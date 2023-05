Le Chromecast avec Google TV (4K) tombe à nouveau, l’un des achats les plus recommandés

C’est une belle opportunité de mettre la main sur la meilleure clé TV du marché, de loin devant la Fire TV 4K Max ou le modèle Xiaomi.

C’est un gadget qui intègre Android TV dans sa dernière version, avec la compatibilité HDR10 et Dolby Vision.

Si vous cherchez un moyen de transformer votre téléviseur en appareil intelligent, ajoutez Android à votre téléviseur intelligent et profitez de votre contenu préféré en 4K, alors Chromecast avec Google TV (4K) est la solution parfaite pour vous. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez l’obtenir à un prix incroyable sur Amazon pour seulement 54,99 euros, au lieu de son prix officiel de 69,99 euros.

Parmi les meilleurs sticks TV aujourd’hui se trouve ce petit appareil Google qui parvient, avec peu de ressources, à se démarquer grâce à son système et à la fluidité avec laquelle il se déplace. Le prix le plus bas du net est celui d’Amazon pour la version bleu ciel, mais chez MediaMarkt vous pouvez opter pour l’édition couleur corail pour 59 euros.

Achetez le Google Chromecast 4K à prix réduit

Chromecast avec Google TV vous permet de diffuser du contenu 4K via des applications telles que Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, etc. De plus, avec sa télécommande avec microphone intégré, vous pouvez facilement naviguer dans vos émissions et films préférés sans jamais quitter le canapé. Il est compatible avec tous les contenus en HDR10 et Dolby Vision, vous profiterez ainsi de la meilleure qualité d’image à ce jour. Et si vous avez un équipement prenant en charge Dolby Atmos, ce gadget est également compatible.

L’une des meilleures caractéristiques de cet appareil est ses capacités de personnalisation. Vous pouvez créer des profils pour chaque membre de la famille afin d’obtenir des recommandations de contenu personnalisées. De plus, vous pouvez utiliser l’assistant Google pour trouver vos émissions préférées, contrôler votre maison intelligente et bien plus encore, le tout sans jamais quitter votre canapé. Grâce à l’intégration d’Android TV 11, vous pouvez ajouter des applications tierces, personnaliser le menu principal à votre guise et ajouter différents appareils connectés pour les contrôler avec la télécommande.

Un autre avantage d’avoir un Chromecast avec Google TV est la compatibilité avec les appareils d’autres fabricants. Vous pouvez facilement diffuser du contenu depuis votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable. Et si vous avez un haut-parleur intelligent compatible, comme un Echo Dot ou Google Nest Mini, vous pouvez l’utiliser pour contrôler votre Chromecast avec votre voix.

Si vous êtes préoccupé par la sécurité, le Chromecast avec Google TV dispose de la technologie la plus avancée de Google pour protéger vos données. Et si vous rencontrez des difficultés pour configurer votre appareil, ne vous inquiétez pas, l’application Google Home vous guide pas à pas tout au long du processus. Si vous voulez plus de commodité ou si vous avez perdu la petite télécommande, vous pouvez également utiliser votre smartphone Android pour contrôler le Chromecast de manière transparente et complète.

Si vous avez encore besoin d’un gadget qui vous permette de regarder vos séries et films avec une qualité d’image impressionnante et d’une télécommande avec voix, alors le Chromecast avec Google TV est la solution idéale pour vous. Et si vous l’achetez sur Amazon pour seulement 54,99 euros, vous économiserez beaucoup d’argent par rapport à son prix officiel. Ne réfléchissez pas à deux fois et achetez le vôtre aujourd’hui.

