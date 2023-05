Cela va changer votre vie : 38 % de remise temporaire sur l’enceinte intelligente la plus recommandée

C’est l’une des meilleures enceintes au meilleur rapport qualité/prix sur le marché aujourd’hui.

L’Echo Dot de 5e génération est plus intelligent que ses prédécesseurs et offre une puissance sonore importante.

Achetez l’enceinte intelligente Echo Dot 5 à un prix imbattable sur Amazon et MediaMarkt. Actuellement, cette offre est disponible pour seulement 39,99 euros, au lieu de son prix officiel de 64,99 euros. C’est l’enceinte avec assistant vocal la plus vendue en ce moment, serez-vous l’un de ses milliers de propriétaires ?

À la maison, j’ai 5 unités de l’Echo Dot de 4e génération et je les utilise toutes quotidiennement. Pour écouter de la musique, pour la radio Internet, pour contrôler mes appareils domestiques intelligents ou même pour connaître les nouvelles les plus pertinentes de la journée, sont quelques-unes des fonctions utiles dont disposent ces enceintes. Depuis l’application Amazon Alexa, vous pouvez tout faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter la version avec horloge numérique pour 10 euros de plus.

Pourquoi acheter un Echo Dot 5 avec cette offre ?

L’Echo Dot 5 est un appareil intelligent qui offre une expérience utilisateur unique. Avec son assistant vocal Alexa, vous pouvez contrôler tous vos appareils intelligents à la maison, de l’allumage et de l’extinction des lumières au réglage de la température et à la lecture de votre musique préférée. Cette dernière version s’accompagne de deux ajouts : un capteur de température et un accéléromètre, pour pouvoir connaître la température ambiante quand vous le souhaitez et utiliser des fonctions tactiles avec l’enceinte comme éteindre l’alarme d’un simple toucher.

De plus, Alexa est un assistant personnel intelligent qui peut vous aider dans les tâches quotidiennes comme faire une liste de courses, définir des rappels et des alarmes, trouver des informations en ligne et même consulter votre calendrier. Avec son intelligence artificielle avancée, Alexa s’adapte à vos besoins et à vos habitudes, donc plus vous l’utiliserez, plus votre expérience sera personnalisée.

Echo Dot 5 (avec horloge numérique)

L’Echo Dot 5 a un design élégant et compact, avec une forme arrondie et 10 cm de diamètre, ce qui le rend parfait pour n’importe quelle pièce de votre maison. Vous pouvez le placer dans la cuisine pour écouter de la musique pendant que vous cuisinez, dans le salon pour regarder des films et des émissions de télévision, ou dans votre chambre pour écouter un livre audio avant de vous coucher. Vous pouvez choisir entre les couleurs anthracite, bleu marine et blanc dans cette 5ème génération.

Une autre grande caractéristique de l’Echo Dot 5 est sa connectivité. Vous pouvez le connecter à d’autres haut-parleurs intelligents Amazon pour créer un système de son multi-pièces ou surround dans toute la maison. Vous pouvez également le coupler avec votre smartphone via Bluetooth pour répondre aux appels, envoyer des SMs et contrôler la musique à distance. Sa grande puissance et son volume, pour sa taille, surprennent et peuvent inonder de sonorisation une pièce d’environ 30 m² sans problème.

Avec son prix bas actuel, l’offre Echo Dot 5 sur Amazon et MediaMarkt est une opportunité à ne pas manquer. De plus, avec l’assurance qualité d’Amazon et de MediaMarkt, vous pouvez être sûr que vous achetez un appareil de haute qualité qui vous offrira une expérience utilisateur satisfaisante.

