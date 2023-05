One UI Watch 5 est désormais officielle: ce sont toutes les nouvelles qui viendront sur les Galaxy Watch4 et Watch5

Découvrez toutes les fonctionnalités qui viendront sur votre Galaxy Watch avec la nouvelle version de One UI Watch.

La Samsung Galaxy Watch 5 sera l’une des smartwatches de la firme qui recevra One UI Watch 5

Alors qu’elle prépare le lancement de sa nouvelle montre connectée, une Samsung Galaxy Watch6 dont on sait déjà qu’elle aura un design plus proche de la Pixel Watch et de l’Apple Watch et qu’elle aura une plus grande autonomie que ses prédécesseurs, la société coréenne concentre ses efforts sur le développement de la nouvelle version de One UI Watch, le système d’exploitation de la Galaxy Watch basé sur WearOS.

Eh bien, dans ce sens, comme le confirme le média spécialisé SamMobile, Samsung vient d’annoncer officiellement One UI Watch 5, dévoilant ainsi les premiers détails d’une mise à jour qui atteindra les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch5 cette année.

Ce sont toutes les 3 grandes améliorations qui viendront sur votre Galaxy Watch avec One UI Watch 5

La première grande nouveauté de One UI Watch 5 concerne le sommeil, car cette nouvelle version du logiciel de montre de Samsung souhaite que vous vous reposiez mieux la nuit en incluant trois nouvelles fonctionnalités sur ses montres connectées :

Une nouvelle interface utilisateur Sleep Insights qui vous montre le score de sommeil de la nuit dernière et des mesures complètes sur les heures de ronflement, les niveaux d’oxygène dans le sang et les phases de sommeil

Avec One UI Watch 5, les utilisateurs de montres connectées Galaxy pourront accéder au Sleep Coaching directement depuis leurs montres connectées, sans avoir à ouvrir l’application Galaxy Wearable sur leurs smartphones.

De plus, cette nouvelle version de One UI Watch améliore la connectivité entre les montres Galaxy et les appareils compatibles SmartThings, permettant aux appareils domestiques intelligents de mieux interagir avec votre montre intelligente.

Deuxièmement, One UI Watch 5 améliorera la surveillance de la condition physique avec l’inclusion d’une nouvelle zone de fréquence cardiaque personnalisée, appelée la zone de fréquence cardiaque, qui offrira des outils de course personnalisés tels que des analyses de course en temps réel et un programme d’entraînement par intervalles personnalisé.

La zone de fréquence cardiaque vous permet de définir cinq niveaux d’intensité d’entraînement optimaux afin que vous puissiez définir vos objectifs en fonction de vos capacités. Les cinq niveaux d’intensité sont l’échauffement, la combustion des graisses, le cardio, l’entraînement intensif et le max.

En plus de cette nouvelle zone de fréquence cardiaque, One UI Watch 5 propose également une formation étendue sur les itinéraires avec l’inclusion d’activités de course et de marche et vous permet d’accéder aux fichiers GPX via l’application Samsung Health.

Enfin, la nouvelle version de One UI Watch améliorera également la sécurité des utilisateurs avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités telles qu’un système SOS mis à jour qui permet une communication directe avec un numéro de téléphone d’urgence et transmet des informations sur l’emplacement et les informations de l’utilisateur et un système de détection de chute. qui sera activé par défaut pour les utilisateurs de plus de 55 ans.

One UI Watch 5 : disponibilité et appareils pris en charge

Cette nouvelle version de One UI Watch atteindra toutes les smartwatches de la marque qui exécutent WearOS 3, c’est-à-dire la Samsung Galaxy Watch 4, la Galaxy Watch 4 Classic, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro.

La première version bêta de One UI Watch 5 commencera à être déployée sur ces montres Galaxy plus tard ce mois-ci via l’application Samsung Members.

