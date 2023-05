Gmail introduit une vérification bleue qui vous permettra de vérifier l’expéditeur d’un e-mail

Gmail est mis à jour avec une vérification bleue pratique qui vous permettra d’identifier plus facilement les spams et les e-mails de phishing.

Après avoir reçu une refonte basée sur Material Design 3, Gmal est maintenant mis à jour avec une fonctionnalité intéressante pour détecter les spams

Au sein du vaste écosystème d’applications natives de Google, l’une de celles devenues incontournables pour une grande majorité d’utilisateurs dans le monde est Gmail, son service de messagerie, et pour cette raison, au cours des derniers mois, la société The Mountain View lui a confié un lifting en introduisant un nouveau design et d’autres nouveautés vraiment intéressantes.

Eh bien, maintenant, comme l’a confirmé 9to5Google, Gmail a introduit une nouvelle fonction sur sa plateforme qui vous permettra de détecter les e-mails frauduleux : un chèque bleu avec lequel vous pouvez vérifier l’expéditeur d’un e-mail.

La coche bleue arrive sur Gmail pour vous aider à vérifier l’origine des e-mails que vous recevez

Le géant américain a annoncé via le blog Google Workspace qu’il ajoutait une coche bleue dans Gmail afin que vous puissiez « identifier les messages des expéditeurs légitimes contre les imitateurs ».

Comme vous pouvez le voir sur l’image que nous vous laissons sur ces lignes, cette coche bleue se trouve dans l’en-tête de l’e-mail entre le nom de l’expéditeur et l’adresse e-mail et si vous cliquez dessus, le message suivant apparaîtra :

« L’expéditeur de cet e-mail a confirmé qu’il est propriétaire de google.com et du logo sur la photo de profil. Apprendre encore plus ».

La plate-forme de messagerie de Google avait déjà ajouté la prise en charge des logos de marque vérifiés il y a quelques années et maintenant elle va plus loin en incluant une vérification bleue qui confirme l’identité de l’expéditeur et vous permet de détecter rapidement les spams ou le phishing.

Cela indique que tout utilisateur de Gmail pourra voir cette coche, mais seuls les propriétaires de noms de domaine officiels pourront voir cette coche bleue.

Cette nouvelle fonction de vérification de l’expéditeur Gmail a déjà commencé à être mise en œuvre et atteindra tous les utilisateurs du service de messagerie Big G, tant ceux des comptes personnels que ceux de Google Workspace et G Suite, au cours des prochains jours ou semaines.

