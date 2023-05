Ni Flip ni Fold : de nouveaux détails sur le prochain mobile pliable de Samsung

De nouveaux détails sont apparus concernant un écran pliable Samsung, qui n’est autre que l’insaisissable Tri-Fold que le constructeur retarde depuis des années. Maintenant, un nouveau brevet semble anticiper qu’il quittera le domaine des prototypes.

De nouveaux détails sur l’écran Tri-Fold de Samsung apparaissent.

Pas plus tard qu’hier, nous avons appris de nouveaux détails sur les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, en particulier qu’ils seront apparemment présentés en juillet. De cette façon, ils anticiperaient la date traditionnelle de la marque coréenne pour présenter ses téléphones pliables en août, selon les rumeurs, comme une tentative de masquage des résultats du troisième trimestre.

Cependant, l’actualité qui nous parvient aujourd’hui n’a pas à voir avec ces pliables, mais avec les insaisissables Tri-Fold, les appareils dotés d’un écran pliant à deux charnières qui n’ont fait que retarder leur apparition sur le marché année après année. Maintenant, selon SAMMobile, le fabricant a déposé un nouveau brevet pour les écrans à trois volets.

Ce que l’on sait du nouvel écran pliable de Samsung

Le brevet que la firme coréenne a déposé montre la conception et le fonctionnement possibles de ces écrans pliants qui n’ont pas été vus jusqu’à présent (un aperçu lors du MWC d’un prototype et rien d’autre). Le brevet montre un appareil qui utilise deux charnières pour plier le téléphone, et son grand écran OLED est divisé en trois parties, avec un design (form factor) en zigzag.

L’appareil peut être essentiellement une tablette ou un smartphone compact, permettant aux utilisateurs de choisir l’un ou l’autre écran en fonction de leurs besoins. Le brevet montre également des capteurs et des puces logés dans les charnières, afin que le logiciel sache à tout moment dans quel état se trouve le terminal.

Il est vrai que ce n’est pas le premier brevet de ce type que Samsung dépose. Au cours des dernières années, les Coréens ont obtenu un certain nombre de brevets pour la technologie de pliage. L’idée n’est autre que d’assurer une position dominante au cas où Apple voudrait un jour lancer ses propres pliables, qui selon les rumeurs commenceront par un iPad pliable en 2024.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :