Google présente le premier mobile pliable de son histoire

Google vient d’officialiser le Google Pixel pliable.

Après des mois de fuites constantes, Google a finalement décidé de montrer au monde son premier appareil pliable. Bien que sa fiche technique et bien sûr son prix restent à confirmer, nous pouvons aujourd’hui affirmer avec une entière certitude que le Pixel Fold est et sera une réalité.

C’est sans aucun doute l’un des téléphones portables pliables les plus importants de ce 2023, donc tous les regards seront rivés sur lui lors de sa présentation à la prochaine Google I/O.

Il y aura un Pixel pliable et il sera présenté dans une semaine

A été par Twitter où Google a confirmé son existence, le tout avec une publication révélatrice dans laquelle on peut apprécier l’appareil dans toute sa splendeur, un Google Pixel pliable qui sortira la semaine prochaine, plus précisément le mercredi 10.

En plus du tweet, dans lequel on voit le Pixel Fold en deux couleurs, noir et blanc ou neige et obsidienne, Google a partagé un lien vers sa boutique officielle dans laquelle il présente sa nouvelle création pliable. Bien sûr, au-delà d’une petite vidéo et d’un bouton pour s’abonner au streaming du lancement, nous n’avons pas trouvé plus d’informations.

Pour le reste, il est aisé de constater la grande ressemblance de ce Google Pixel Fold avec le Pixel 7 et compagnie. Google a non seulement respecté deux des trois couleurs dans lesquelles son produit phare est disponible, mais a également « recyclé » une bonne partie des caractéristiques de sa dernière génération de téléphones Pixel.

Au-delà, les 8 secondes du clip dévoilent un mobile avec le même pliage de type livre que le Samsung Galaxy Z Fold ainsi qu’un écran externe de bonne taille. Il sera temps d’attendre Google I/O pour voir ce que Google nous réserve d’autre.



