C’est la bête Xiaomi que j’utilise tous les jours et que je recommande : Snapdragon 870 et une super remise

Écran AMOLED, excellentes performances, bon appareil photo principal et charge rapide 67W dans ce haut de gamme abordable que je recommande.

Puissance brutale, écran de qualité et charge rapide 67W dans ce Xiaomi en solde que je recommande // Image : Urban Tecno.

Depuis que je l’ai acheté, le POCO F4 5G est devenu ma grande recommandation si vous recherchez un mobile haut de gamme abordable. Il est aussi puissant que je m’y attendais grâce au processeur Snapdragon 870, mais il m’a surpris par des aspects tels que la bonne qualité de son écran et les performances de son appareil photo principal. Je parle de ce POCO F4 5G car vous pouvez déjà l’acheter moins cher, ce qui en fait une option encore plus attractive. Attention, car ce POCO F4 5G descend à 329 euros sur Amazon, soit une remise de 70 euros par rapport à son prix de vente conseillé.

Une autre alternative pour acheter le POCO F4 au meilleur prix est PcComponentes, où il chute à 329,99 euros dans le modèle argenté. La version proposée est celle que j’ai, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Si vous avez Amazon Prime, vous recevrez le terminal en une seule journée sans payer les frais de port. D’autre part, PcComponentes vous offre également la livraison gratuite.

Ce POCO F4 5G est également en vente sur AliExpress, mais son prix est plus élevé. Par conséquent, l’achat est plus rentable sur Amazon et sur PcComponentes. En plus de cette grande remise de 70 euros, ce LITTLE F4 est un excellent achat également pour la qualité qu’il gaspille dans toutes les sections. Ci-dessous, je vais vous parler de ses points forts en me basant sur mon expérience au jour le jour.

POCO F4 5G

POCO F4, le haut de gamme abordable que je recommande

L’analyse du POCO F4 5G nous a permis de connaître un mobile très équilibré, d’où son succès sur le marché. Tout d’abord, il me semble être un terminal très confortable à utiliser, avec une épaisseur de seulement 7,7 millimètres. Dans mon cas, je l’utilise toujours avec la housse, donc je gagne plus de confort et une prise en main plus sûre.

L’un des composants qui m’a le plus surpris à propos du POCO F4 est l’écran AMOLED de 6,67 pouces, la résolution Full HD +, le taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité maximale allant jusqu’à 1 300 nits. En pratique, c’est un écran d’excellente qualité à tous points de vue : netteté, couleurs, luminosité, fluidité… C’est pourquoi je l’utilise souvent pour regarder du contenu multimédia dans des applications comme YouTube et Twitch. De plus, son double haut-parleur offre une bonne qualité sonore.

Le POCO F4 5G peut être utilisé pour n’importe quelle tâche, car le processeur Qualcomm Snapdragon 870 a beaucoup de puissance. Il est plus que conforme aux réseaux sociaux, aux plateformes de messagerie, aux jeux, aux éditeurs vidéo et au reste des applications que vous pouvez imaginer. Sans aucun doute, il fait partie des meilleurs mobiles POCO avec 5G, en plus d’avoir mis à jour Android 13 avec MIUI 14 il y a quelques mois.

Je dois admettre que l’appareil photo n’est pas l’une des sections auxquelles j’accorde le plus d’importance lors du choix d’un nouveau mobile, c’est peut-être pour cela que j’ai été si surpris par la bonne qualité de l’objectif de 64 mégapixels de ce POCO F4. De plus, le capteur ultra grand-angle capture également de bonnes photos, tout comme la caméra frontale de 20 mégapixels. Soit dit en passant, ce terminal capture également des vidéos de très bonne qualité, avec un stabilisateur optique inclus.

POCO F4 5G

Comme je ne suis pas très exigeant à l’usage, la batterie de 5 000 mAh du smartphone me tient une journée et demie dans la plupart des cas. Les jours où l’utilisation est la plus intense, le POCO F4 arrive parfaitement à la fin de la journée avec une seule charge. Ce que j’aime le plus, c’est que la charge rapide est de 67W, donc en seulement une demi-heure, je charge complètement le mobile.

Bon écran, puissance, bon appareil photo principal et bonne autonomie avec une charge rapide brutale, c’est tout ce que possède le POCO F4. Je l’utilise comme téléphone personnel depuis quelques mois maintenant et, honnêtement, je ne pourrais pas être plus satisfait du choix. Par conséquent, si vous recherchez un nouveau mobile et que vous souhaitez dépenser environ 300 euros, ce LITTLE F4 est ma recommandation. Vous savez, sur Amazon et sur PcComponentes vous pouvez l’acheter avec une remise de 70 euros.

