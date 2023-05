Plus besoin d’utiliser les AirTags pour suivre les gens : Google et Apple s’associent pour une initiative unique

Google et Apple ont annoncé une alliance sans précédent par laquelle ils commenceront à limiter l’utilisation des trackers Bluetooth, tels que les Airtags, pour surveiller les mouvements d’une personne.

Apple AirTags.

Apple a introduit les AirTags en 2021 comme un appareil qui allait changer nos vies. Soi-disant avec ces « pièces » avec le logo de la pomme mordue, elles allaient nous aider à ne plus jamais perdre nos clés, notre portefeuille ou notre téléphone, en liant l’identifiant Apple de l’utilisateur à chaque AirTag. Son prix était également relativement bon marché, ce qui a fait bondir de nombreux utilisateurs de sa communauté.

Maintenant, tel que publié par Apple lui-même, la société basée à Cupertino a annoncé une alliance sans précédent avec Google concernant les AirTags. Cette union vise à résoudre certains problèmes de confidentialité qui ternissent l’image de ces appareils.

Apple et Google ensemble pour empêcher le suivi des individus

Les AirTags fonctionnent via Bluetooth, ce qui les rend très faciles à coupler avec l’ID utilisateur pour trouver tout objet auquel ils sont attachés. Cependant, ils peuvent également être utilisés pour suivre les personnes qui les portent attachés à l’un de leurs appareils. C’est là que l’alliance entre Apple et Google est née.

Les deux sociétés ont signé une lettre conjointe annonçant un projet de spécification lié à ce sujet. L’annonce agit comme une déclaration d’intention, dans laquelle les deux sociétés souhaitent qu’il y ait des normes universelles à l’échelle de l’industrie pour toute entreprise qui souhaite créer (ou crée) des trackers Bluetooth.

L’aspect le plus important de ce projet de spécification sera un système d’alerte qui fonctionnera sur iOS et Android. Ce système alertera l’utilisateur s’il est surveillé via un tracker Bluetooth, quelle que soit la société qui l’a fabriqué. Allez, si vous utilisez Android, ils surveillent vos mouvements via un AirTag, vous le saurez.

Et tandis que les deux grandes entreprises technologiques (et grands rivaux) sont derrière cela au moment d’écrire ces lignes, pour l’instant, seul Apple a des trackers Bluetooth sur le marché. La rumeur veut que Google travaille sur sa propre alternative, qui pourrait arriver sur le marché sous le nom de Nest Locator Tag dans le courant de 2023.

