iPad Pro 14 pouces : voici tout ce que nous savons

Cela fait presque 8 ans qu’Apple a introduit pour la première fois l’iPad 12,9 pouces et 5 ans depuis qu’il a obtenu le design de la lunette mince avec Face ID et plus encore. Quelle est la prochaine étape pour l’iPad Pro ? L’un des principaux changements attendus pour une prochaine version sera un iPad ou des iPad encore plus grands. Suivez tout ce que nous savons sur les rumeurs de l’iPad Pro 14 pouces d’Apple.

Rumeurs sur l’iPad Pro 14 pouces

Apple commence le travail

Le premier rapport crédible d’Apple explorant l’idée d’un iPad plus grand que 12,9 pouces est venu de Bloomberg Marc Gurman en juillet 2021. Il n’y avait pas de détails spécifiques à l’époque, mais le rapport indiquait qu’Apple en était aux premiers stades du travail et que le plus grand iPad était « dans quelques années ».

Taille(s) et affichage

Près d’un an plus tard, en juin 2022, Ross Jeune partagé que le plus grand iPad Pro en développement mesure 14,1 pouces. Il a également déclaré qu’il comportait un éclairage mini-LED pour l’affichage ainsi que des taux de rafraîchissement ProMotion 1-120Hz que l’iPad Pro actuel et précédent ont.

Cependant, sa prédiction selon laquelle nous pourrions voir cet iPad plus grand dès le début de 2023 ne se produira probablement pas avec la seconde moitié de l’année dans moins d’un mois.

Plus tard dans l’année, nous avons vu un rapport en octobre 2022 de Wayne Ma à L’information qui prédit qu’Apple travaille également sur un iPad Pro 16 pouces.

iPad Pro 11 et 12,9 pouces

Puce M3 Pro, indice iPadOS 17, et plus encore ?

Juste à la fin du mois d’avril de cette année, nous avons plusieurs autres rumeurs détails de l’analyste 941 qui est un leaker de Twitter sans antécédents établis à long terme. Cependant, ils ont partagé avec précision certains détails sur l’île dynamique de l’iPhone 14 Pro avant son lancement.

Voici ce que l’analyste 941 a dit à propos de l’iPad Pro 14 pouces :

Écran de 14,1 pouces

« Version spéciale d’iPadOS 17 » en préparation pour les « modèles » d’iPad Pro plus grands

Prise en charge de l’affichage externe pour jusqu’à deux moniteurs 6K à 60 Hz

Utilisation « Signaux » de la puce M3 Pro

Il est possible que la mention « pour les modèles iPad Pro plus grands » corrobore le rapport de The Information sur un modèle 16 pouces aux côtés d’un 14 pouces. Mais cela pourrait aussi être une haie avec la prise de conscience qu’Apple travaille peut-être sur deux iPads de plus grande taille.

iPad Pro 14 pouces avec MagSafe ?

Une autre rumeur que nous avons entendue au cours des dernières années est qu’Apple souhaite apporter MagSafe à l’iPad Pro. Cependant, au début de 2022, nous avons appris que l’entreprise avait rencontré des difficultés dans ses efforts.

Nous devrons attendre et voir si c’est quelque chose qu’il aura compris pour les plus grands modèles d’iPad Pro en préparation.

Récapitulation des rumeurs sur l’iPad Pro 14 pouces

Date de sortie?

Alors que l’analyste 941 pense qu’Apple a une version spéciale d’iPadOS 17 en préparation, cela ne garantit pas qu’Apple sera prêt à lancer des modèles d’iPad Pro plus grands cet automne lorsque le logiciel atterrira.

Mark Gurman est convaincu qu’Apple attend jusqu’en 2024 pour sa « refonte majeure de l’iPad Pro ». Il a élaboré et a déclaré au début de cette année: «L’iPad Pro n’obtient certainement rien de remarquable cette année. Au lieu de cela, recherchez une refonte majeure de l’iPad Pro au printemps prochain, avec un design mis à jour et des écrans OLED pour la première fois.

Cependant, en revanche, Wayne Ma de The Information a signalé que l’iPad Pro 16 pouces pourrait arriver dès le quatrième trimestre 2023.

Une autre possibilité si Apple travaille effectivement sur les modèles d’iPad Pro 16 et 14 pouces est qu’ils pourraient être publiés à des moments différents.

Qu’en penses-tu?

Êtes-vous enthousiasmé par une nouvelle génération d’iPad Pro avec des écrans plus grands ? Quel type de flux de travail avez-vous ou qu’attendez-vous de faire avec les tablettes plus grandes que jamais d’Apple ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!



