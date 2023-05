Ce sont 4 gadgets technologiques avec lesquels vous ne pouvez pas échouer

Voulez-vous vous faire plaisir? Vous cherchez un bon cadeau pour un amoureux de la technologie ? Ces produits sont un succès assuré.

L’écran du POCO F4.

Une nouvelle semaine commence et nous revenons avec une de nos recommandations. Une sélection de produits avec lesquels vous aurez raison oui ou oui et que nous avons envie de recommander. Dans ce cas, ils ont été sélectionnés par Beatriz Alcántara, l’un des écrivains les plus polyvalents de la scène. De plus, elle est experte dans la sélection des offres et sait très bien où chercher.

Dans cette liste, vous trouverez tout, des smartphones Xiaomi aux montres intelligentes Huawei, en via les souris sans fil pour renouveler votre configuration. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses, on vous dit pourquoi ce sont des achats plus qu’intéressants. Avec lequel d’entre eux restes-tu ?

Souris sans fil Rii RM200

Rii RM200

Les souris sans fil Logitech ne sont pas les seules sur le marché et bien que nous les ayons recommandées à plusieurs reprises, il existe d’autres options que vous devriez envisager. C’est un bon exemple, et cela coûte beaucoup moins cher. C’est un bon achat pour ceux qui recherchent simplicité et praticité.

La souris Rii RM200 est simple et sans fil, avec une batterie que vous pouvez facilement recharger quand vous en avez besoin. Vous pouvez le connecter à n’importe lequel de vos appareils et ces lumières LED lui donneront une esthétique distinctive. Si vous recherchez un modèle très économique auquel vous pouvez faire confiance, qui peut durer longtemps et fonctionner comme il se doit, c’est une excellente option.

POCO F4

POCO F4

Le smartphone de Xiaomi se démarque par son excellent rapport qualité-prix et comme nous l’a dit Bea, elle l’utilise au quotidien. Il a mis en avant ses bonnes performances et le fait qu’il vous rapproche du haut de gamme pour beaucoup moins cher. Qu’est-ce qui sonne bien ?

Qualcomm Snapdragon 870

8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne

Écran AMOLED de 6,67″ Full HD+ et 120 Hz

3 caméras arrière

Batterie 4 500 mAh avec charge rapide à 67 W

USB-C, NFC et 5G

L’appareil chinois a tout ce dont vous avez besoin pour être performant, un écran AMOLED qui se déplace de manière fluide grâce à ses 120 Hz, une puce puissante fabriquée par Qualcomm et un ensemble de caméras qui peuvent être beaucoup utilisées. De plus, il intègre également une batterie capable de se recharger à pleine vitesse.

Montre Huawei GT Coureur

Montre Huawei GT Coureur

La firme chinoise fabrique certaines des meilleures montres intelligentes du marché, sa construction est différentielle. Si vous aimez le design des montres traditionnelles mais que vous souhaitez profiter des dernières technologies, cette Huawei Watch GT Runner est un excellent achat. De plus, comme son nom l’indique, il a été conçu pour les amateurs de sport.

Il dispose d’un panneau AMOLED de 1,43 pouces et de tous les capteurs dont vous avez besoin pour surveiller votre activité sportive, tels qu’un accéléromètre, un gyroscope, une boussole et un capteur de fréquence cardiaque. Comme nous l’avons souligné dans son analyse, il se démarque par la qualité de son écran, sa bonne autonomie et sa mesure sportive précise. Pour son prix, c’est sans aucun doute l’une des meilleures options du marché.

Sony LinkBuds S

Sony LinkBuds S

Nous sommes face à des écouteurs petits, confortables et légers, l’une des créations les plus intéressantes de Sony. Ils s’adapteront parfaitement à vos oreilles avec leurs coussinets et auront fière allure, ils resteront en place, peu importe combien vous bougez.

Sa qualité sonore est bonne, la firme japonaise est experte dans le monde de l’audio. Il dispose également d’un niveau d’autonomie, vous pouvez passer toute la journée dehors et profiter de la musique sans craindre d’être bloqué. De plus, chaque fois que vous en aurez besoin, vous disposerez de son boîtier de charge pour récupérer de l’énergie.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

