Xiaomi vient de lancer un mini climatiseur qui peut casser le marché

La chaleur va arriver sans pitié, donc ce n’est pas une mauvaise idée d’être bien préparé.

Xiaomi mise sur un climatiseur petit format et très dédié

Nous avons passé l’un des mois d’avril les plus chauds et les plus secs de ces dernières années. Les températures ont atteint celles de l’été de l’année dernière, donc les alarmes concernant le changement climatique sont sur nous. Pour cette raison, de nombreuses personnes se préparent à un été qui s’annonce très chaud et qui va nous causer beaucoup de problèmes à cet égard. Xiaomi le sait et a préparé un climatiseur bon marché et accessible qui s’ajoute à d’autres appareils Xiaomi bon marché et essentiels tels que ce gadget de voiture qui peut nous sauver la vie.

Donc, avec tout cela en perspective, la climatisation bon marché est peut-être notre sauveur de l’été, mais à quoi ça ressemble et comment ça marche ? Eh bien, ici, nous allons vous le dire pour que vous n’ayez aucun doute.

Xiaomi Roufeng Air Conditioner, le climatiseur pas cher de la marque.

Baptisé Xiaomi Roufeng Air Conditioner 1hp, il s’agit d’un appareil de climatisation conçu pour des pièces entre 10 et 15 mètres carrés. Cet espace est généralement celui habituel dans les salons des maisons les plus courantes d’France, il n’a donc pas l’air mal du tout.

D’autre part, parmi ses spécifications techniques les plus importantes, nous constatons qu’il a 605W de puissance de refroidissement et 1100W de chauffage avec 650 mètres cubes par heure, la vérité est qu’il s’adapte assez bien aux besoins actuels. Comme prévu, ce n’est pas le climatiseur le plus puissant, mais son objectif n’est pas cela, mais d’être bon marché et petit. Bien qu’il ait des fonctions très intéressantes pour s’adapter à l’humidité existante ou distribuer l’air dans différentes directions, ce qui peut être très utile.

Il est petit, compact et nous permet de le contrôler entièrement via l’application Xiaomi. À partir de là, nous pouvons non seulement l’éteindre et l’allumer, mais il dispose également d’un grand nombre d’options personnalisables pour nous faciliter la vie.

Pour le moment, la climatisation n’a pas été mise en vente mais elle peut être pré-achetée pour 2 099 yuans en Chine, ce qui se traduit par environ 275 euros au taux de change selon les informations recueillies dans GizmoChina. De plus, vous devez faire un dépôt de 100 yuans (environ 13 euros). On ne sait pas s’il atteindra le marché européen ou s’il faudra attendre qu’une autre marque lance un appareil de ce style, mais il est clair que c’est très suggestif compte tenu de la hausse des prix que nous connaissons sur le marché . Ce ne serait pas le premier objet domestique qui arrive chez nous après une première réussie chez le géant asiatique, nous pouvons donc espérer qu’il atteindra la France.

Il ne sera disponible, en principe, qu’en blanc, ce qui est très courant dans les climatiseurs.

