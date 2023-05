MIUI Camera vient d’être mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes: ce sont tous les téléphones Xiaomi compatibles avec celui-ci

MIUI ne vit pas seulement des mises à jour du système, et c’est que les applications natives que l’on retrouve dans ce logiciel sont également en constante évolution. Le dernier à pouvoir profiter d’un grand nombre de nouvelles fonctionnalités a été MIUI Camera, une application que l’on trouve installée sur n’importe quel appareil Xiaomi avec des versions récentes de MIUI et qui est maintenant encore plus complète.

En fait, comme nous avons pu le lire à travers Xiaomiui, cette application vient de recevoir une mise à jour spécialement conçue pour les terminaux de la firme asiatique qui ont des caméras signées par Leica, qui pourront profiter d’une refonte qui s’améliorera beaucoup. l’expérience utilisateur que nous avons avec cet outil au quotidien.

Ce sont les nouvelles fonctionnalités de MIUI Camera 5.0 et de tous les téléphones Xiaomi compatibles

Bien sûr, avant de savoir quelles sont toutes les nouvelles fonctionnalités que Xiaomi a introduites dans sa dernière version de MIUI Camera, il est nécessaire de savoir quels téléphones sont compatibles avec celle-ci. En fait, il faut admettre qu’ils sont bien moins nombreux que nous le souhaiterions car la collaboration avec Leica est essentielle pour recevoir cette mise à jour :

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12s pro

Xiaomi 12S

Xiaomi MIX FOLD 2

Comme vous pouvez le constater, seuls quelques appareils pourront profiter de cette mise à jour, une version que vous pourrez télécharger à partir de ce lien et installer sur votre Xiaomi compatible comme s’il s’agissait de n’importe quel autre fichier apk. Plus simple, impossible.

Après avoir clarifié ce point, il est temps de parler des principales nouveautés de cette version, et la grande majorité d’entre elles ont à voir avec de légères refontes esthétiques qui nous aideront à avoir une bien meilleure expérience avec l’application pendant que nous l’utilisons. utiliser dans notre quotidien.

Parmi eux, nous pouvons trouver les suivants :

Désormais, en mode Pro, on peut basculer entre les différents objectifs grâce au nouveau bouton central de l’interface comme si on était en mode photo classique.

La résolution vidéo peut désormais être modifiée rapidement en haut à droite de l’écran, un peu comme ce que nous voyons sur les appareils iOS

Maintenant, lorsque nous cliquons sur le bouton Leica, il alternera automatiquement entre les modes Vibrant et Authentic

