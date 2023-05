Xiaomi propose un accessoire essentiel pour votre voiture qui peut vous sauver la vie

Tout le monde sait que le catalogue de produits Xiaomi est infini. L’entreprise a foulé et continue de marcher sur de nombreux secteurs du marché, et il est facile de ne pas réaliser les joyaux qui se cachent dans son répertoire. Comme la lampe de poche multifonction Mijia. Ou ce qui est pareil, la lampe de poche multifonction de Xiaomi.

Initialement lancé en Chine, Xiaomi l’a récemment apporté en France et il est vendu ici, entièrement approuvé et prêt à être transporté dans le coffre de votre voiture. Ou dans la boîte à gants, car il peut vous sauver la vie grâce au fait qu’il est capable de couper les ceintures de sécurité. Comment le lis-tu ? Et il est également désormais réduit à un prix de 34,99 euros. Dix euros de moins que son prix de vente conseillé.

Lampe de poche multifonction Xiaomi – Éclairage multifonctionnel pour les urgences en voiture

La lampe de poche Xiaomi qui peut vous sauver la vie est en vente

Malgré le fait que nous parlons d’un produit vraiment compact, il est très complet dans presque toutes les sections. L’un des plus frappants est la puissance de sa lampe de poche intégrée, capable d’offrir jusqu’à 1 000 lumens et une distance maximale d’éclairage jusqu’à 240 mètres, chiffres spectaculaires auxquels s’ajoutent une autonomie de 90 heures d’utilisation grâce à sa batterie de 3 100 mAh.

Une autre des fonctions intéressantes se trouve dans sa partie supérieure, où un couvercle cache un petit marteau à verre rétractable qui nous permettra de casser facilement une vitre de voiture ainsi qu’une petite lame spécialement conçue pour couper une ceinture en cas d’urgence, deux indispensables éléments qui peuvent sauver nos vies.

La lampe de poche multifonction Xiaomi est arrivée en France au prix de 44,99 euros mais peut désormais être trouvée à prix réduit sur le site Web de la marque au prix de 34,99 euros. 10 euros d’économies pour un appareil que vous pouvez emporter dans votre voiture et qui, le moment venu, peut vous sauver la vie. Bien que j’espère que vous n’aurez jamais à l’utiliser à cette fin et pour éclairer le terrain lors de vos excursions pour voir le ciel nocturne.

