HTC U23 Pro : un énième retour à la vie pour HTC ?

Peu importe le nombre de fois que vous lisez à propos de la renaissance de HTC dans ce truc mobile, il semble en fait qu’il ne renaît jamais vraiment à la fin.

Il s’agit du HTC Desire 20 Pro, l’une des dernières créations du constructeur taïwanais autrefois pionnier (et couronné de succès).

Peu importe quand on lit que HTC tente de renaître, et c’est qu’on a toujours donné au constructeur taïwanais, autrefois pionnier dans l’industrie des smartphones, la crédibilité d’une firme qui a amplement démontré qu’elle savait faire du bien téléphones portables, mais qui ont sans doute été perdus il y a des décennies sans avoir pu le retrouver.

À ce stade de 2023, ce sont toujours les HTC Desire 20 Pro et HTC U20 5G qui ont été vendus en France (du moins le Desire 20 Pro qui coûtait 279 euros attractifs à l’époque), ses derniers mobiles plus sérieux, bien que tous deux présentés en 2020, il ne fait aucun doute qu’il est temps de leur donner un remplacement avec une technologie mise à jour, quelque chose qui semble être dans la tête des dirigeants de HTC et déjà dans le four à Taiwan.

Le nouveau HTC U23 Pro semble avancé dans son développement, et il aurait un chipset Snapdragon 7 Gen1, 12 Go de RAM, 256 Go de stockage, une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide pour une plateforme matérielle assez prometteuse.

Pas en vain, une application populaire pour les tests de puissance synthétique telle que Geekbench a enregistré dans ses bases de données le passage d’un HTC U23 Pro inédit à travers ses tests, un modèle qui semble être en développement et qui pourrait être présenté à la société très prochainement au énième renaissance de HTC.

Ne laissez pas le patronyme ‘Pro’ vous confondre, car évidemment le constructeur taïwanais ne pariera pas sur le retour à la coupe la plus premium mais tentera de rivaliser avec des caractéristiques équilibrées et des possibilités de gamme moyenne/haute, cherchant à convaincre le grand public avec un stratégie similaire à Nothing’s en termes de spécifications.

L’idée est de contenir le prix et de profiter de l’attraction de sa marque mythique, on comprend, donc les caractéristiques CPU que nous disent Geekbench, un cœur à 2,40 GHz, trois cœurs à 2,36 GHz et quatre cœurs à 1,80 Ghz , ils indiquent que le chipset sera un Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 sauf surprise majeure. En fait, c’est quelque chose qui nous est confirmé par le GPU Adreno 644 qui est intégré.

L’appareil monterait également 12 Go de RAM dans certaines de ses configurations de mémoire, ou du moins c’est la quantité indiquée par le prototype, qui a installé Android 13 et a marqué respectivement 933 et 2 351 points en monocœur et multicœur. tests, plus performants que les autres mobiles avec ce même processeur.

De plus, nous savons que certains modèles du HTC U23 Pro sont également passés par la certification Bluetooth SIG avec les codes de modèle 2QC9200, 2QC9100 et 2QCB100, donc certainement le développement de l’appareil semble assez avancé avant une présentation à venir.

Des sources asiatiques nous disent qu’il intègre probablement un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 ou 120 hertz, un stockage non extensible de 256 Go et une batterie généreuse de 5 000 mAh à charge rapide, sans aucun détail d’une photo mobile qui a été divulguée. la clé de votre succès ou de votre échec sur le marché mondial.

Bienvenue, HTC… J’espère que vous nous surprendrez !

