectif à plusieurs reprises, mais les accords ont échoué systématiquement à la dernière minute.

La poursuite constante d’une acquisition est ce que de nombreux employés disent avoir conduit aux difficultés financières de Brydge. Smith et Mander-Jones étaient déterminés à augmenter leurs revenus le plus rapidement possible, quoi qu’il en coûte. Mander-Jones et Smith fonctionnaient en supposant que la valeur d’une acquisition serait basée sur un multiple de ses revenus.

Cependant, comme ils ne réalisaient pas de bénéfices, Brydge était constamment aux prises avec des problèmes de trésorerie. Il était donc essentiel que l’entreprise obtienne son produit auprès de partenaires de la chaîne d’approvisionnement en Chine le plus rapidement possible. L’entreprise, selon plusieurs employés, payait plus de 15 dollars par unité pour que les produits soient livrés par fret aérien depuis la Chine. Plus tôt il pourrait recevoir des stocks, plus tôt il pourrait vendre ces stocks et plus tôt il pourrait augmenter ses revenus.

L’entreprise n’avait pas les liquidités nécessaires pour utiliser d’autres moyens de transport. Finalement, il a pu trouver un partenaire de navigation rapide et déplacer des stocks de Chine vers les États-Unis pour aider à réduire son coût global des marchandises, ont déclaré plusieurs anciens employés.

Alors que Brydge luttait contre des taux de rendement nettement supérieurs à la moyenne, cela a exercé une pression importante sur ses flux de trésorerie. Les produits de la société avaient généralement un taux de retour moyen de 20%, ont déclaré les gens, tandis que certains produits, comme le Max + en 2021, avaient des taux de retour supérieurs à 50% dans les mois suivant sa sortie. Le taux de retour moyen a été considérablement aidé par les produits ProDock de la société, qui avaient un taux de retour inférieur à 1 %.

Razer et Targus

Plusieurs personnes ont déclaré à Netcost-security.fr que Brydge était en pourparlers pour être acquis par la société d’électronique grand public Razer et que l’accord devait être conclu en 2022. Cet accord a progressé en plusieurs étapes, y compris un audit par Razer. L’accord, selon d’anciens employés de Brydge, était presque terminé mais a finalement échoué à la onzième heure.

Brydge a ensuite entamé des pourparlers pour être racheté par Targus, une société d’électronique grand public qui a acheté le fabricant d’accessoires Hyper en 2021. Les pourparlers avec Targus ont commencé fin 2022, ont déclaré d’anciens employés, après l’échec de l’accord avec Razor.

À l’intérieur de Brydge, la croyance était que l’acquisition de Targus était à un jour près d’être finalisée et annoncée lorsqu’elle a échoué. Le PDG de Targus était venu dans les bureaux de Brydge à Park City, ont déclaré d’anciens employés, pour rencontrer le personnel et les dirigeants de Brydge.

D’anciens employés de Brydge ont également déclaré que, dans les années précédant les acquisitions de Targus et Razor, il y avait des rumeurs internes selon lesquelles le fournisseur Apple Foxconn allait acquérir la société, Smith vantant l’accord potentiel aux employés. Cependant, cet accord n’a jamais atteint une étape de diligence raisonnable appropriée, ont déclaré les employés. Foxconn a acquis le fabricant d’accessoires Belkin en 2018.

Plusieurs anciens employés de Brydge ont souligné le taux de rotation de l’entreprise comme une faute pour les acquisitions ratées. Avec des employés qui allaient et venaient à un rythme aussi rapide, Brydge n’avait pas mis en place de plans d’intégration et de sortie appropriés pour les employés, ont déclaré les gens. Cela a conduit à une confusion interne quant à savoir quels employés faisaient quoi et quelles données transmises étaient exactes.

D’anciens employés de Brydge ont également déclaré que Smith et Mander-Jones orchestreraient une énorme poussée pour augmenter les revenus juste avant la finalisation d’une acquisition, dans l’espoir de faire grimper le prix d’acquisition. Lorsque ces accords n’ont finalement pas été conclus, Brydge avait brûlé d’importantes sommes d’argent et s’était retrouvé dans une position pire qu’avant les pourparlers d’acquisition.

Brydge a également utilisé la possibilité d’une acquisition comme monnaie d’échange lors de l’embauche de nouveaux employés, en particulier lorsqu’elle a recruté de nouveaux managers en 2021. Ces employés, ont déclaré les gens, ont reçu des actions de l’entreprise dont on leur avait dit qu’elles auraient une valeur significative quand Brydge a été acquis.

Avec des taux de roulement élevés, de multiples acquisitions ratées et le manque général de transparence de Mander-Jones et Smith, les employés de Brydge ne connaissaient pas l’état actuel de l’entreprise.

À court d’argent

Il a fallu la pression d’autres dirigeants de la suite C de Brydge pour que Mander-Jones et Smith réalisent les problèmes de Brydge. Plusieurs anciens employés de Brydge ont décrit Smith et Mander-Jones comme étant des PDG réactifs, avec des plans changeant au jour le jour. base. D’autres dirigeants décriraient un plan sur la façon dont l’entreprise pourrait se sortir du trou, et les co-PDG ne respecteraient pas ces plans, ont déclaré les gens.

Lorsque l’acquisition de Razer a échoué à l’automne 2022, les employés ont obtenu leur première reconnaissance claire des difficultés auxquelles Brydge était confronté. En novembre 2022, selon les gens, Brydge a subi sa première grande série de licenciements, affectant environ 20% de ses effectifs.

Après cette série de licenciements, Mander-Jones et Smith ont offert à l’équipe des tacos dans le but de remonter le moral, ont déclaré les anciens employés. Ils ont également tenté de sauver l’environnement de travail en réorganisant la disposition des bureaux, Smith et Mander-Jones installant eux-mêmes des bureaux au milieu du bureau et surveillant les employés pendant qu’ils travaillaient tout au long de la journée.

Vers la fin de 2022, Brydge a lancé le SP Max+, un nouvel étui à clavier pour Microsoft Surface Pro. Ce serait finalement le dernier lancement de produit majeur de l’entreprise, et elle a investi l’argent qu’il lui restait dans le marketing et l’inventaire, ont déclaré les gens. Dans le cadre de cette campagne marketing, Brydge s’est associé à divers influenceurs pour une promotion payante du produit.

Ces influenceurs, comme il est courant dans l’industrie, ont accepté des conditions de paiement net-30 et net-60, ce qui signifiait qu’ils seraient payés après la publication de la campagne de parrainage. Lorsque ces factures sont devenues exigibles, cependant, Brydge n’avait pas d’argent liquide pour payer ces influenceurs. Plusieurs influenceurs qui ont parlé à Netcost-security.fr ont confirmé qu’ils devaient demander et menacer de poursuites judiciaires contre Brydge afin d’être payés. Finalement, la plupart des influenceurs ont été payés, mais c’était un signe clair pour les employés de Brydge de l’ampleur des problèmes de trésorerie de l’entreprise.

À partir de là, les employés qui sont restés dans l’entreprise ont rapidement commencé à remarquer d’autres signes indiquant que l’entreprise échouait.

En novembre, Brydge a embauché un directeur financier après une interruption de 12 mois sans un. L’objectif au sein de l’entreprise, ont déclaré d’anciens employés, était que ce nouveau directeur financier prenne la tête des efforts de Brydge pour consolider sa dette.

En décembre, Brydge a organisé sa fête de Noël annuelle dans un restaurant local. Mander-Jones et Smith avaient établi un budget pour le parti, disaient les gens, et ils s’en sont tenus à ce budget. En fin de soirée, l’un des PDG a posé sa carte pour l’addition. Sa carte a été refusée et un employé de Brydge a payé la facture à la place, ont déclaré les gens.

De nombreux employés qui ont couvert les dépenses au nom de Brydge attendent toujours le remboursement, ont indiqué les sources.

La société avait également commencé à changer les cartes de crédit pour toutes ses factures mensuelles récurrentes, car elles plaçaient une carte au maximum et passaient à la carte suivante. Parfois, une facture glissait entre les mailles du filet et un service spécifique était coupé. En janvier, l’accès à Internet de Brydge a été coupé pour une facture impayée, a déclaré un ancien employé. Brydge a finalement demandé à un employé de mettre sa carte de crédit sur la facture Internet, promettant de le rembourser plus tard.

En janvier, Brydge a ouvert les précommandes pour la dernière version de son ProDock pour Mac avec prise en charge de Thunderbolt 4. La société espérait que les précommandes de ce produit lui donneraient l’argent dont elle avait besoin pour démarrer la nouvelle année, ont déclaré les gens. L’argent de ces précommandes n’était pas suffisant pour garder Brydge hors de l’eau.

Au début de 2023, Brydge a reçu des documents d’expulsion pour son siège social de Park City, avec tous ses employés dans le bureau pour en être témoins. Les deux PDG ont attribué cela à une mauvaise communication et ont tenté de sauver la face en disant qu’ils n’avaient qu’un jour de retard sur le loyer, ont déclaré d’anciens employés.

Pendant tout cela, Brydge était toujours en pourparlers avec Targus au sujet de l’acquisition susmentionnée. L’accord devait être finalisé fin février. Lorsque cet accord a échoué, Brydge a licencié une autre grande partie de son personnel le lendemain, a déclaré l’ancien employé. Peu de temps après, Brydge a été expulsé de ses bureaux de Park City.

Personnel impayé et précommandes manquantes

Tous les employés qui ont été licenciés par Brydge lors de cette deuxième série de licenciements doivent encore payer des chèques de paie remontant à janvier. On leur doit quatre et six semaines de salaire et la plupart ont reçu leur dernier chèque de paie à la mi-janvier, ont indiqué les sources. Avant cela, les chèques de paie arrivaient déjà en retard pour la plupart des employés.

Lorsque les PDG de Brydge ont annoncé que les employés seraient payés en retard pour la deuxième fois, ils l’ont fait via une réunion Zoom, ont déclaré les gens. Les employés de Brydge étaient au bureau, et Mander-Jones et Smith se sont joints via Zoom pour annoncer la nouvelle. Mander-Jones et Smith étaient également à Park City à l’époque, chez eux à quelques minutes des bureaux de Brydge.

Comme Brydge était à court d’argent, ils ont également dû cesser de payer leurs partenaires d’inventaire, leurs partenaires de la chaîne d’approvisionnement et d’autres partenaires logistiques. Plusieurs anciens employés ont déclaré que tout l’inventaire et la propriété intellectuelle de Brydge avaient été pris par les banques et les créanciers auxquels il devait de l’argent.

Il a également été abandonné par presque tous ses partenaires logistiques en raison de paiements manqués, ce qui indique qu’il payait un prix plus élevé pour l’inventaire, l’expédition et la production qu’il ne le ferait autrement. Plusieurs anciens employés ont déclaré que Smith et Mander-Jones suivraient ces partenaires en payant juste assez pour les satisfaire, mais il a finalement été incapable de payer quoi que ce soit.

Brydge n’a pas non plus rempli la grande majorité des précommandes pour le ProDock annoncées en janvier. Selon un certain nombre de clients qui ont contacté Netcost-security.fr, ils n’ont reçu aucune communication de la société concernant l’état de leurs commandes. Plusieurs anciens employés de Brydge ont déclaré que Brydge savait qu’il y avait très peu de chances qu’ils soient en mesure d’exécuter les commandes lorsqu’ils les ont acceptées en janvier.

Enfin, les clients de Brydge qui recherchent des réparations ou des remplacements de produits couverts par la garantie ont également été laissés dans l’ignorance. La société n’a répondu publiquement à aucun de ces clients.

La réponse de Bridge

Lorsqu’on lui a demandé de commenter cette histoire, Brydge a publié un communiqué de presse dans lequel il a finalement annoncé ce qui allait suivre pour l’entreprise. Selon le communiqué de presse, la marque Brydge et sa propriété intellectuelle ont été « acquises par un tiers via un processus de saisie initié par son prêteur principal ». En conséquence, Brydge cesse ses activités.

Contrairement aux commentaires d’anciens employés, Brydge attribue sa chute au COVID-19 et aux « conditions économiques récentes ». L’entreprise dit :

Brydge Technologies LLC (« Société ») a annoncé que la marque et la propriété intellectuelle BRYDGE ont été acquises par un tiers via un processus de saisie initié par son prêteur principal. En conséquence, la Société cesse ses activités. Brydge est né d’un désir de créer des périphériques pour tablettes et ordinateurs qui pourraient être axés sur le design, innovants et de haute qualité. En commençant par transformer l’iPad en un véritable remplacement d’ordinateur portable, Brydge a ensuite créé des stations d’accueil de premier plan. À partir de là, Brydge a grandi rapidement et est devenu un perturbateur dans le secteur de la productivité, remportant de nombreux prix. Récemment, Brydge a rencontré des difficultés financières résultant des effets différés des distributions de la chaîne d’approvisionnement liées au COVID et des fermetures de stores de détail, associées à des coûts de transport plus élevés. Combiné avec les conditions économiques récentes et le ralentissement de l’activité du marché, cela a conduit les prêteurs de Brydge à lancer un processus de saisie qui a abouti à la vente de la marque BRYDGE et de la propriété intellectuelle.

« Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe Brydge a accompli, y compris les solutions innovantes primées mises sur le marché et établissant une nouvelle référence pour les périphériques informatiques en termes de qualité et de conception », a déclaré Mander-Jones.

« J’espère que l’acquéreur de la marque Brydge et de la propriété intellectuelle pourra poursuivre l’héritage d’innovation de la marque BRYDGE et porter les produits et la marque vers de nouveaux sommets », a ajouté Smith.

« Nous reconnaissons qu’il existe actuellement des éléments en suspens, notamment des précommandes ProDock non expédiées et d’autres problèmes de l’entreprise, et nous travaillons sur ces éléments dans le cadre de ce processus », conclut Brydge.

Dans un e-mail adressé mercredi à d’anciens employés, vu par Netcost-security.fr, Brydge a déclaré qu’il « travaillait sur certaines voies possibles pour régler les montants dus ». La société n’a pas proposé de calendrier pour ce processus, affirmant que la situation « n’est pas entièrement sous notre contrôle et peut prendre plus de temps que prévu ».

Quelle est la prochaine étape pour Brydge ?

En repensant à leur passage chez Brydge, plusieurs anciens employés ont déclaré qu’ils se sentaient gravement induits en erreur par l’entreprise. Mander-Jones et Smith ont régulièrement brossé un tableau de Brydge qui était bien plus positif que la réalité, ont déclaré les gens. Certains employés qui ont rejoint Brydge en provenance d’autres entreprises prospères ont déclaré qu’ils avaient l’impression d’avoir été induits en erreur et trompés sur l’état de l’entreprise.

Plusieurs employés qui ont initialement interprété le style de leadership de Mander-Jones et Smith comme une passion pour l’entreprise ont déclaré que leur opinion avait commencé à se dégrader lorsque les détails de la situation financière réelle de l’entreprise ont été révélés. Presque universellement, les anciens employés de Brydge ont déclaré qu’ils attribuaient la chute de l’entreprise au taux de roulement élevé, à la mauvaise gestion de la croissance et au manque de transparence de Mander-Jones et Smith.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils pensaient être la prochaine étape pour Brydge, la plupart des anciens employés ont simplement ri à l’idée que quelque chose était la prochaine étape pour l’entreprise.

Brydge a fait affaire avec la Silicon Valley Bank, qui s’est effondrée en mars. Le crash n’a eu aucun effet sur Brydge car ils n’avaient pas d’argent en banque à perdre, ont déclaré les gens.

