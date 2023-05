Le légendaire Nokia 3310 a enfin un digne successeur : c’est le nouveau Nokia XR21

Ce nouveau Nokia XR21 est déjà, de droit, le mobile tout-terrain le plus abordable et le plus intéressant de tout le catalogue Android.

Il s’agit du nouveau Nokia XR21 avec la meilleure certification de résistance IP69K.

Nokia est resté en sommeil ces derniers mois, et le résultat est que les résultats de la firme nordique dans l’industrie des smartphones n’ont pas été aussi bons que prévu ces derniers temps. Quoi qu’il en soit, le fabricant dirigé par HMD Global ne veut pas baisser les bras et, avec une nouvelle image corporative, il nous montre aujourd’hui sa dernière création, qui n’a rien à voir avec les folies d’antan ni avec ses retours au passé, mais qui servira de digne successeur au Nokia 3310 qui s’attaque directement au secteur mobile durci.

Nous ne savons pas s’il sera également indestructible, nous devrons l’essayer, mais ce que nous savons, c’est que le nouveau Nokia XR21 est déjà officiel après avoir fui il y a quelques jours à peine, avec de très bonnes possibilités pour se faire remarquer et devenir déjà, à la main et de plein droit, dans le téléphone tout-terrain le plus équilibré et le plus intéressant de tout le catalogue Android.

Maintenant, nous allons vous montrer en profondeur, mais ici, nous vous laissons un lien vers le site Web de Nokia afin que les plus impatients puissent commander leur appareil…

Nokia XR21, toutes les informations et achat (sur nokia.com)

IP69K et MIL-STD-810H : les certifications de résistance comme une grande incitation

Comme vous le verrez sur les photographies, le téléphone a un design simple et intemporel, très basique dans toutes ses lignes, bien que Nokia n’ait rien laissé au hasard pour atteindre la durabilité maximale qui peut satisfaire les grandes mains de l’endroit, ceux qui ont raté sauf pour le 3310 presque incassable et d’autres frères.

C’est ainsi que nous verrons un matériau plastique, le polycarbonate, mais dans ce cas poussé à l’extrême avec un composé résistant aux chocs, également assaisonné de pare-chocs de protection en polyuréthane thermoplastique (TPU) qui assureront sa résistance aux chutes et aux chocs.

Le verre Gorilla Glass Victus de Corning complète la liste qui confère au Nokia XR21 une certification de qualité militaire MIL-STD-810H, ainsi que la plus haute distinction IP69K contre les liquides et la poussière, ce qui lui permet de résister aux pulvérisations à haute pression et à courte distance. hautes températures.

Les surprises ne s’arrêtent pas là, car Nokia a incorporé quelques boutons physiques configurables pour ajouter des appels SOS rapides ou accéder à des fonctions importantes telles que la lampe de poche, en plus de fournir à l’écran un numériseur spécial capable de fonctionner même avec des gants ou mouillé mains et dans des environnements difficiles.

C’est pas petit hein…!

Nokia XR30, galeries photos de ses deux finitions (noir et vert)

La fiche technique est de taille moyenne, et dans ce cas elle ajoute de l’attractivité à l’ensemble

En termes de caractéristiques techniques, nous trouvons une plate-forme hautement compensée qui cherche à réduire les coûts pour devenir beaucoup plus attrayante et atteindre plus d’utilisateurs, toujours à partir d’un écran qui centrera l’expérience avec la technologie LCD IPS et 6,49 pouces, résolution FHD+ 1080py. taux de rafraîchissement hertz.

Pour lui remonter le moral, nous avons un chipset Qualcomm Snapdragon 695 avec un processeur octa-core, un GPU Adreno 619 et un modem 5G, accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, qui ne peuvent pas être étendus avec des cartes microSD.

Il y a aussi une batterie assez généreuse de 4 800 mAh qui prend en charge une charge rapide de 33 watts, ainsi qu’un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation latéral et toute la chaîne habituelle de protocoles de connectivité : 5G avec double SIM, WiFi double bande, Bluetooth 5.1 LE , aGPS, USB Type-C et prise audio standard.

Nokia a veillé à ce que l’expérience soit conforme à ce qu’un utilisateur actuel attend d’un mobile de milieu de gamme, avec des finitions supérieures à la moyenne car il a une résistance certifiée.

Quant à la section multimédia, il y a un double haut-parleur OZO Playback, 2 microphones pour la suppression du bruit et une caméra frontale de 16 mégapixels (f/2.5), qui anticipe le double module arrière de 64 MP (f/1.8) + 16 MP. ( f/2.2) de type ultra grand-angle.

Le pire est présenté par le logiciel avec Android 12 préinstallé, bien que Nokia promette 4 ans de mises à jour de sécurité et jusqu’à 3 mises à jour majeures du système d’exploitation qui devraient nous amener à Android 15 en 2025 au moins.

Et pour finir avec la photo du Nokia XR21, son poids est de 231 grammes et ses dimensions atteignent 168 x 78,58 x 10,45 millimètres, rien de déraisonnable pour un smartphone hyper résistant comme celui-ci.

Nokia XR21, prix et lancement

Le nouveau téléphone robuste de Nokia est disponible sur nos marchés, où il peut être acheté dès maintenant dans la boutique officielle du fabricant sur Internet au prix de 599,00 euros lors de son lancement, y compris le cadeau des précieux écouteurs Nokia Clarity sans fil à 69,99 euros. .

Il est possible de l’acheter en deux couleurs, Midnight Black et Pine Green, mais uniquement avec une configuration mémoire qui atteint 6 Go de RAM et 128 Go de stockage.

Tout cela avec une livraison gratuite sous 24 heures et des retours disponibles jusqu’à 14 jours.

