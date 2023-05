L’Inde a interdit ces 14 applications comme étant un danger pour la sécurité, mais vous pouvez les télécharger

L’Inde interdit l’utilisation de 14 applications dans le pays parce qu’elles ont été utilisées pour planifier des attaques terroristes.

L’Inde interdit plus d’une douzaine d’applications pour prévenir les attaques terroristes

L’Inde est un pays dont le pouls ne tremble pas lorsqu’il s’agit de prendre des mesures drastiques pour sauvegarder la sécurité de ses habitants, comme en témoigne le fait qu’elle a laissé 27 millions de personnes sans Internet pendant une semaine pour capturer le séparatiste sikh Amritpal Singh Sandhu.

Eh bien, en ce sens, la dernière décision du gouvernement indien dans sa lutte contre le terrorisme a été d’interdire un total de 14 applications mobiles présentes dans le Google Play Store et l’App Store qui ont été utilisées pour des activités terroristes.

Voici les 14 applications qui ont été interdites par les autorités indiennes

Comme Gizmochina nous l’a dit, le 1er mai, le gouvernement indien a interdit l’utilisation de 14 applications mobiles dans le pays après que les agences de renseignement ont découvert que des terroristes au Cachemire utilisaient ces applications pour communiquer avec leurs partisans et diffuser leur propagande terroriste.

Cette mesure prise par les autorités indiennes est couverte par l’article 69A de la loi informatique du pays, qui permet au gouvernement de bloquer l’accès à toute information considérée comme une menace pour la sécurité nationale.

Parmi ces applications interdites, nous trouvons des applications de messagerie instantanée assez populaires telles que IMO, Element et Threema, des applications de stockage et de partage de fichiers telles que Mediafire et des applications qui offrent un cryptage de bout en bout telles que Enigma, Wickrme et Crypviser.

La liste complète des applications qui ont été interdites en Inde est la suivante :

Crypviseur

Énigme

safeswiss

Wickrme

mediafire

Bruyère

BChat

nandbox

conion

OMI

éléments

deuxième ligne

zangui

Troisma

On s’attend à ce que l’application de cette interdiction soit appliquée dès que possible et, en fait, tout semble indiquer que Google et Apple ont déjà commencé à informer les développeurs de ces applications qu’ils doivent les supprimer de leurs stores d’applications. dès que possible.

Ce n’est pas la première fois que le gouvernement indien propose des applications bêta, puisque les autorités du pays asiatique avaient déjà interdit 118 applications, parmi lesquelles le jeu bien connu PUBG Mobile, en septembre 2020, 43 autres, dont AliExpress, en novembre. de 2020 et 54 autres applications, dont Garena’s Free Fire, en février 2022.

