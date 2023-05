Bing Chat, Bard et ChatGPT au même endroit : cette extension est une bête

Vous pourrez unifier votre IA préférée en un seul endroit.

Le combat entre l’IA se termine grâce à cette incroyable extension | Image : Créateur d’images Bing

Il y a de plus en plus de voix qui annoncent les futurs problèmes de l’IA. Entre ellas, Bill Gates ha predicho las profesiones que van a desaparecer, algo que ya desveló la propia OpenAI, creadora de ChatGPT en un artículo científico en el que trataba de alumbrar los trabajos que van a desaparecer o que al menos van a ser seriamente modificados dans le futur. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour cela et, pour l’instant, la seule chose que les IA font est de nous simplifier la vie. Avec cette extension appelée Chathub, nous pouvons le rendre encore plus facile en les fusionnant dans un seul onglet de chat.

De cette façon, Chathub parie que nous avons Bing Chat, Bard et ChatGPT sur le même site, ce qui en fait l’une des extensions les plus intéressantes du moment.

L’extension qui unifie Bing, Bard et ChatGPT

« Chathub » est une extension qui a un objectif très simple : nous faciliter la vie. Comme? Incorporant essentiellement les trois IA les plus importantes du moment : ChatGPT, Bard et Bing dans une seule fenêtre afin que nous puissions travailler avec les trois en même temps et obtenir d’eux des informations beaucoup plus complètes en incorporant les trois en même temps.

A priori on peut penser qu’avoir les trois IAS conversationnels les plus importants du marché dans un seul onglet n’est pas vraiment utile. Cependant, rien n’est plus éloigné de la vérité, car cela devient une fonction magistrale qui nous permettra de collecter et de comparer les réponses le plus rapidement possible afin de produire un travail beaucoup plus complet.

Nous pouvons utiliser l’extension de différentes manières. Le plus intéressant est dans le format tout-en-un dans lequel on pose les questions ou les propositions et les trois IAS nous répondent dans la même fenêtre. Cependant, nous pouvons également ouvrir différentes fenêtres pour chacune des IA si nous voulons travailler avec elles séparément. Quelque chose d’assez utile et accessible si c’est ce que nous recherchons. En France, comme seuls ChatGPT et Bing sont disponibles pour le moment, ce sont les seuls que nous pouvons utiliser, mais lorsque Bard est disponible, nous pouvons également l’intégrer sans aucun problème.

Cela permet d’avoir chaque IA dans une fenêtre afin que nous puissions en profiter de la manière la plus accessible et la plus rapide possible.

Il a également une option qui nous permet de les avoir tous dans la même fenêtre, afin que nous puissions rapidement comparer la réponse de chacun d’eux.

L’interface est simple et intuitive, comme s’il s’agissait d’un chat WhatsApp.

Il permet d’avoir une connaissance large et immédiate du fonctionnement de l’IA.

Il est très personnalisable, vous pouvez choisir les options que vous souhaitez voir apparaître en premier ou l’ordre des différentes IA.

C’est totalement gratuit, même si nous devrons avoir accès à ces intelligences artificielles.

En bref, il s’agit d’une extension simple et intuitive, mais elle nous facilitera grandement l’utilisation de l’IA pour la productivité ou simplement pour lui donner une utilisation réelle au quotidien.

En tant qu’extension, elle est entièrement gratuite et nous permet de profiter de l’IA directement et facilement. Comme il s’agit d’une extension, vous pouvez l’installer dans n’importe quel navigateur qui utilise Chromium, comme Chrome, Edge ou Opera, étant une excellente option pour l’avoir sur notre plate-forme de travail. Bien sûr, vous devez avoir accès à l’une de ces trois IA pour pouvoir les utiliser.

Téléchargez « ChatHub » sur le Chrome Web Store

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :