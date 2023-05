Plus de télévision gratuite pour votre Xiaomi TV avec les deux nouvelles chaînes qui arrivent sur Pluto TV : humour, skateboards et cinéma d’auteur

Si Pluto TV n’est pas installé sur votre Xiaomi TV, vous devriez le faire maintenant. Il s’agit du service FAST TV de Paramount, ils sont donc officiellement les cousins ​​de SkyShowtime, offrant un contenu 24 heures sur 24 sur plus d’une centaine de chaînes qui ne cessent de changer et d’évoluer. Sans aucun doute, l’un des principaux paris pour le contenu gratuit via le streaming sur le marché actuel. Si ce n’est le principal

Et dans le cadre de ce renouvellement constant, depuis Pluto TV ils annoncent l’arrivée de deux nouvelles chaînes à leur offre. Un dédié au contenu humoristique de Rob Dyrdek, une véritable légende du skateboard. L’autre, une chaîne de cinéma pour ceux qui aiment le café. Le cinéma d’auteur pour rendre hommage à l’un des festivals de cinéma les plus célèbres de la planète.

Films et divertissements pour gonfler la TV gratuite de Pluto TV

Comme nous l’avons dit, Pluto TV ajoute deux nouvelles chaînes à une offre qui ne cesse de croître et d’évoluer. La plateforme FAST de Paramount, qui poursuit son modèle de contenu gratuit avec publicités et avec sa part de contenu à la demande, intègre en mai deux nouvelles chaînes à sa programmation.

D’une part, nous avons le nouveau ‘Pluto TV Author’s Cinema’. Grâce à cette chaîne, dont la première aura lieu le 5 mai, nous pourrons accéder à une multitude de films directement dans le cœur des plus cinéphiles de la salle. Un cinéma d’auteur aux « looks atypiques et originaux » qui accueillera aussi son hommage particulier au Festival de Cannes, qui se tient cette année du 16 au 27 mai.

L’autre chaîne qui vient sur Pluto TV reçoit un nom plutôt descriptif et ce nom n’est autre que ‘Embarrassment’. Sur cette chaîne, nous verrons des clips drôles, étranges et « les plus douloureux d’internet » grâce à la diffusion 24h/24 et 7j/7 des dix saisons de l’émission ‘Shame of Others’ menée par Rob Dyrdek, une légende vivante du skateboard. Cette chaîne sera diffusée le 12 mai.

Pour regarder Pluto TV sur votre Xiaomi TV, vous avez deux méthodes. Le premier d’entre eux, l’installation de l’application pour Android TV disponible dans le Google Play Store. Comme la plateforme, entièrement gratuite. La deuxième méthode consiste à accéder à Pluto.TV via le navigateur de votre téléviseur. Dit et fait, vous avez là des chaînes gratuites qui ne vous demandent qu’une connexion Internet.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :